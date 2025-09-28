ప్రజలను సొంత తల్లిదండ్రుల్లా భావించి సేవ చేయాలి : గ్రూప్-1 విజేతలకు సీఎం సూచన
గ్రూప్-1 విజేతలకు నియామకపత్రాలు అందజేసిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి - 19 నెలల్లో గ్రూప్-1 నియామకాలు పూర్తిచేయడం ఒక రికార్డని వ్యాఖ్య - తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నవారి కోసం కొత్త చట్టం తీసుకొస్తామన్న ముఖ్యమంత్రి
Published : September 28, 2025 at 11:40 AM IST
Cm Presented Appointment Documents To Group1 Rankers : తెలంగాణ రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణానికి గ్రూప్- 1 ఉద్యోగాలు సాధించిన వారందరూ కంకణబద్దులై ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. ప్రపంచ నగరాలతో పోటీపడేలా రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. గ్రూప్-1లో ఎంపికైన అభ్యర్థులు శిల్పకళావేదికలో సీఎం చేతుల మీదుగా నియామక పత్రాలు అందుకున్నారు. 562 మందికి ఒకేసారి నియామక పత్రాలు అందించడం పట్ల డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
ఎంపికైన అభ్యర్థులతో ఉద్యోగ ప్రమాణం : గ్రూప్-1 మెయిన్స్లో ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి నియామక పత్రాలను అందించారు. హైదరాబాద్ శిల్పకళావేదికలో ఎంపికైన అభ్యర్థులతో ఉద్యోగ ప్రమాణం చేయించారు. తెలంగాణకి ఒక పౌరుషం, చరిత్ర ఉందన్న సీఎం కొందరు మాత్రం తమని తాము కారణజన్ములుగా భవిస్తారని పేర్కొన్నారు. ప్రజలు వారిని నమ్మి 2 సార్లు గెలిపిస్తే నమ్మక ద్రోహం చేశారని అలాంటి వారు కాలగర్భంలో కలిసిపోయారన్నారు. గతంలో ప్రశ్నాపత్రాలు జిరాక్స్ కేంద్రంలో కనిపించాయన్న రేవంత్రెడ్డి తాము అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే కమిషన్ని ప్రక్షాళన చేశామన్నారు. గ్రూప్-1 పోస్టుల కోసం తాము ప్రయత్నిస్తే. కడుపులో విషం పెట్టుకున్న కొందరు దాన్ని ఆపేందుకు ప్రయత్నించారని విమర్శించారు.
ప్రజలని తల్లిదండ్రుల్లా భావించి సేవ చేయాలి : 2047 నాటికి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచంలో గొప్ప నగరాలతో పోటీ పడే విధంగా చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి గ్రూప్-1 అభ్యర్థులకు సూచించారు. విధుల్లో నిజాయతీ, నిబద్ధతతో వ్యవహరిస్తామని సీయం ప్రమాణం చేయించారు. విధుల్లో చేరిన వారు తమ తల్లితండ్రులను సరిగా చూసుకోవడం లేదని ఫిర్యాదు వస్తే వారి వేతనంలో 10 శాతం కోత వేస్తామన్నారు. దానిని వారి తల్లిదండ్రుల ఖాతాలో జమ చేస్తామన్నారు. కన్నవారితో పాటు ప్రజలని సొంత తల్లిదండ్రుల్లా భావించి సేవ చేయాలన్నారు. గ్రూప్-1 నియామక పత్రాలు అందుకుని విధుల్లో చేరుతున్న వారు సేవాభావంతో ముందుకు సాగాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కోరారు.
"దేశ జనాభాలో మనం రెండున్నర శాతం ఉన్నాం. దేశ జీడీపీలో 5 శాతం ఇస్తున్నాం. కాని భవిష్యత్తుల్లో మనం దేశజీడీపీలో 10 శాతం వాటా కలిగిఉండాలి. 2047 లోపు దేశంతోనే కాదు ప్రపంచలోని గొప్పనగరాలతో పోటీ పడే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దాలి. రాష్ట్ర నిర్మాణంలో ప్రతి ఒక్కరు భాగస్వామ్యం కావాలని ప్రతి పౌరుడు ప్రతిజ్ఞ చేసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరూ తమ తల్లిదండ్రులను మంచిగా చూసుకోవాలి. లేదంటే వారి జీతంలో 10 శాతం కోత విధించి దానిని మీ తల్లిదండ్రుల ఖాతాల్లో వేసేవిధంగా త్వరలోనే కొత్త చట్టం తీసుకువస్తాం." - రేవంత్రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
రాష్ట్రాన్ని అజేయంగా నిలపడమే లక్ష్యం : గత పాలకులు కేవలం సొంత కుటుంబం గురించే తాపత్రయ పడ్డారని రాష్ట్ర సాధనకోసం త్యాగం చేసిన వారిని పట్టించుకోలేదని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క మండిపడ్డారు. గడచిన 40 ఏళ్లలో ఈ స్థాయిలో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో నియామకాలు జరగలేదని రాష్ట్రాన్ని అజేయంగా నిలపడమే తమ ముందున్న లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.
