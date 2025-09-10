ETV Bharat / state

'కలిసి పోటీ చేశాం-కలిసి పాలన చేస్తున్నాం-కలిసే ఉంటాం' - కూటమితోనే బంగారు భవిష్యత్తు: చంద్రబాబు

సంక్షేమం అంటే ఓట్ల రాజకీయం కాదు ప్రజల జీవన ప్రమాణం పెరగాలి - దసరా కానుకగా ఆటో డ్రైవర్లకు ఆటోమిత్ర పేరిట రూ.15000

Published : September 10, 2025 at 7:04 PM IST

CM Chandrababu Speech at Super Six-Super Hit Meeting: రామ రాజ్యంలో ప్రజలు పొందిన సుపరిపాలన అందించే లక్ష్యంతో కూటమి ప్రభుత్వం పని చేస్తోందని అనంతపురంలో నిర్వహించిన సూపర్​ సిక్స్​-సూపర్​ హిట్​ బహిరంగ సభలో సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. రాయలసీమ ఇక రాళ్ల సీమ కాదన్న సీఎం రతనాల సీఎం అని స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యమంత్రినైనా తానూ సామాన్యుడినే అన్న చంద్రబాబు ఎమ్మెల్యేలు కూడా దర్జాలు, ఆర్భాటాలు వీడి సామాన్యుల్లా ప్రజలతో మమేకం కావాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.

రాయలసీమ రాజకీయ ముఖచిత్రం మారుతోందన్న సీఎం రాబోయే ఎన్నికల్లో ఆ ప్రాంతంలో 52కి 52 అసెంబ్లీ సీట్లు గెలిచితీరుతామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రప్పా రప్పా అని విర్రవీగినందుకే పులివెందులలో ప్రజలు వైఎస్సార్సీపీ బెండు తీసి పక్కన పెట్టాని గుర్తు చేశారు. అలానే దసరా కానుకగా ఆటో డ్రైవర్లకు ఆటోమిత్ర పేరిట రూ.15000 ఆర్ధిక సాయం అందించనున్నట్లు సీఎం ప్రకటించారు.

'కలిసి పోటీ చేశాం-కలిసి పాలన చేస్తున్నాం-కలిసే ఉంటాం' - కూటమితోనే బంగారు భవిష్యత్తు: చంద్రబాబు (ETV)

అనంతపుర వేదికగా సూపర్ 6 - సూపర్ హిట్ పేరిట నిర్వహించిన భారీ బహిరంగ సభ బంపర్‌ హిట్‌ అయ్యింది. నేల ఈనిందా అన్నట్లుగా జనసునామీ అనంతపురానికి పోటెత్తింది. మధ్యాహ్నం వరకూ అంతంతమాత్రంగా ఉన్న సభా వేదిక భోజనాల అనంతరం కేవలం అరగంట వ్యవధిలోనే ప్రాంగణమంతా కిక్కిరిసిపోయింది. అభిమానుల ఉత్సాహాన్ని అదుపు చేయడం నేతలకు కష్టతరమైంది. సీఎం చంద్రబాబు సభా ప్రాంగణానికి వచ్చే సమయంలో అభిమానులు ఒక్కసారిగా ఆయన కాన్వాయ్ మీదకు దూసుకొచ్చారు. అభిమానుల్ని నియంత్రించలేక పోలీసులు ఇబ్బంది పడ్డారు. పోలీసులను వారిస్తూ శ్రేణులకు అభివాదం చేస్తూ సీఎం ముందుకు సాగారు. విద్యుత్ స్తంభాలు ఎక్కి పార్టీ కండువాలు తిప్పుతూ అభిమానుల అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. కిందకు దిగాలని పవన్ కల్యాణ్, పయ్యావుల కేశవ్​లు పదే పదే విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఆటోడ్రైవర్లకు రూ.15000 ఆర్ధికసాయం: అభిమానుల చప్పట్లు, కేరింతల మధ్య గత 15 నెలల్లో అమలు చేసిన ప్రతీ పథకం సూపర్‌ హిట్‌ అంటూ సీఎం చంద్రబాబు తన ప్రసంగం కొనసాగించారు. అన్ని అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ ఆయన ప్రసంగం సాగింది. సంక్షేమం సూపర్‌ హిట్‌ అయ్యిందంటూ ప్రజలతోనే చెప్పిస్తూ కొత్త ఒరవడికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఎవరూ ఊహించని విధంగా ఆటోడ్రైవర్లకు రూ.15000 ఆర్ధికసాయం ప్రకటించారు. వివిధ అంశాలపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్న వైఎస్సార్సీపీకి గట్టి కౌంటర్‌ ఇచ్చారు.

