'రామోజీరావు తెలుగుజాతి సంపద - ఆయన చేసిన యుద్ధాలు మీడియా రంగానికే తలమానికం' - CHANDRABABU TRIBUTE TO RAMOJI RAO

Published : June 8, 2025 at 10:08 AM IST

CM Chandrababu Tribute to Ramoji rao on his First Death Anniversary : దివంగత రామోజీరావు తొలి వర్థంతి సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్​ సహా పలువురు మంత్రులు ఆయనకు ఘననివాళులర్పించారు. పత్రిక అంటే సమాచార స్రవంతి మాత్రమే కాదు, ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం పోరాడే ఖడ్గమని పాత్రికేయానికి కొత్త అర్థాన్ని ఇచ్చిన మహర్షి రామోజీరావు అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. విలువలతో కూడిన, నిష్పక్షపాత పాత్రికేయంతో సమాజంపై ఆయన వేసిన ముద్ర ఎన్నటికీ చెరిగిపోదని తెలిపారు. పద్మవిభూషణ్‌ రామోజీరావు ప్రథమ వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని ఆ అక్షర యోధుడికి ఘన నివాళులర్పిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. సామాజిక మాధ్యమ వేదిక ఎక్స్‌లో ఈ మేరకు శనివారం ఆయన పోస్ట్‌ చేశారు. రామోజీరావు మన మధ్య లేకపోయినా ఆయన నింపిన స్ఫూర్తి అందరిలో నిలిచే ఉంటుందని, ఆయన వేసిన ముద్ర ఎన్నటికీ చెరిగిపోదని అన్నారు.

రామోజీరావు ఎగరేసిన అక్షరబావుటా నిత్య సత్యమై, నిత్య నూతనమై రోజూ ఉషోదయాన నినదిస్తూనే ఉందని కొనియాడారు. తలవంచని నైజం, వ్యాపారాల్లోనూ సమాజహితం చూసిన వైనం, ఆయనను సమున్నత స్థాయిలో నిలబెట్టిందన్నారు. అరాచక వ్యవస్థలపై ‘ఈనాడు’ సంస్థల ద్వారా ఆయన చేసిన పోరాటాలు, ప్రజాసమస్యలపై ఆయన చేసిన యుద్ధాలు మీడియా రంగానికే తలమానికంగా నిలిచాయన్నారు. రామోజీ గ్రూపు అంటేనే విశ్వసనీయతకు నిలువెత్తు రూపమని, సమాజాన్ని అత్యంత ప్రభావితం, అనునిత్యం చైతన్యవంతం చేసిన ఆయనను స్మరించుకోవడం తెలుగు ప్రజలందరి బాధ్యత అని తెలిపారు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే రామోజీరావు తెలుగుజాతి సంపద అని కీర్తించారు. ప్రథమ వర్ధంతి సందర్భంగా నిత్య స్ఫూర్తిగా నిలిచే ఆయనను మార్గదర్శిగా భావించి ముందడుగు వేద్దామని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.

స్వయంకృషితో మహావృక్షమై ఎదిగిన శ్రమజీవి రామోజీరావు