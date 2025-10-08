కల్వకుర్తి-మాచర్ల రైల్వే ప్రాజెక్టు - సీఎం స్వగ్రామం కొండారెడ్డిపల్లి మీదుగా రైల్వే లైన్
కల్వకుర్తి-మాచర్ల ప్రాజెక్టు చర్యలు వేగవంతం - 126 కిలోమీటర్ల నూతన మార్గానికి అంచనా వ్యయం రూ.2,520 కోట్లు - మహబూబాబాద్లో మెగా మెయింటెనెన్స్ డిపో - ఏర్పాటుకు రూ.1,361 కోట్లు మంజూరు
Published : October 8, 2025 at 8:57 AM IST
Kalwakurthy-Macherla Railway Project : తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య నూతన మార్గంలో రైల్వే అనుసంధానత కోసం ప్రతిపాదిత కల్వకుర్తి-మాచర్ల ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన చర్యలు వేగవంతం అవుతున్నాయి. దీని ఫైనల్ లొకేషన్ సర్వేకు అనుమతి ఇవ్వాలని కోరుతూ రైల్వే బోర్డుకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే లేఖ రాసింది. ముందుగా ఈ ప్రాజెక్టు దూరం 100 కిలోమీటర్లు ఉండగా, అంచనా వ్యయం రూ.2 వేల కోట్లు. అయితే తాజా ఎలైన్మెంట్తో ఈ దూరం కాస్త పెరిగి 126 కిలోమీటర్లు అయింది. దీంతో అంచనా వ్యయం రూ.2,520 కోట్లకు పెరిగింది. ఈ లెక్కన ఒక్కో కిలోమీటర్కు రూ.20 కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది.
తెలంగాణలోని కల్వకుర్తి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మాచర్ల వరకు ఈ రైల్వే ప్రాజెక్టును మంజూరు చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జులైలో రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్కు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో దక్షణ మధ్య రైల్వే నుంచి రైల్వే బోర్డుకు లేఖ వెళ్లింది. కల్వకుర్తి-మాచర్ల ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్టు మార్గంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్వగ్రామం కొండారెడ్డిపల్లి కూడా ఉంది. ఈ లేఖతో కల్వకుర్తి మాచర్ల ఫైనల్ లొకేషన్ సర్వే (ఎఫ్ఎల్ఎస్)కు, ప్రాజెక్టు నిర్మాణ దిశగా కీలక ముందడుగుపడే అవకాశం ఉంది. ఎక్కడెక్కడ రైల్వే స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయాలి. ఈ మార్గంలోని భౌగోళిక పరిస్థితులు, ఇంజినీరింగ్ అంచనాలను ఖరారు చేసే తుది దశే ఫైనల్ లొకేషన్ సర్వే.
తెలుగు రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి ఊతం : ఈ ప్రాజెక్టును కేంద్ర ప్రభుత్వమే 100 శాతం నిధులతో చేపట్టాలని సీఎం కోరారు. కల్వకుర్తి-మాచర్ల మార్గానికి ఎఫ్ఎల్ఎస్ మంజూరై ఆ తర్వాత కేంద్రం నిధులిస్తే ఈ ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కి తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య రవాణా, వ్యాపారం, పర్యాటకరంగాలకు ఊతం లభిస్తుంది. కల్వకుర్తితో పాటు దేవరకొండ, మల్లేపల్లి, చలకుర్తి వంటి ప్రాంతాలకు రైల్వే కనెక్టివిటీ వస్తుంది. తెలంగాణ నుంచి మాచర్ల మీదుగా గుంటూరుకు రైలు మార్గం అనుసంధానం అవుతుంది. ఇది తెలంగాణ, ఏపీ మధ్యలో మరో కీలక మార్గం అవుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం నుంచి ఆమోదం కోసం ఏపీ ప్రభుత్వంతోనూ మాట్లాడాలని తెలంగాణ సర్కారు నిర్ణయించినట్లు సమారం.
ఎలైన్మెంట్ ఇలా : కల్వకుర్తి నుంచి కొండారెడ్డిపల్లి - వంగూరు - కందుకూరు - దేవరకొండ - మల్లేప్లలి - పెద్దఅడిశర్లపల్లి - చలకుర్తి - నెల్లికల్ - విజయపురి (నాగార్జునసాగర్ సమీపం) - కొత్తూరు మీదుగా మాచర్ల వరకు ఉంటుంది.
మహబూబాబాద్లో మెగా మెయింటెనెన్స్ డిపో : దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్ పరిధిలోని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సరుకు రవాణా రైళ్ల నిర్వహణ సదుపాయాల విస్తరణ, కొత్తగా మెగా మెయింటెనెన్స్ డిపో ఏర్పాటుకు రూ.1,361 కోట్లు విలువైన నిధులు మంజూరయ్యాయి. 'అంబ్రెల్లా వర్క్స్' కింద మంజూరు చేస్తూ ద.మ.రైల్వే మంగళవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇందులో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా మహబూబాబాద్లో రూ.908.15 కోట్లతో 'మెగా మెయింటెనెన్స్ డిపో' ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీంతో పీరియాడికల్ ఓవర్హాలింగ్, రెగ్యులర్ ఓవర్హాలింగ్, సిక్లైన్, ట్రైన్ ఎగ్జామినేషన్ వంటి కీలకమైన సదుపాయాలు రానున్నాయి. ద.మ.రైల్వేజోన్లో ఈ తరహా మెగా మెయింటెనెన్స్ డిపో రావడం ఇదే తొలిసారి. సరకు రవాణా రైళ్లకు సంబంధించి అన్నిరకాల నిర్వహణ పనులు ఇక్కడ చేపడతారు.
