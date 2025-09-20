చెత్తతో పాటు చెత్త రాజకీయాలను కూడా క్లీన్ చేస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు
పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలో స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం - ప్రజావేదిక బహిరంగ సభలో మాట్లాడిన చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 20, 2025 at 4:02 PM IST
CM Chandrababu Speech in Macherla: చెత్త తొలగించడంతోపాటు చెత్త రాజకీయాలను కూడా క్లీన్ చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలో స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రజావేదిక బహిరంగ సభలో ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. గత కొంతకాలంగా మాచర్లలో ప్రజాస్వామ్యం నిలువలేదని, ఎన్నో అరాచకాలు జరిగాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. "ఎవరైనా రౌడీయిజం, నేరాలు చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోను. ప్రజలపై దాడులు చేయవద్దు, ప్రజల ఆస్తులకు రక్షణగా నిలబడతాం" అని ఆయన హెచ్చరించారు.
చెత్తతో పాటు చెత్త రాజకీయాలు క్లీన్ చేస్తాం: గత ప్రభుత్వం 85 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల చెత్తను రోడ్లపై వేసిందని, ఆ చెత్తపై పన్ను కూడా వేసిందని సీఎం విమర్శించారు. తాను వచ్చాక వెంటనే ఆ పన్ను తొలగించానని తెలిపారు. "చెత్త తొలగించడమే కాకుండా, చెత్త రాజకీయాలను కూడా క్లీన్ చేయబోతున్నాం" అని స్పష్టం చేశారు. చెత్త నుంచి సంపద సృష్టించే ప్రణాళికలో భాగంగా రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించారు.
ప్రజలకు మేలు చేసే పథకాలు: ప్రజల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సూపర్ సిక్స్ పథకాల గురించి చంద్రబాబు వివరించారు. ఒకింట్లో ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నా 'తల్లికి వందనం' అందిస్తున్నామన్నారు. స్త్రీశక్తి పథకం కింద ఆడబిడ్డలకు బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం కల్పించామని తెలిపారు. మహిళలకు మూడు గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితంగా ఇస్తున్నామని గుర్తు చేశారు. అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద రైతులకు రూ.20 వేల చొప్పున ఇస్తున్నామని వివరించారు. ఒక్క పైసా అవినీతి లేకుండా 16,347 మందికి టీచర్ ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని తెలిపారు. దసరా కానుకగా ఆటో డ్రైవర్లకు రూ.15 వేల సాయం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
పన్ను సంస్కరణలు, సేవల డిజిటలైజేషన్: జీఎస్టీ సంస్కరణల వల్ల పన్నుల భారం తగ్గిందని, ప్రజల్లో కొనుగోలు శక్తి పెరిగిందని సీఎం అన్నారు. ఇకపై కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా వాట్సప్ ద్వారానే ప్రభుత్వ సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయని చెప్పారు.
ఆరోగ్య సంరక్షణ, హరితాంధ్ర లక్ష్యం: ఆరోగ్య రంగంలో పెద్ద ఎత్తున మార్పులు తెస్తామని చంద్రబాబు ప్రకటించారు. సంజీవని ప్రాజెక్టు ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు. యూనివర్సల్ హెల్త్ పథకం కింద ధనిక, పేద తేడా లేకుండా అందరికీ రూ.2.5 లక్షల బీమా కల్పించనున్నట్లు చెప్పారు. ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ కింద పేదలకు రూ.25 లక్షల వరకు వైద్య సహాయం అందిస్తామని ప్రకటించారు. 2047 నాటికి రాష్ట్రంలో 50% పచ్చదనం సాధించడమే లక్ష్యమని, ప్రతి కుటుంబం ఒక మొక్క నాటాలని పిలుపునిచ్చారు. పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు రూ.1 కోటి బీమా అందిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
మాచర్ల అభివృద్ధి దిశగా: మాచర్లను మోడల్ మున్సిపాలిటీగా తీర్చిదిద్దుతామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు. తడి, పొడి చెత్త వేరుచేసే విధానాన్ని కచ్చితంగా అమలు చేస్తామని తెలిపారు. ఇకపై పశువులకు ప్రత్యేక హాస్టళ్లు, షెడ్లు నిర్మించి గడ్డి అందజేస్తామని వివరించారు. పల్నాడు జిల్లాలో తలసరి ఆదాయం తక్కువగా ఉందని, పేదరికాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రత్యేక నిధులు ఇస్తామని చెప్పారు. మాచర్లలో తాగునీరు, సాగునీటి సమస్యలు లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.
ఇటీవల వరకు మాచర్లలో ప్రజాస్వామ్యం లేదని, ఎవరి ప్రవర్తన బాగాలేకపోయినా ప్రజలు క్షమించరని అన్నారు. చాలా అరాచకాలు జరిగాయని, అన్నీ చూశామని పేర్కొన్నారు. రాయలసీమలో ముఠాలు లేకుండా చేశామన్న సీఎం, పల్నాడులో జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నానన్నారు. రౌడీయిజం, నేరాలు ఘోరాలు చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోనని హెచ్చరించారు. ప్రజలపై దాడులు చేయవద్దని, ప్రజల ఆస్తులకు రక్షణగా నిలబడదామని పిలుపునిచ్చారు. చెత్త తీస్తేనే సరిపోదు మనసుల్లో చెత్తను కూడా పూర్తిగా తొలగించాలని అభిప్రాయపడ్డారు.
నాలాంటి నాయకుడే మాచర్లకు రాలేని పరిస్థితి: ఇటీవల వరకు నాలాంటి నాయకుడే మాచర్లకు రాలేని పరిస్థితి ఉండేదని, ఇప్పుడు మాచర్లకు స్వేచ్ఛగా ఎవరైనా వస్తున్న పరిస్థితి చూస్తున్నామని అన్నారు. కొంతమంది మాటలు మాత్రమే చెబుతారని, మేము చేతల్లో చూపిస్తామని చెప్పారు. అందరికీ ఆదాయం పెరగాలనేదే తన లక్ష్యమన్న చంద్రబాబు, ఏ పని కావాలన్నా కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేదని, ఇప్పుడు వాట్సప్ ద్వారానే అన్ని ప్రభుత్వ సేవలు అందుతున్నాయని వెల్లడించారు.
స్వచ్ఛాంధ్ర, సర్వాంధ్ర లక్ష్యంతో ముందుకు సాగాలని ప్రజలను కోరిన చంద్రబాబు, "ప్రజలందరితో కలిసి పేదరికం లేని సమాజ నిర్మాణం చేస్తాం. అభివృద్ధి దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది" అని తెలిపారు. చెత్త నుంచి పెద్దఎత్తున సంపద సృష్టించే అవకాశం ఉందని, మీ ఇళ్ల వద్దకు వాహనాలు పంపిస్తామని, వాడిన, పాత వస్తువులు ఇవ్వాలని సూచించారు. విశాఖ, గుంటూరులో వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్లు ఉన్నాయని, త్వరలోనే రాజమహేంద్రవరం, నెల్లూరు, కడప, కర్నూలులోనూ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. అక్టోబర్ 2కు మున్సిపాలిటీలు, జూన్ 26కు రాష్ట్రం మొత్తం ప్లాస్టిక్ రహితమే తమ లక్ష్యమన్నారు.
