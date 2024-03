గిరిపుత్రులకు వెన్నుపోటు - ఇదే జగన్ మార్క్​మోసం జగన్

CM Jagan not Set up ST Schools for Five Years: నిరుపేద పిల్లలకు కార్పొరేట్‌ తరహా గురుకుల విద్యను అందించడం ప్రభుత్వాల బాధ్యత. అడవుల్లో కొండకోనలు, గుట్టల మధ్య కనీస వసతులకు దూరంగా బతికే గిరిజనుల బిడ్డలకు ఇలాంటి విద్యను చేరువ చేయడం అత్యవసరం. తమ పిల్లలకు వీటిలో ప్రవేశం లభిస్తే చాలని తల్లిదండ్రులు కలలు కంటుంటారు. వీటి సాకారానికి కృషి చేయడమంటే గిరిజనుల తలరాతను మార్చినట్టే. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అచ్చంగా ఇదే చేసింది. అక్కడ 2014 సంవత్సరంలో 91 ఎస్టీ గురుకులాలు మాత్రమే ఉండేవి. పదేళ్లలో వాటి సంఖ్యను 188కి పెంచింది. విద్యాలయాల సంఖ్యను భారీగా పెంచడంతోపాటు లక్షల మంది పిల్లలకు అత్యుత్తమ విద్యను అందిస్తోంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనూ 2014-19 మధ్య తెలుగుదేశం హయాంలోనూ ఇదే స్థాయిలో గిరిపుత్రుల విద్యకు తోడ్పాటు లభించింది. కొత్తగా 81 గురుకుల పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేసి, 82గా ఉన్న వాటి సంఖ్య 2019 నాటికి 163కి చేర్చింది. కేంద్రమూ మరో 19 ఏకలవ్య మోడల్‌ గురుకులాలను ఏర్పాటు చేసింది. అంటే టీడీపీ ప్రభుత్వంలో మొత్తంగా ఎస్టీ గురుకులాల సంఖ్య 182కు చేరింది. మరోవైపు నా ఎస్సీ, నా ఎస్టీలంటూ గుండెలు బాదుకునే జగన్‌ గిరిపుత్రుల కోసం ఇంకెంతో చేసుంటారని అనుకుంటే పొరపాటే ఆయన చేసిదంతా నయవంచనే.

ఈ ఐదేళ్లలో కేంద్రమిచ్చిన తొమ్మిది ఏకలవ్య మోడల్‌ గురుకులాలను ఏర్పాటు చేయడం మినహా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఒక్కటంటే ఒక్కటి అదనంగా ఏర్పాటు చేయలేదు. పైగా టీడీపీ హయాంలో ప్రారంభించిన 81 గురుకులాలను గాలికి వదిలేశారు. సౌకర్యాలు కల్పించకుండా ముఖం చాటేశారు. ఇది పిల్లలకు మేనమామనంటూ పైకి చెబుతున్న జగన్‌ చేసిన ఘనకార్యం. ఇప్పుడు ఏపీ ఎస్టీ గురుకులాల్లో చదువుతున్న పిల్లల సంఖ్య 51 వేలకు పడిపోయింది.

మైనార్టీ గురుకులాలపై మొద్దునిద్ర - అయిదేళ్లలో ఒక్కటీ ఏర్పాటు చేయని వైసీపీ సర్కార్

గిరిజనులను కేవలం ఓటు బ్యాంకుగానే భావిస్తూ వారికి ఎదిగే అవకాశమే లేకుండా చేశారు. వైసీపీ ఆవిర్భావం తర్వాత జరిగిన 2014, 2019 ఎన్నికలను పరిశీలిస్తే ఎస్టీ నియోజకవర్గాల్లో గిరిజనులు జగన్‌ను ఎంతగా ఆదరిస్తున్నారో తెలుస్తుంది. రెండు ఎన్నికల్లోనూ పోలవరం శాసనసభ నియోజకవర్గం మినహా అన్ని ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ స్థానాల్లో వైసీపీనే గెలిపించారు. అయినా అధికారంలోకి వచ్చాక వారి బిడ్డల కోసం ఒక్క గురుకులాన్ని కూడా కొత్తగా కట్టించి ఇవ్వలేదు. ఇది జగన్‌ అసలు సిసలు నైజం. మరోవైపు తమ పార్టీని గిరిజనులు ఆదరించకున్నా చంద్రబాబు మాత్రం వారి పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలని 81 ఎస్టీ గురుకులాలను కొత్తగా అందుబాటులోకి తెచ్చారు.

