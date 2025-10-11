వ్యాపారులకు అండగా 'స్మార్ట్ మార్కెట్లు' - 30 కంటైయినర్లతో 120 షాపులు
నెల్లూరు మైపాడు గేట్ సెంటర్లో స్మార్ట్ స్ట్రీట్ వెండింగ్ మార్కెట్ను వర్చువల్గా ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు - రూ.7 కోట్ల ఖర్చుతో స్మార్ట్ కంటైనర్ షాపులు ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 7:56 PM IST
CM Chandrababu Launch Smart Street at Nellore : ఇంటికి అవసరమైన వస్తువులన్నీ ఒకేచోట లభిస్తే చాలా సౌలభ్యంగా ఉంటుంది. వినియోగదారులకు నాలుగైదు చోట్లకు తిరిగే పని తప్పుతుంది. అన్ని వస్తువులూ ఒకేచోట కొని తీసుకెళ్లొచ్చు. ఏపీ సర్కార్ అలాంటి ప్రయత్నమే చేసింది. నెల్లూరు మైపాడు గేట్ సెంటర్లో స్మార్ట్ స్ట్రీట్ వెండింగ్ మార్కెట్ను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. రూ. 7 కోట్ల వ్యయంతో అత్యాధునికంగా ఏర్పాటు చేసిన స్మార్ట్ కంటెయినర్ షాపులను వర్చువల్గా నేడు సీఎం ప్రారంభించారు. దీంతో వీధి వ్యాపారులకు ఇబ్బంది లేకుండా స్థిర వ్యాపారం చేసుకునే అవకాశాన్ని ప్రభుత్వం కల్పించింది. 30 మాడ్యులర్ కంటెయినర్లతో 120 షాపులు ఏర్పాటు చేశారు. ఒక్కో కంటెయినర్లో 4 షాపులను ఏర్పాటు చేశారు.
మహిళలు, దివ్యాంగులు, వెనకబడిన వర్గాలకు లబ్ధి కలిగేలా వినూత్న ప్రయత్నం చేశారు. అలాగే పొదుపు గ్రూప్ మహిళలకు దుకాణాలు కేటాయిస్తారు. వన్ ఫ్యామిలీ, వన్ ఆంత్రపెన్యూర్ కార్యక్రమం కింద మహిళలకు షాపులు కేటాయిస్తారు. స్మార్ట్ స్ట్రీట్లో ఫుడ్ స్టాల్స్, నగల దుకాణాలు ఉంటాయి. స్మార్ట్ స్ట్రీట్లో సోలార్, ఫ్రీ వై ఫై, సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశామని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. మిగతా నగరాల్లోనూ ఇలాంటివి ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ ఉపాధి పొందుతున్న మహిళలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కొత్త ఆలోచనపై మంత్రి నారాయణ, నెల్లూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులని సీఎం అభినందించారు. కార్యక్రమంలో కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్లు, కూటమి నేతలు పాల్గొన్నారు.
ఎనిమిది నగరాల్లో స్మార్ట్ స్ట్రీట్ మార్కెట్లు : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మొత్తం ఎనిమిది నగరాల్లో స్మార్ట్ స్ట్రీట్ వెండింగ్ మార్కెట్ల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఒకేచోట 200 మంది వ్యాపారాలు చేసుకునేలా సదుపాయాలు కల్పిస్తోంది. ఈ విధానంతో వీధి వ్యాపారుల జీవనోపాధి మెరుగవుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. స్మార్ట్ స్ట్రీట్ వెండింగ్ మార్కెట్ను నెల్లూరులో ప్రయోగాత్మకంగా నేడు ప్రారంభించారు. ఇందుకు సంబంధించిన పనులు వివిధ దశల్లో ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. ప్లగ్అండ్ప్లే విధానంలో వాటిని లబ్ధిదారులకు కేటాయించిన వెంటనే షాపులు ప్రారంభించుకోవచ్చు.
కంటైనర్పైన సోలార్ పలకలు అమర్చి, వాటి ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్ను షాపు అవసరాలకు వినియోగించుకునేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ మార్కెట్లో నిత్యావసరాల నుంచి పండ్లు, కూరగాయల వరకు అన్నీ అందుబాటులో ఉంటాయి. రెండో దశలో విశాఖపట్నం, మంగళగిరి, పిఠాపురం, శ్రీకాకుళం, విజయవాడ, ఒంగోలులోనూ వీటిని ఏర్పాటు చేయాలని సర్కార్ నిర్ణయం తీసుకుంది. రాయలసీమలో కర్నూలు, కడప, అనంతపురంలో ఏదో ఒక నగరాన్ని త్వరలో ఎంపిక చేయనున్నారు. ఇవి త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
2,000 మంది ఉపాధికి భరోసా : నగరాల్లోని ప్రధాన కూడళ్లలో రోడ్లకు ఇరువైపులా తోపుడుబళ్లపై వ్యాపారాలు చేస్తున్న వారు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పోలీసులు, నగరపాలక సంస్థల అధికారులు, రాజకీయ నాయకులు ఎవరికి కోపం వచ్చినా వారు తమ బళ్లను అక్కడి నుంచి తీసేయాల్సిందే. దీనివల్ల ఉపాధి కోల్పోతున్నారు. ఇలాంటి వారందర్నీ గుర్తించి స్మార్ట్ స్ట్రీట్ వెండింగ్ మార్కెట్లలో చోటు కల్పించనున్నారు. ఈ ఎనిమిది మార్కెట్ల ద్వారా 1600 మంది చిరు వ్యాపారుల ఉపాధికి భరోసా లభించనుంది. మరో 400 మందికి మార్కెట్ శుభ్రం చేయడం, కాపలాదార్లుగా, ఇతరత్రా పనుల్లో ఉపాధి కల్పించనున్నారు.
ఒక్కో మార్కెట్కు రూ.7 కోట్లు : ఒక్కో మార్కెట్ ఏర్పాటుకు సర్కార్ రూ.7 కోట్ల చొప్పున ఖర్చు చేయనుంది. ఇందులో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు నగరపాలక సంస్థలు రూ.3 కోట్లు, వ్యాపారులకు శిక్షణ, ఇతర సేవలు అందించేందుకు సెర్ప్ రూ.1.25 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నాయి. బ్యాంకుల నుంచి వ్యాపారులకు పెట్టుబడి నిధి కింద రూ.3 కోట్ల మేర రుణాలు అందిచనున్నారు. మార్కెట్ల నిర్వహణను నగరపాలక సంస్థలకు అప్పగిస్తారు. షాపుల నుంచి అద్దెలు, ప్రకటనల ఆదాయంతో ఆయా మార్కెట్లను నిర్వహిస్తారు.
కాటాలో తేడా అనిపిస్తుందా- ఆ తప్పును అడ్డుకోండిలా!
నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో రైతు బజార్లు - దళారుల పెత్తనానికి చెక్