CM CHANDRABABU ON PENSIONS: పింఛన్లకు అర్హులైన ఏ ఒక్కరికీ అన్యాయం జరగబోదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. పింఛన్లు తెచ్చింది, పెంచింది కూటమి ప్రభుత్వమేనని, మాట్లాడటానికే అర్హత లేని పార్టీ తమను విమర్శిస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అర్హులకు న్యాయం జరిగేలా పార్టీ యంత్రాంగం పనిచేయాలని నిర్దేశించారు. పింఛన్ల పంపిణీ సందర్భంగా ఇంటింటికీ వెళ్లి ప్రజలకు ఎంత చేస్తున్నామో వివరించాలన్నారు. పార్టీ జిల్లా కమిటీలను త్వరలో ప్రకటిస్తామని రాష్ట్ర కమిటీ కూర్పుపై కసరత్తు జరుగుతోందని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
దేశంలో ఏ రాష్ట్రమూ ఇవ్వనంత స్థాయిలో పింఛన్లు: మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీ ముఖ్యనేతలతో ముఖ్యమంత్రి, TDP అధినేత చంద్రబాబు టెలీ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. దేశంలో మరే ఇతర రాష్ట్రంలోనూ ఇవ్వనంత స్థాయిలో పెద్ద ఎత్తున పింఛన్లు ఇస్తున్నామన్నారు. సామాజిక భద్రత, వృద్ధాప్య పింఛన్లను 4,000 రూపాయల వరకు తెచ్చామని ఈ మొత్తంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాలు 2,875 రూపాయలు పెంచాయని చెప్పారు. దివ్యాంగుల పింఛన్లను 6,000 చేశామని, డయాలసిస్ బాధితులకు 10,000కు పెంచామని, మంచానికే పరిమితమైనవారికి 15,000 చేశామని గుర్తుచేశారు. 63 లక్షల మంది లబ్ధిదారులకు ప్రతి నెలా ఒకటో తేదీనే పింఛన్ ఇస్తున్నామని, ఏడాదికి 35,000 కోట్లు పింఛన్లకే వెచ్చిస్తున్నామని సీఎం వివరించారు.
దుష్ప్రచారాలను సమర్థంగా తిప్పికొట్టాలి: దివ్యాంగులకు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రూపాయి కూడా పింఛన్ పెంచలేదని, ఆ పార్టీ నాయకులకు నోరెత్తి మాట్లాడే అర్హత లేదని సీఎం చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. అబద్ధాల పునాదుల మీదే వైఎస్సార్సీపీ రాజకీయం చేస్తోందని, ఆ పార్టీయే తప్పులు చేస్తూ ఎదుటివారిపై నెడుతోందని, వాటిని సమర్థంగా తిప్పికొట్టాలని నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. గత ప్రభుత్వం చాలా మంది అనర్హులకు పింఛన్లు ఇచ్చిందని, ఏ ఒక్క అర్హుడికీ నష్టం కలగకూడదనే ఎక్కడైనా లోపాలున్నా, అధికార యంత్రాంగం పొరపాట్లు చేసినా గుర్తించి సరిదిద్దే బాధ్యతను యంత్రాంగమే తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
సీఎంగా ప్రభుత్వ విధానాలను అమలు చేస్తానని ఏమైనా తేడాలుంటే అధినేతగా పార్టీ యంత్రాంగం ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటానని చంద్రబాబు తెలిపారు. తాత్కాలిక సర్టిఫికెట్లు ఉన్నవారికి నోటీసులతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికీ పింఛన్ ఇవ్వాలని ఆదేశించామన్నారు. ప్రతి ఇంటికీ మనం చేసే మంచి చేరాలని, ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా ప్రభుత్వం సంక్షేమం అమలు చేస్తోందనే విషయం ప్రజలు అర్థం చేసుకునేలా వివరించాలని నాయకులకు సీఎం స్పష్టం చేశారు.
ఎన్నికలకు ముందు చెప్పినట్లుగానే సూపర్సిక్స్ హామీలను అమలు చేసి మాట నిలబెట్టుకున్నామని సీఎం చంద్రబాబు నేతలతో అన్నారు. పింఛన్ల విషయంలోనూ పార్టీ కేడర్ పనిచేయాలని సూచించారు. రాజకీయాల్లో ప్రజల కోసం పనిచేయడం ఎంత ముఖ్యమో చేసిన పనిని చెప్పుకోవడమూ అంతే ముఖ్యమన్నారు. 'సుపరిపాలనలో తొలి అడుగు' కార్యక్రమం విజయవంతమైంద్న చంద్రబాబు సెప్టెంబర్ 6న అనంపురంలో 'సూపర్సిక్స్-సూపర్హిట్' సభ నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన మాట ప్రకారం 16,347 ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీ చేసేందుకు మెగా డీఎస్సీ నిర్వహించామని తెలిపారు.
ఎంత మంది పిల్లలున్నా 'తల్లికి వందనం' ఇచ్చామని అన్న క్యాంటీన్, అన్నదాత సుఖీభవ హామీలు అమలు చేశామన్నారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించామని వివరించారు. చేనేతలకు ఉచిత విద్యుత్, 'మత్స్యకారుల సేవలో' భాగంగా వేట విరామ సమయంలో 20,000, నాయీ బ్రాహ్మణులకు 25,000కు వేతనాల పెంపు, 40,000కు పైగా సెలూన్లకు 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తున్నట్లు సీఎం చెప్పారు. సన్నబియ్యంతో విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనం, రోడ్లపై గుంతలు పూడ్చటం, రైతలకు 90 శాతం సబ్సిడీతో డ్రిప్ ఇస్తున్నామని వీటన్నింటినీ ప్రజల్లోకి వెళ్లి వివరించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికి నేతలు చొరవ తీసుకోవాలని, వారి దృష్టికి ఏ సమస్య వచ్చినా వెంటనే పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
త్వరలోనే జిల్లా కమిటీల ప్రకటన: కార్యకర్తలు, నేతలు గట్టిగా పనిచేసి పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట ZPTC ఉపఎన్నికల్లో పార్టీ అభ్యర్థులను గెలిపించారని చంద్రబాబు ప్రశంసించారు. ఏ ఎన్నిక వచ్చినా కూటమే గెలవాలన్నారు. మనం ఏ చిన్న తప్పు చేసినా బూతద్దంలో చూపించి దెబ్బతీయాలని ప్రత్యర్థులు చూస్తున్నారని వారి కుట్రల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. జిల్లా కమిటీల ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తయిందని త్వరలో ప్రకటిస్తామన్నారు. రాష్ట్ర కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. పని చేసే నాయకత్వానికే పెద్దపీట వేస్తామన్నారు. కార్యకర్తల్లో మరిన్ని నాయకత్వ లక్షణాలు పెంచి ఆర్థికంగా బలోపేతం చేస్తామని చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు.
