మనవడు దేవాంశ్​ పుట్టినరోజు - తిరుమలలో సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేక పూజలు

Updated : Mar 21, 2025, 7:41 AM IST

Published : Mar 21, 2025, 6:38 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

CM Chandrababu to Visit Tirumala for Two Days: నేటి నుంచి రెండు రోజులపాటు సీఎం చంద్రబాబు తిరుమలలో పర్యటించనున్నారు. మనవడు దేవాంశ్​ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ రోజు సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబంతో కలిసి స్వామివారి సేవలో పాల్గొంటారు. తర్వాత టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు, ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులతో తిరుమల క్షేత్ర అభివృద్ధిపై సమీక్ష నిర్వహిస్తారు.

పర్యటనలో భాగంగా తిరుపతి విమానాశ్రయం నుంచి రోడ్డు మార్గం ద్వారా తిరుమలకు చేరుకున్న సీఎం చంద్రబాబుకు టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్​నాయుడు, ఈవో శ్యామలరావు ఇతర ఉన్నతాధికారులు స్వాగతం పలికారు. కుటంబసభ్యులతో కలిసి ఇవాళ ఉదయం స్వామివారిని చంద్రబాబు దర్శించుకుంటారు. తర్వాత వెంగమాంబ అన్నదాన వితరణ కేంద్రంలో కుటుంబసభ్యలతో కలిసి ప్రసాదాలు పంపిణీ చేస్తారు. ప్రసాదాల పంపిణీకి ఒకరోజు అయ్యే ఖర్చును దేవాంశ్​ పుట్టినరోజు సందర్భంగా టీటీడీ అన్నదాన ట్రస్ట్‌కు చంద్రబాబు విరాళంగా అందజేశారు.