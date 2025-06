ETV Bharat / state

సీఎం చంద్రబాబు నేటి విశాఖ పర్యటన రద్దు - CHANDRABABU VISAKHA TOUR CANCELLED

CM Chandrababu Today Visakhapatnam Tour Cancelled ( ETV Bharat )

CM Chandrababu Today Visakhapatnam Tour Cancelled : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేటి విశాఖ పర్యటన రద్దయింది. విశాఖలో నిర్వహిస్తున్న న్యూ అండ్‌ రెన్యువబుల్‌ ఎనర్జీ రీజినల్‌ వర్క్‌షాప్‌లో సీఎం ఇవాళ పాల్గొనాల్సి ఉంది. అయితే అహ్మదాబాద్‌లో విమానం ప్రమాద ఘటనకు సంతాప సూచికంగా కార్యక్రమంలో రద్దు చేసుకున్నారు. ఇవాల్టికి వాయిదా పడిన సుపరిపాలనలో తొలి అడుగు పేరిట నిర్వహిస్తున్న ప్రభుత్వ కార్యక్రమం కూడా రద్దయింది. దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన బాలకృష్ణ : గుజరాత్​లో జరిగిన విమాన ప్రమాదంపై మంత్రులు, కూటమి పార్టీల ప్రజాప్రతినిధులు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. విమాన ప్రమాద ఘటన యావత్ జాతిని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందని సినీ హిరో, ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి, సంతాపం తెలిపారు. ఈ విపత్తులో ప్రతి ఒక్కరం కేంద్రానికి బాసటగా నిలుద్దామన్నారు. స్పందించిన మంత్రులు : ఎయిర్ ఇండియా విమానం కూలిన ఘటనపై మంత్రులు ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి , కందుల దుర్గేష్, పార్థసారథి, కొండపల్లి శ్రీనివాస్, బీసీ జనార్థన్ రెడ్డి, వాసంశెట్టి సుభాష్, గొట్టిపాటి రవికుమార్, అనగాని, కొల్లు రవీంద్ర, అనిత, సంధ్యారాణి, అచ్చెన్నాయుడు, డోలా బాల వీరాంజనేయస్వామి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ దుర్ఘటనలో 200మందికి పైగా ప్రయాణీకులు, సిబ్బంది మృతి చెందడంపై విచారం వ్యక్తం చేశారు. బాధితులకు సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని కోరారు. మృతుల కుటుంబాలకు దేశం బాసటగా ఉండాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందన్నారు.

