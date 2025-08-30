Krishna Water to Kuppam Constituency : కరవు సీమ ప్రజల ఆకాంక్షను నెరవేర్చుతూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హంద్రీనీవా జలాలను కుప్పం నియోజకవర్గంలోని చిట్టచివరి ఆయకట్టు ప్రాంతానికి తీసుకువచ్చారు. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నుంచి హంద్రీనీవా సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్టు ద్వారా వందల కిలో మీటర్ల మేర ప్రయాణించి వచ్చిన కృష్ణమ్మ జలాలు కుప్పం నియోజకవర్గంలోని పరమసముద్రం చెరువుని చేరుకోగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు జలహారతి ఇచ్చి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. పెద్ద ఎత్తున కుప్పం రైతులు తరలిరాగా ఈ మహత్తర ఘట్టానికి గుర్తుగా పైలాన్ ఆవిష్కరించారు.
దశాబ్దాల నాటి కరవు సీమ ప్రజల కల సాకారమైంది. పరుగులు పెడుతూ కృష్ణమ్మ కుప్పం నియోజకవర్గంలోని పరమసముద్రం చెరువును ముద్దాడింది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు వద్ద నుంచి మొదలై ఉమ్మడి కర్నూలు, ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలు మీదుగా 738 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసిన కృష్ణా జలాలు, హంద్రీనీవా సుజల స్రవంతి రెండో దశలో చివరి ప్రాంతమైన కుప్పం నియోజకవర్గంలోని పరమసముద్రం చేరుకున్నాయి.
ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తన సొంత నియోజకవర్గానికి తరలివచ్చారు. పరమసముద్రం వద్ద కుప్పం బ్రాంచ్ కెనాల్ వద్ద కృష్ణా జలాలను చూసి రైతులతో కలిసి పులకించిపోయారు. కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా పసుపు, కంకుమ, సారెను కృష్ణమ్మకు సమర్పించారు. కృష్ణా జలాలకు ప్రత్యేక పూజలు చేసిన తర్వాత కృష్ణమ్మకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు జలహారతి ఇచ్చారు.
నీళ్లు లేక వలస బాటపట్టే ప్రజలకు కృష్ణమ్మ జలాల రాక పెద్ద పండుగ తీసుకొచ్చింది. రైతుల ఆకాంక్ష నెరవేరిన వేళ, కృష్ణమ్మ జలాలు తమ ప్రాంతంలో అడుగుపెట్టిన సమయాన, రైతులు సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ అపూర్వ ఘట్టాన్ని తరతరాలు గుర్తించుకొనేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పరమసముద్రం చెరువు సమీపంలో పైలాన్ను ఆవిష్కరించారు.
రాయలసీమకు పూర్తిస్థాయిలో కృష్ణా జలాలు అనేవి ఇన్నేళ్లూ కలగానే మిగిలింది. బీడు భూముల్లో నీళ్లు పారాలనే కలను ఆయన సాకారం చేశారు. ఇదంతా రాత్రికి రాత్రి జరగలేదు. 1999 జులై 9న ఉమ్మడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న చంద్రబాబు హంద్రీనీవాకు శంకుస్థాపన చేశారు. 2014- 19 నాటి టీడీపీ హయాంతో పాటు గతేడాది నుంచి నేటి వరకు ప్రభుత్వం భారీ ఎత్తున సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై నిధుల ఖర్చు చేయడం వల్ల నేడు కృష్ణాజలాలు చిత్తూరు జిల్లాలో చివరి ఆయకట్టు భూములకు చేరాయి. హంద్రీనీవా ప్రాజెక్టుపై 2014-19 మధ్య 4,183 కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన చంద్రబాబు ప్రాజెక్టును పరుగులు పెట్టించారు.
2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఈ ప్రాజెక్టుకు గ్రహణం పట్టించింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ఈ సీజన్లో ఎలాగైనా నీళ్లు ఇవ్వాలనే లక్ష్యంతో పనుల్లో వేగం పెంచారు. రికార్డు స్థాయిలో వంద రోజుల్లోనే మెయిన్ కెనాల్ విస్తరణ, లైనింగ్ పనులు పూర్తి చేసి ప్రధాన కాలువ సామర్థ్యాన్ని 3,850 క్యూసెక్కులకు పెంచారు. చంద్రబాబు సంకల్పంతోనే రికార్డు స్థాయిలో చేపట్టిన హంద్రీనీవా కాల్వ విస్తరణ పనులతో సీమకు జలకళ వచ్చింది.
15 క్యూసెక్కుల సామర్ధ్యంతో 123 కిలోమీటర్ల పొడవున కుప్పం బ్రాంచ్ కెనాల్ నిర్మించారు. 197 కోట్లతో కాలువ లైనింగ్ పనులు పూర్తి చేశారు. పలమనేరు, కుప్పం నియోజకవర్గాల్లోని 8 మండలాల్లో ఈ కాలువ వెళ్తుంది. తద్వారా 4 లక్షల జనాభాకు తాగునీరు ఇవ్వడమే కాకుండా 110 చెరువులు నింపడం ద్వారా 6,300 ఎకరాల స్థిరీకరణ జరుగుతుంది.
వ్యవసాయాన్ని లాభదాయకంగా, సుస్థిరంగా మార్చటమే లక్ష్యం: సీఎం చంద్రబాబు