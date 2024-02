విశాఖ శారదాపీఠం వార్షికోత్సవానికి హాజరుకానున్న సీఎం జగన్ - ట్రాఫిక్​ ఆంక్షలు

CM Jagan will come to Sarada Peetham Anniversary: విశాఖలో బుధవారం శారదాపీఠం వార్షికోత్సవానికి రానున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్​కు ఘనంగా స్వాగతం పలకడానికి అధికారులు ఆపసోపాలు పడుతున్నారు. బుధవారం మధ్యాహ్నం 11.20 గంటలకు సీఎం విశాఖ విమానాశ్రయానికి చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి శారదాపీఠం వరకు 10 కిలోమీటర్ల మేర దాదాపు 24 ప్రాంతాల్లో మహిళలను రోడ్డుకు ఇరువైపులా నిలబెట్టి స్వాగతం పలికించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ప్రతి జోన్‌, వార్డులకు పరిధిలో ఎంత జనసమీకరణ చేయాలి, మహిళలను ఏ కూడళ్ల వద్ద ఎంతమందిని నిలబెట్టాలనే వివరాలతో ఏకంగా ఓ పట్టిక రూపొందించారు. ఆర్‌పీలు ఇప్పటికే మహిళా సంఘాలకు వాట్సప్‌ గ్రూపుల్లో ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ప్రతి గ్రూపు నుంచి సభ్యులంతా తప్పకుండా హాజరవ్వాలని లేదంటే రుణాల మంజూరులో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారంటూ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

'అన్నొస్తే అన్నీ కష్టాలే' - గాల్లో వెళ్లే సీఎం కోసం రోడ్లపై ప్రజలకు అవస్థలు

CM Jagan Come People Suffering in Traffic: ఇటీవల నగరంలో జరిగిన ‘ఆడుదాం ఆంధ్రా’ ముగింపు వేడుకలు తుస్సుమనడంతో సీఎం జగన్‌ కస్సుబుస్సులాడారు. ఆ రోజు స్టేడియంలో జనాలు లేకపోవడంతో ముఖ్యమంత్రి ముభావంగానే కార్యక్రమాన్ని ముగించి వెళ్లిపోయారు. వారం వ్యవధిలోనే ఆయన నగరానికి రానుండటంతో అధికారులు ఈసారి జన సమీకరణకు ప్రత్యేక ప్రణాళిక తయారు చేశారు. పట్టణ సామాజిక అభివృద్ధి అధికారులకు ఆ బాధ్యతలు అప్పగించారు. గత కొన్ని రోజులుగా నగరంలో ఎండలు దంచేస్తున్నాయి. పగటి వేడిమి ఎండాకాలాన్ని తలపిస్తోంది. ఇలాంటి సమయంలో సుమారు 10 కి.మీ మేర మహిళలను మిట్టమధ్నాహ్న సమయంలో రోడ్ల మీద నిలబెట్టడం అత్యుత్సాహమే అవుతుందని ప్రతిపక్షాలు మండిపడుతున్నాయి.

రోడ్లపై వాహనాలు పార్కింగ్​ -​ భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్​ - సీఎం పర్యటనతో ప్రజలకు తిప్పలు

గత ఏడాది జనవరిలో శారదా పీఠం వార్షికోత్సవాలకు సీఎం జగన్‌ వస్తారనే సమాచారంతో అధికారులు రోడ్డు మధ్య డివైడర్‌పై ఏపుగా పెరిగిన పచ్చని చెట్లను నరికేశారు. వాటి స్థానంలో కార్పెట్ గ్రాస్‌ వేసి అలంకరణ మొక్కలు నాటారు. రెండు రోజుల్లోనే పశువులు వాటిని పాడు చేశాయి. జగన్‌ పర్యటన కూడా రద్దయింది. ఈ ఏడాది సీఎం తప్పని సరిగా వస్తారని అంచనా వేసిన అధికారులు గత నవంబరులోనే డివైడర్‌పై కొత్త పూలమొక్కలు నాటించారు. అయితే సంరక్షణ లోపంతో అవి ఎండిపోయాయి. తాజాగా మళ్లీ మొక్కలను నాటించారు. ఇలా మూడు సార్లు సుమారు రూ.12 లక్షల మేర ప్రజాధనం మొక్కల రూపంలో సీఎం వస్తారనే ఆర్భాటంతో వృథా చేశారు. బుధవారం సీఎం రానుండగా మంగళవారం రాత్రే అధికారులు ‘కాన్వాయ్‌ ట్రయల్‌ రన్‌’ నిర్వహించారు. ఎన్‌ఏడీ కూడలి, గోపాలపట్నం, విమానాశ్రయం కూడలి, కాకాని నగర్‌ కూడలిలో గంటల తరబడి ట్రాఫిక్‌ నిలిపేయడంతో ప్రయాణికులు, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.

ఫిరంగిపురంలో సీఎం జగన్​ పర్యటన - చెట్లు నరికేసిన అధికారులు