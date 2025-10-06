నకిలీ మద్యం తయారీపై చంద్రబాబు సీరియస్ - ఇద్దరు టీడీపీ నేతలు సస్పెన్షన్
నేతల సస్పెన్షన్తో పాటు అరెస్టులకు వెనుకాడవద్దని సీఎం స్పష్టమైన ఆదేశాలు - నకిలీ మద్యం, ప్రజారోగ్యం విషయంలో దేన్నీ సహించేదిలేదని హెచ్చరిక
Fake Liquor Manufacturing in AP : అన్నమయ్య జిల్లా తంబళ్లపల్లె నియోజకవర్గం ములకలచెరువులో నకిలీ మద్యం తయారీ అంశాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సీరియస్గా తీసుకున్నారు. నిందితులపై కఠిన చర్యలకు అధికారులను ఆదేశించారు. నకిలీ మద్యం తయారీలో ఎవరు ఉన్నా ఉపేక్షించవద్దని అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. తెలుగుదేశం పార్టీ తంబళ్ల పల్లె ఇంచార్జ్ జయచంద్రారెడ్డికి ప్రధాన నిందితుడితో సంబంధాలపైనా నిష్ఫక్షపాతంగా విచారణ చేయాలని తెలిపారు. మరోవైపు నకిలీ మద్యంలో ఆరోపణలు ఎందుర్కొంటున్న పార్టీ నియోజవకర్గ నేత జయచంద్రారెడ్డిని, కట్టా సురేంద్ర నాయుడులను పార్టీ నుండి సీఎం సస్పెండ్ చేశారు.
నేతల సస్పెన్షన్తో పాటు అరెస్టులకు వెనుకాడవద్దని సీఎం స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. నకిలీ మద్యం, ప్రజారోగ్యం విషయంలో దేన్నీ సహించేది లేదని తెల్చిచెప్పారు. ములకలపల్లిలో నకిలీమద్యం వ్యవహారంతో రాజకీయ లబ్ది పొందాలనుకుంటున్న వైఎస్సార్సీపీ ప్రచారానికి సీఎం చెక్ పెట్టారు. గతంలో ఎర్ర చందనం స్మగ్లర్కు చిత్తూరు అసెంబ్లీ టిక్కెట్ ఇచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ అధిష్టానం అభాసుపాలైన విషయం తెలిసిందే. కానీ నేడు ఆరోపణలు రాగానే టీడీపీ నేతలను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసి అరెస్టులు చేయించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.
ఏఎన్ఆర్ బార్ను సీజ్ చేసిన అధికారులు : ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలోని ఏఎన్ఆర్ బార్ను భవానీపురం ఎక్సైజ్ అధికారులు సీజ్ చేశారు. సీజ్ చేసిన ఏఎన్ఆర్ బార్ ములకల చెరువు కల్తీ మద్యం కేసులో ప్రధాన నిందితుడు జనార్ధనరావుకు చెందినదిగా అధికారులు గుర్తించారు. బృందాలుగా ఏర్పడి వివిధ ప్రాంతాల్లో గోదాములు పరిశీలించారు. ఇబ్రహీంపట్నంలో కల్తీ మద్యం ఆనవాళ్లపై ఎక్సైజ్ అధికారుల ఆరా తీశారు.
ఏఎన్ఆర్ బార్ ఎదురుగా గోదాములో పెద్దఎతున్న మద్యం తయారు చేసే బాటిల్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అక్కడి గోదాంలో స్పిరిట్ డ్రమ్ములు, ఖాళీ బాటిల్స్, మూతలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తయారైన కల్తీ మద్యం సుమారు 90 క్యాన్లకు పైగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. పెద్దఎత్తున కల్తీ మద్యం తయారు చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఎక్సైజ్ డీసీ శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ బార్ లైసెన్సును సస్పెండ్ చేశామని రద్దు చేసే అవకాశం ఉందని ఎక్సైజ్ అధికారులు చెప్పారు.
నిందితుల కోసం విస్తృతంగా గాలింపు : మరోవైపు మొలకలచెరువులో నకిలీ మద్యం తయారీ కేసులో నిందితుల కోసం ఎక్సైజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు విస్తృత సోదాలు చేపట్టారు. గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో తనిఖీలు చేపట్టారు. కేసులో ఏ-12గా ఉన్న కొడాలి శ్రీనివాసరావు తెనాలిలోని ఐతానగర్లోని ఓ అపార్టుమెంట్లో నివసిస్తున్నారు. తెనాలి వచ్చిన ఎక్సైజ్ పోలీసులు శ్రీనివాసరావు కోసం వెతకగా అప్పటికే ఆతను పరారయ్యాడు. కొన్నేళ్లుగా తెనాలిలో నివాసం ఉంటున్న శ్రీనివాసరావు వైఎస్సార్సీపీలో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించారు. 2024 సాధారణ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ పోలింగ్ ఏజెంట్గానూ వ్యవహరించారు.
నకిలీ మద్యం తయారీదారులతో శ్రీనివాసరావుకు సంబంధాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. మొలకలచెరువులో నకిలీ మద్యం తయారీ కేంద్రానికి సంబంధించిన షెడ్డు శ్రీనివాసరావు పేరుతో లీజుకు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. తెనాలిలోని శ్రీనివాసరావు నివాసంలో ఎక్సైజ్ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించగా ఎలాంటి ఆధారాలు లభించలేదు. కేవలం లీజు ఒప్పందం కోసం కొడాలి శ్రీనివాసరావుని వాడుకున్నారా అనే కోణంలో విచారణ జరుగుతోంది. పరారీలో ఉన్న నిందితుని కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. శ్రీనివాసరావు దొరికితే ఈ కేసులో అతని పాత్ర బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
కల్తీ మద్యం మాఫియాకు మూల విరాట్ జగనే : కల్తీ మద్యం మాఫియాకు మూల విరాట్ జగనే అని టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ చీఫ్ విప్, ఎమ్మెల్సీ పంచుమర్తి అనురాధ ధ్వజమెత్తారు. గత 5 ఏళ్ల వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో కల్తీ మద్యంతో జగన్ మద్యం మాఫియా ముఠా రూ. 3,500 కోట్లు కొల్లగొట్టారని దుయ్యబట్టారు. గత 5 ఏళ్లు కల్తీ మద్యంతో పేదల ప్రాణాలు తీసి, మహిళల పుస్తెలు తెంచి ఆ పాపపు సొమ్ము తాడేపల్లి ప్యాలెస్లో దాచుకుంది వాస్తవం కాదా అని ప్రశ్నించారు. నేడు కల్తీ మద్యం వ్యవహారంలో బాధ్యులపై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు వెంటనే చర్యలు తీసుకున్నారని వెల్లడించారు. నాడు కల్తీ మద్యంతో ప్రజల ప్రాణాలు తీసిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై జగన్ ఏం చర్యలు తీసుకున్నారని నిలదీశారు.
గతంలో విజయవాడలో వైఎస్సార్సీపీ నేత మల్లాది విష్ణు బార్లో కల్తీ మద్యం తాగి 6 మంది ప్రాణాలు కోల్పోతే ఏం చేశారని ప్రశ్నించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జంగారెడ్డిగూడెంలో కల్తీ మద్యం తాగి 27 మంది ప్రాణాలు కోల్పోతే బాధ్యులపై జగన్ ఏం చర్యలు తీసుకున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పుడు కల్తీ మద్యంతో దొరికినవారంతా వైఎస్సార్సీపీ మూలాలున్నవారే అని ఆరోపించారు. కేవలం ఎన్నికల ముందు టీడీపీలోచేరి వైఎస్సార్సీపీకి కోవర్డులుగా పనిచేశారన్నారు. జగన్ ఎన్ని కుట్రలు చేసినా, తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చే ప్రసక్తే లేదని తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన కల్తీ మద్యం మాఫియాపై జగన్ అండ్ కో బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమా అని సవాల్ చేశారు.
