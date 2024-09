ETV Bharat / state

కేంద్రం రూ.3,300 కోట్లు సాయం ప్రకటిందన్న ప్రచారం అవాస్తవం - నేడు తొలి నివేదిక పంపుతాం: సీఎం చంద్రబాబు - Change in Vijayawada After Floods

CM Chandrababu Will Change Vijayawada Before And After Floods : వరద విపత్తు వల్ల విజయవాడకొచ్చిన సంక్షోభాన్ని అవకాశంగా మలుచుకుని డిజిటల్‌ సాధికారతను పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెల్లడించారు. వరదలకు ముందు, ఆ తర్వాత అనేలా నగరాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. వరద బాధితులకు అండగా నిలవాలని ఇతర ప్రాంతాల ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. నష్టంపై ఇవాళ కేంద్రానికి ప్రాథమిక నివేదిక పంపుతామని ఆయన వెల్లడించారు.

డిజిటల్‌ సాధికారతను పెంచుతాం : హుద్‌హుద్‌ తుపాను తర్వాత విశాఖ ముఖచిత్రం సమూలంగా మారిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. అదే తరహాలో ఇప్పుడు విజయవాడ గురించి అందరూ మాట్లాడుకునేలా చేస్తామని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. విపత్తుని అవకాశంగా మార్చుకుని డిజిటల్‌ సాధికారతను పెంచుతామని స్పష్టం చేశారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలపై ఎప్పటికప్పుడు ప్రజాభిప్రాయం సేకరిస్తున్నానన్న సీఎం బాధితులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారని తెలిపారు.