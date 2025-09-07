ETV Bharat / state

రైతుల ఆధార్‌ ఆధారంగా ఎరువుల సరఫరా చేయాలి - కలెక్టర్లకు సీఎం ఆదేశం

ఎరువుల లభ్యత, సరఫరా అంశంపై అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు టెలికాన్ఫరెన్స్‌ - ఎరువుల సరఫరాని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించాలని కలెక్టర్లకు ఆదేశం

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 9:11 AM IST

2 Min Read

CM Chandrababu on fertilizer availability and supply: ఎరువుల సరఫరా తీరుతెన్నులను క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి స్వయంగా పర్యవేక్షించాలని కలెక్టర్లను సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఎరువుల సరఫరాపై రైతుల్లో ఉన్న అనుమానాలు, ఆందోళన తొలగించాలని నిర్దేశించారు. వచ్చే రబీలో వెబ్‌ ల్యాండ్‌ - ఈ పంట అనుసంధానంతో రైతుల ఆధార్‌ ఆధారంగా ఎరువుల సరఫరా చేపట్టాలని సూచించారు.

ఎరువుల లభ్యత, సరఫరాపై కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించారు. ఎరువుల సరఫరాపై రైతుల నుంచి నేరుగా తాను తెప్పించుకున్న ఫీడ్‌ బ్యాక్‌ ఆధారంగా సమీక్ష జరిపారు. జిల్లాల నుంచి తెప్పించుకున్న సమాచారాన్ని అధికారులు ఇచ్చిన సమాచాచంతో పోల్చి చూసి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. జిల్లాల్లో ఎంతెంత ఎరువులు అందుబాటులో ఉన్నాయి, డిమాండ్‌ ఎలా ఉంది అనే విషయాలను కలెక్టర్లు సీఎంకు వివరించారు. ఎరువుల సరఫరా సక్రమంగా జరుగుతోందని రైతులకు డిమాండ్‌ మేరకు అందుతున్నాయని అధికారులు చెప్పారు. అన్ని జిల్లాల్లో కలిపి 77,396 మెట్రిక్‌ టన్నుల ఎరువులు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు.

రాష్ట్రానికి అదనంగా 41,000 టన్నులు: ఎరువులు కాకినాడ పోర్టుకు రేపు ఒక వెజల్‌ వస్తుందని దాని నుంచి 15000 మెట్రిక్‌ టన్నుల ఎరువులు అందుబాటులోకి వస్తాయని అన్నారు. మరో 10 రోజుల్లో 41 వేల టన్నుల ఎరువులు రాష్ట్రానికి అదనంగా రానున్నాయని అధికారులు సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. బాపట్ల, కృష్ణా, కడప జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎరువుల కొరత ఉందని ఈ సమస్య పరిష్కరించేందుకు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి తెప్పిస్తున్నామని చెప్పారు. ఆ సమస్యని కూడా సత్వరమే పరిష్కరించాలని సీఎం ఆదేశించారు. గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగుల నుంచి జిల్లా కలెక్టర్‌ వరకు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి ఎరువుల సరఫరాని పరిశీలించాలని నిర్దేశించారు. ఎరువుల లభ్యత గురించి రైతులకు వివరించి వారు ఎలాంటి ఆందోళన చెందకుండా చూడాలని సూచించారు.

అందరికీ ఎరువులు అందుతాయనే భరోసాని రైతులకు కల్పించాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. అలానే వచ్చే రబీ సీజన్‌లో వెబ్‌ ల్యాండ్‌ - ఈ పంట అనుసంధాంతో రైతుల ఆధార్‌ ఆధారంగా ఎరువుల సరఫరా చేపట్టేందుకు ఇప్పటి నుంచే సమాయత్తం కావాలని సీఎం నిర్దేశించారు. ఎవరు ఎంత పంట వేస్తారో ఈ – పంట నమోదు ద్వారా చూసి వారికి అవసరమైన మేర ఎరువులు ఇచ్చే మెకానిజాన్ని తీసుకొచ్చేందుకు అవసరమైన డేటా అనుసంధానం జరగాలని ఆదేశించారు. కలెక్టర్లు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి రైతులకు ఎరువుల సరఫరాపై అవగాహన కల్పించడాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రశంసించారు.

నేను నిత్య విద్యార్థిని - ప్రతిరోజూ ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటా: సీఎం చంద్రబాబు

రూ.25 లక్షల వరకూ ఉచిత చికిత్స - యూనివర్సల్ హెల్త్ పాలసీకి మంత్రివర్గం ఆమోదం

For All Latest Updates

TAGGED:

FERTILIZER AVAILABILITY IN APUREA SUPPLY IN APCM TELECONFERENCE WITH OFFICIALSఏపీలో యూరియా సరఫరాCM CHANDRABABU ON FERTILIZER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇకపై రెండు జీఎస్టీ స్లాబులే- బీమా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలపై మినహాయింపు

NGOలు నడుపుతున్న క్రికెటర్లు- మంచి మనసుతో సమాజానికి సేవ!

షాకింగ్ : 'కపిల్ శర్మ షో' నుంచి ఆ స్టార్ ఔట్- ఫ్యాన్స్ నిరాశ!

'టారిఫ్​లతో భారత్ మమ్మల్ని చంపుతోంది'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.