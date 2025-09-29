ETV Bharat / state

దుర్గమ్మను దర్శించుకున్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రభుత్వం తరఫున పట్టువస్త్రాలు సమర్పణ

ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మను దర్శించుకున్న సీఎం చంద్రబాబు - అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు, అమ్మవారికి పసుపు, కుంకుమ, పూలు, పండ్లు, గాజులు సమర్పణ

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 8:44 PM IST

3 Min Read
CM Chandrababu Visits Indrakeeladri: శక్తివంతమైన విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ మహిళలు, ఆడబిడ్డలకు మరింత శక్తిని- సామర్ధ్యం ఇచ్చి ఆర్ధిక వ్యవస్థలో వెన్నెముకలా ముందుకెళ్లేలా నడిపించాలని కోరుతున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఆడపిల్లలకు రక్షణగా సాంకేతికత పనిచేస్తుందని దీన్ని మరింత పగడ్భందీగా అమలు చేసి ఎవరైనా మహిళల పట్ల తప్పు చేస్తే నేరుగా వారి చొక్కా పట్టుకుంటామే తప్ప వేరే వారికి ఇబ్బంది కలిగించని రీతిలో దుర్గమ్మ ఆశీర్వదించాలని ఆకాంక్షించారు.

సూపర్‌ సిక్స్‌ కార్యక్రమాల్లో స్త్రీశక్తి సూపర్‌హిట్‌ అయిందని కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోన్న సూపర్‌ జీఎస్టీతో సూపర్‌ సేవింగ్స్‌ వచ్చే పరిస్థితి వచ్చిందని పన్నుల నుంచి వస్తున్న రాయితీతో ఆదాయం పెంచుకోవాలని సూచించారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు పేద, మధ్యతరగతి వర్గాలను ఆదుకునేవేనని ఈ ప్రభుత్వాలను దుర్గమ్మ ఆశార్వదించి శక్తిని ఇచ్చి మరింత ప్రగతి సాధించేలా సహకరించి ఆశీస్సులు ఇవ్వాలని వేడుకున్నట్లు తెలిపారు.
పట్టువస్త్రాలను సమర్పించిన సీఎం దంపతులు: దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా మూలానక్షత్రం రోజున సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు ఇంద్రకీలాద్రిని సందర్శించారు. రాష్ట్ర మంత్రులు ఆనం రాంనారాయణ రెడ్డి, కొల్లు రవీంద్ర, ఎంపీ కేశినేని చిన్ని, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీషా తదితరులు సాదర స్వాగతం పలికారు. చినరాజగోపురం వద్ద ఆలయ స్థానాచార్యులు శివప్రసాదశర్మ సీఎంకి పరివేష్టంకట్టారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున దుర్గమ్మకు పట్టువస్త్రాలు, ఇతర సుమంగళ ద్రవ్యాలను తీసుకుని ఆలయంలోకి వెళ్లిన సీఎం దంపతులకు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు. సరస్వతిదేవి అలంకరణలోని దుర్గమ్మకు షోడషోపచారాలు చేసి సీఎం, కుటుంబ సభ్యుల గోత్రనామాలతో పూజ చేశారు.

రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలని ప్రతిపాదించిన పథకాలు, ప్రాజెక్టులు సత్ఫలితాలను ఇవ్వాలని దివ్యమైన, భవ్యమైన రాజధానిగా అమరావతి నిర్మాణం పూర్తయి వెలుగొందాలని పరిపాలనలో ఎలాంటి అవరోధాలు ఇబ్బందులు ప్రతికూలతలు లేకుండా అమ్మవారి కరుణాకటాక్షాలను పాలకులకు అందించాలని సంకల్పం చెప్పారు. అనంతరం పండితులు చతుర్వేద ఆశీర్వచనం చేసి ప్రసాదం అందించారు. దేవాదాయశాఖ తరఫున సీఎం దంపతులకు అమ్మవారి చిత్రపటాన్ని మంత్రి ఆనం రాంనారాయణరెడ్డి అందించారు.

ప్రభుత్వం తరపున దుర్గమ్మ తల్లికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని రాష్ట్ర ప్రజలకు సుఖసంతోషాలు అందించాలని కోరుకున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. దుర్గమ్మ దయతో కృష్ణమ్మ పరవళ్లు తొక్కుతోందని ప్రాజెక్టులన్నీ జలకళతో ఉన్నాయని ప్రజలంతా ఆనందంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండి రాష్ట్ర సంపద పెరగాలని ఆకాంక్షించారు. నవరాత్రుల సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున భక్తులు దుర్గమ్మను దర్శించుకుంటున్నారని వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా వీఐపీ దర్శనాలను క్రమబద్ధీరించామని చెప్పారు. ఎక్కువ సమయం సామాన్య భక్తులకే కేటాయించామన్నారు.

ప్రజలందరిపైనా దుర్గమ్మ ఆశీస్సులు: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న సూపర్‌ జీఎస్టీ, సూపర్‌సిక్స్‌ ప్రజల ఆదాయం పెరిగే పరిస్థితి వచ్చిందని- ప్రజలకు సేవ చేస్తున్న రెండు ప్రభుత్వాలను దుర్గమ్మ ఆశీర్వదించాలని చంద్రబాబు కోరారు. తిరుమల కొండపై ఉన్నంత స్థలం ఇంద్రకీలాద్రిపై లేదని విజయవాడ నగరంలోనే వసతి ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సి ఉందన్న సీఎం ఆదాయం లేని చిన్న దేవాలయాలకు ప్రభుత్వం నిధులు ఇస్తోందని, తిరుమల వెంకటేశ్వరస్వామి, విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ, శ్రీశైలం మల్లిఖార్జునస్వామికి దాతల నుంచి ఇతోదికంగా విరాళాలు వస్తున్నాయన్నారు.

వాటిని సద్వినియోగం చేస్తూ భక్తులకు తగిన సౌకర్యాలు కల్పిస్తామన్నారు. 2014-19 మధ్య కాలంలోనే దుర్గగుడి అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకున్నామని మళ్లీ ఇప్పుడు అభివృద్ధి పనులు చేస్తున్నామని సీఎం వివరించారు. దుష్టశక్తులను అంతం చేసి అందరినీ కాపాడే శక్తి దుర్గమ్మకు ఉందని- స్త్రీశక్తి పథకంలో భాగంగా మహిళలకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కల్పించడంతో దేవుళ్ల ఉత్సవాకు చాలా మంది మహిళలు వస్తున్నారని సీఎం సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆలయానికి చేరుకున్న సమయంలో క్యూలైన్లలో ఉన్న భక్తులు ఉత్సాహంగా కేరింతలు కొట్టారు. వారికి చంద్రబాబు అభివాదం చేస్తూ ముందుకు కదిలారు. సీఎం కాన్వాయ్‌ ఘాట్‌రోడ్డుపైకి వచ్చే వరకు భక్తుల క్యూలైన్లు అన్నీ యథాతథంగా కొనసాగాయి. సీఎం రాక మార్గంలోని ఓ వరుసను కాసేపు నిలిపి ఇతర లైన్లు కొనసాగించారు. అమ్మవారిని దర్శించుకున్న అనంతరం ప్రధాన ఆలయం పక్కనున్న పాత ఆశీర్వాద మండపం గట్టుపైన ముఖ్యమంత్రి దంపతులు కాసేపు కూర్చున్నారు. ఆలయ గోపురాన్ని తిలకిస్తూ అమ్మవారిని తలచుకుని నమస్కరించారు. ప్రధాన ఆలయ బంగారు తాపడం గురించి ముఖ్యమంత్రికి అధికారులు వివరించారు.

