ETV Bharat / state

ఏడాది క్రితం సరిగ్గా ఇదే రోజు - సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ఆసక్తికర ట్వీట్

CM Revanth Reddy will Participate in the Joint Palamuru Sabha ( ETV Bharat )