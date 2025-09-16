ETV Bharat / state

Suraksha Programme in NTR District: ఎన్టీఆర్‌ కమిషనరేట్‌ సీపీగా రాజశేఖరబాబు బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి పెద్దపీట వేశారు. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా పోలీసులు ఈ- డిప్లాయ్​మెంట్‌ యాప్​తో మరో సరికొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టారు. దాని ఆధారంగా పోలీసింగ్‌లో అనేక మార్పులు తీసుకువచ్చారు. చాలా కష్టమైన కేసులను పరిష్కరించారు. వాటిని కలెక్టర్లు, ఎస్పీల సమావేశంలో వివరించనున్నారు. శాంతిభద్రతలపై సీఎం చంద్రబాబు రాజధానిలో సమీక్షించనున్నారు. అందులో ‘సురక్ష’ కార్యక్రమం కింద సీసీటీవీ కెమెరాలు, డ్రోన్లతో కమిషనరేట్‌లో తీసుకున్న చర్యలు, సాధించిన ఫలితాల గురించి సీపీ ప్రజెంటేషన్‌ ఇవ్వనున్నారు.

స్థానిక సంస్థలకే నిర్వహణ బాధ్యత!

కమిషనరేట్‌ పరిధిలో మొత్తం 10,000 సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకున్నారు. ఇప్పటివరకు 7 వేల నిఘా నేత్రాలు బిగించారు. మిగిలిన 3 వేల కెమెరాలను 15 రోజుల్లో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వాటి ద్వారా 92 శాతం మహిళలు, బాలికల అదృశ్యం కేసుల్లో చిక్కుముళ్లు వీడాయి. గత రెండేళ్లతో పోలిస్తే ఈ ఏడాది రాత్రి ఇళ్లలో దొంగతనాల సంఖ్య సగానికి పడిపోయింది.

అలాగే బైక్​ చోరీలు 35 శాతం, దోపిడీలు 40 శాతం, ఇతర నేరాలు 50 శాతం తగ్గాయి. మొత్తం మీద 62.5 శాతం డిటెక్షన్, 85.6 శాతం రికవరీ నమోదైంది. ఇతర జిల్లాలతో ముడి పడిన కేసులకు సంబంధించి కూడా ఇక్కడి కెమెరాల్లో నిక్షిప్తమైన దృశ్యాలు అక్కరకొస్తున్నాయి. అంతర్గత రోడ్లు, అపార్ట్‌మెంట్లలోనూ సురక్ష కమిటీల ఆధ్వర్యంలో కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయించారు. వాటి నిర్వహణ బాధ్యత స్థానిక సంస్థలకు అప్పగించాలనే ప్రతిపాదనను సీఎం ముందు పెట్టనున్నారు.

బందోబస్తు విధులకు ఉపయోగపడేలా: ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలకు భద్రత అనేది సుదీర్ఘమైన శ్రమతో కూడుకున్న ప్రక్రియ. దానిని సులభతరం చేసేందుకు ఏఐతో పనిచేసే ‘ఈ- డిప్లాయ్‌మెంట్‌’ యాప్‌ను సీపీ తయారు చేయించారు. దాని గురించి సమావేశంలో సీఎంకు డీజీపీ హెచ్‌కే గుప్తా వివరిస్తారు. ఆ యాప్‌ ద్వారానే దసరా ఉత్సవాలకు బందోబస్తుకు వస్తున్న జిల్లా, ఇతర జిల్లాల పోలీసులకు విధులు కేటాయిస్తున్నారు. పోలీసులకు కేటాయించిన బీట్, వసతి కేంద్రం, డ్యూటీ షెడ్యూల్‌ మొదలైన వివరాలన్నీ ఇందులో నిక్షిప్తమై ఉంటాయి. జియో ట్యాగింగ్‌ ద్వారా సంబంధిత బీట్‌ను అనుసంధానిస్తారు. అక్కడికి సిబ్బంది వెళ్లిన వెంటనే ఉన్నతాధికారికి సమాచారం వెళ్తుంది. దీనిని త్వరలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమల్లోకి తీసుకు రానున్నారు.

విధుల కేటాయింపు సులభంగా: 'ఈ - డిప్లాయిమెంట్​' యాప్​తో సిబ్బందికి విధులను కేటాయించడం సులభం అవుతుంది. అదే విధంగా ఏయే పాయింట్ల వద్ద ఎంత మంది సిబ్బంది అవసరం? వారి వద్ద ఉన్న మానవ వనరుల వంటి వివరాలను యాప్​లో అప్​లోడ్​ చేసి, డీజీపీ ఆఫీస్​కి పంపిస్తారు. తద్వారా అక్కడి నుంచి సమాచారం జిల్లాల ఎస్పీలకు నేరుగా ఆన్​లైన్ ద్వారా వెళ్తుంది. బందోబస్తుకు సంబంధించి ఎంత మంది అందుబాటులో ఉన్నారు? మొదలైన సమాచారం తెలుస్తుంది. దీని ద్వారా వేగంగా విధులను కేటాయించడమే కాదు. సమాచారం అంతా సిబ్బంది ఫోన్​కి వస్తుంది. క్షేత్రస్థాయిలో సులువుగా చేరుకోవచ్చు. కింద స్థాయి సిబ్బంది పైనా పర్యవేక్షణ చేయవచ్చు.

పోలీసుల సరికొత్త యాప్​ - ఇక బందోబస్తు సమస్యలకు చెక్!

కలుగులో దాక్కున్నా పట్టేస్తుంది - రౌడీషీటర్ల ఆట కట్టిస్తుంది!