తెలుగుదేశం చేపట్టిందంటే చాలు పక్కన పెట్టడమే పనిగా పెట్టుకున్న జగన్‌ అభాగ్యుల పిల్లలకు సంబంధించిన గురుకులాలనూ వదల్లేదు. ఎస్టీ గురుకులాల్లోని పరిస్థితులు దారుణంగా ఉన్నా పట్టించుకోలేదు. వాటి దుస్థితిని మార్చాలనే ఆలోచనే ఆయనకు రాలేదు. చంద్రబాబు ఏర్పాటు చేసిన 81 గురుకులాల్లో ఐదేళ్లుగా భౌతికశాస్త్ర ఉపాధ్యాయులే లేకుండా పాఠాలు చెబుతున్నారంటే పిల్లలకు జగన్‌ ఎలాంటి విద్యను అందిస్తున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. పని చేసినట్టే ఉండాలి. ఫలితం మాత్రం ఆయా వర్గాలకు దక్కకూడదు. జగన్‌ మార్క్‌ మోసమంటే ఇలానే ఉంటుంది. ప్రిన్సిపల్‌ ఎన్నోసార్లు విన్నవించగా టీడీపీ హయాంలో ఏర్పాటు చేసిన గురుకులాలకు అదనపు వసతులు కల్పించేందుకు వైసీపీ ప్రభుత్వం కొన్నిచోట్ల స్థలాలు కేటాయించింది. కానీ, భవనాల నిర్మాణాలకు నిధులివ్వలేదు.

పాఠశాలల్లో ఊడుతున్న పెచ్చులు - విద్యార్థులకు శాపంగా ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం

బాపట్ల జిల్లా నిజాంపట్నంలో స్థలం ఇచ్చినా భవన నిర్మాణం ఊసెత్తలేదు. పిడుగురాళ్లలో స్థలమిచ్చినట్టే ఇచ్చి వెనక్కి తీసుకుంది. నరసరావుపేటలో ప్రారంభించిన నిర్మాణానికి సకాలంలో బిల్లులు రాకపోవడంతో గుత్తేదారుడు పనులను నెమ్మదిగా చేస్తున్నారు. రాయచోటిలో పూర్తయిన నిర్మాణాన్ని ఇతర వాటికి వినియోగిస్తున్నారు. తెనాలిలో పాత భవనాల్లోనే గురుకులాలు కొనసాగుతున్నాయి. దాదాపుగా 60 శాతం గురుకుల భవనాలకు స్థలాలే కేటాయించలేదని అధికారవర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఎస్టీ ఉప ప్రణాళిక కింద ఏటా వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించినట్లు జగన్‌ ఐదేళ్లుగా అంకెలు చూపిస్తున్నారు. మరి అవన్నీ ఎక్కడిపోయినట్టు.

గిరిజన గురుకులాల నిర్మాణాల కోసం జగన్‌ సొంతంగా రాష్ట్రం తరఫున ఖర్చు పెట్టకపోగా కేంద్రమిచ్చిన నిధుల్ని సకాలంలో వినియోగించకుండా ఇతర పనులకు మళ్లించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు ఎన్నికలు రావడంతో గిరిజనుల్ని మోసగించేందుకు కుతంత్రాలకు తెర తీశారు. కేంద్రం మంజూరు చేసిన నిధులతో చేపట్టిన గురుకులాల పనులు పూర్తికాకుండానే ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 28 ఏకలవ్య ఆదర్శ గురుకులాలున్నాయి. ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం బ్లాక్‌ లేదా తాలుకా లేదా 20వేల ఎస్టీల జనాభా ఆధారంగా ఏకలవ్య గురుకులాలను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఈ నిబంధన ప్రకారం రాష్ట్రంలో ఏకలవ్య గురుకులాలు సరిపడా ఉన్నట్లే. అయితే రెవెన్యూ డివిజన్‌ల ప్రాతిపదికన తీసుకుని ఏపీకి అదనంగా 20 ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు పంపింది. ఇది జరిగి ఏడాదవుతున్నా కొత్తగా ఒక్కటీ తెచ్చుకోలేకపోయింది.

ఒక్క మాటైనా నిలబెట్టుకున్నారా జగన్? రాష్ట్రంలో మూత'బడు'లు - చదువులకు దూరం అవుతున్న పిల్లలు

ఏపీలో ఎస్టీ గురుకులాల పరిస్థితి ఇలా ఉంటే తెలంగాణ గురుకులాలు దేశానికే దిక్సూచిగా నిలుస్తున్నాయి. గిరిజన విద్యలో అక్కడి ప్రభుత్వం విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చింది. బాలికల విద్యకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. మొత్తం 188 గురుకులాల్లో 110 గురుకులాలు వారి కోసమే ప్రత్యేకించింది. గురుకులాలతోపాటు జూనియర్‌ కళాశాలలనూ ప్రారంభించింది. ఇంటర్‌ తర్వాత గిరిజన బాలబాలికలు ఉన్నత చదువులకు దూరమవుతున్నారని గుర్తించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్తగా 15 మహిళలకు, ఏడు పురుషులకు మొత్తంగా 22 గురుకుల డిగ్రీ కళాశాలల్ని ఏర్పాటు చేసింది. త్వరలోనే ఎంబీఏ కళాశాలను సైతం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయనుంది.