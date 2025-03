ETV Bharat / state

నా జీవితంలో రాజకీయ కక్షలు లేవు - తప్పు చేస్తే మాత్రం తాట తీస్తా: సీఎం చంద్రబాబు - CM CHANDRABABU SPEECH IN ASSEMBLY

Chandrababu Spoke on Various Issues in AP: ప్రజాస్వామ్యంలో పార్టీ కార్యాలయాలపై ఎప్పుడూ దాడి జరగలేదని, కానీ గత ప్రభుత్వ హయాంలో కర్రలు, ఆయుధాలతో దాడి చేశారని సీఎం చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. అసెంబ్లీలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ అటవీ భూముల్ని కూడా అక్రమించేసిన పరిస్థితి గత ప్రభుత్వలో ఏర్పడిందని సీఎం తెలిపారు. కానీ ఇప్పుడు భూ కబ్జాలు జరగకుండా కట్టుదిట్టమైన చట్టాన్ని తీసుకువచ్చామని వివరించారు.

వారికి అదే చివరి రోజు: శాంతి భద్రతల సమస్యలు సృష్టిస్తే ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించబోమని సీఎం అన్నారు. ఈ విషయంలో డ్రోన్ల ద్వారా పెట్రోలింగ్ చేయిస్తున్నామని, నిందితులకు రెండు మూడు నెలల్లోనే శిక్షలు పడేలా కార్యాచరణ చేశామన్నారు. మహిళలపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడే ప్రయత్నం చేస్తే వారికి అదే చివరి రోజు అవుతుందని హెచ్చరించారు. సైబర్ సెక్యూరిటీ విషయంలో కట్టుదిట్టమైన చర్యలను ప్రభుత్వం చేపట్టిందని సీఎం స్పష్టం చేశారు. 26 జిల్లాల్లో సైబర్ పోలీసుస్టేషన్లు ఏర్పాటు చేసి భద్రత కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

వివేకా హత్య కేసు ఓ ఉదాహరణ: వివేకా హత్య కేసులో సాక్షులుగా ఉన్న వారు అనుమానాస్పదంగా చనిపోయారని, ఇప్పటివరకూ ఆరుగురు చనిపోయారని తెలిపారు. దీనిపై లోతుగా దర్యాప్తు జరగాల్సిందేనని అన్నారు. నేరస్థులు ఎలా మభ్యపెడతారు అన్నదానికి ఈ కేసు ఓ ఉదాహరణ అని వ్యాఖ్యానించారు. వివేకా కుమార్తె పోస్టుమార్టం అడగకపోతే ఇది హత్యకేసుగా తేలేది కాదన్నారు. గుండెపోటు అని చెప్పిన టీవీలోనే గొడ్డలి పోటని వార్త ఇచ్చారని ఇంకా ఆ హత్య కేసును వైఎస్సార్సీపీ నేతలు తనకు ముడిపెట్టి దుష్ప్రచారం చేశారని చంద్రబాబు వాపోయారు. హత్యారాజకీయాలు లేకుండా 40 ఏళ్లుగా తాను రాజకీయం చేస్తున్నానని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

రాజకీయ ముసుగులో హత్యలు, నేరాలు: రాజకీయ ముసుగులో నేరాలు చేసి తప్పుకుంటామంటే ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకోదని సీఎం అన్నారు. సాంకేతికతను వినియోగించుకుని శాంతిభద్రతల్ని అదుపులో ఉంచుతామని, ఉదాసీనంగా ఉంటే కొందరు పేట్రేగిపోయే అవకాశం ఉంటుందని అన్నారు. కొందరు భావోద్వేగాలతో ట్రాప్​లో పడుతున్నారని ఇంకా ప్రేమ పేరుతో ముగ్గులోకి దింపుతున్నారని అన్నారు. రాజకీయ ముసుగులో హత్యలు, నేరాలు, చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోమని సీఎం హెచ్చరించారు.