పార్టీ కార్యాలయాలు మూసుకుని సోషల్‌ మీడియా కార్యాలయాలు తెరుచుకున్నారని విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు. అహకారంతో విర్రవీగ్గొద్దంటూ కూటమి ఎమ్మెల్యేలకు సుతిమెత్తగా చురకలంటించారు. కూటమి ఐక్యత గురించి సభా వేదికగా మరింత స్పష్టతనిచ్చారు. మళ్లీ వైకుంఠపాళి వద్దు, కూటమి ఉంటే ఏపీకి బంగారు భవిష్యత్తు ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. కలిసి పోటీ చేశాం - కలిసి పాలన చేస్తున్నాం - కలిసే ఉంటామన్నారు.

గత ఎన్నికల్లో 45 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో కూటమిని గెలిపించి రాయలసీమ ప్రజలు తమ నమ్మకాన్ని నిజం చేసారని సీఎం తెలిపారు. 15 నెలల పాలనతో సీమలో కూటమి మరింత బలపడిందన్నారు. హంద్రీనీవాతో కుప్పం వరకూ నీళ్లు తీసుకెళ్లి రాయలసీమకు జలకళ తీసుకువచ్చామని అలానే దీనిని శాశ్వతం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. సభ ద్వారా 3 పార్టీల నాయకులు, కార్యకర్తలు కాలర్ ఎగరేసుకునేలా అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్నారు. తాము ప్రజా భవిష్యత్తు కోసం పనిచేసే వారధులం మాత్రమేనని, పెత్తందార్లం కాదని తేల్చిచెప్పారు. ఎలాంటి పొరపాట్లు చేయొద్దని, మూడూ పార్టీల నేతలు, కార్యకర్తలను కోరారు. మూడు పార్టీల కార్యకర్తలు ఐకమత్యంగా ఉండాలని, కలిసి ఉంటేనే బలం అన్నారు.

కరవును సీమకు దూరం చేస్తా: సీమకు కరవును శాశ్వతంగా దూరం చేస్తానని ఇది మీ సీబీఎన్ మాట అని సీఎం అన్నారు. ఎవరు అడ్డుపడినా సీమ అభివృద్ది ఆగదని భరోసానిచ్చారు. రప్పా రప్పా అని రంకలేస్తుంటే చూస్తూ ఉరుకోడానికి ఇక్కడుంది సీబీఎన్, పవన్ కల్యాణ్ అని హెచ్చరించారు. సోషల్ మీడియాలో ఆడబిడ్డల్ని అవమానిస్తే వాళ్ల చొక్కా పట్టుకోడానికి పోలీసులు సిద్దంగా ఉంటారని స్పష్టం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులది దృతరాష్ట్ర కౌగిలి అని వారిని నమ్మి ప్రజలు ఏమారితే ఆ కౌగిలికి బలి కావాల్సిందే అని చెప్పారు. జగన్ అసెంబ్లీకి రావాలని సభా వేదికగా సవాలు విసిరారు. రాజకీయాల్లో ఓనమాలు తెలియని వారు ప్రతిపక్ష హోదా కావాలంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. సీఎం పదవి తనకు ప్రజలిచ్చారని, ప్రతిపక్ష హోదా కూడా ఇచ్చేది ప్రజలే అని తెలిపారు.

సామాజిక న్యాయం కూటమి ప్రభుత్వ ధ్యేయమని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. బీసీ సోదరులను ఆదుకునేందుకు నేతన్నలకు విద్యుత్ రాయితీ, మత్స్య కారులకు ఆర్థిక సాయం, కల్లుగీత కులాలకు మద్యం షాపుల్లో 10 శాతం కేటాయింపులు ఇచ్చామన్నారు. ఎస్సీ ప్రజల చిరకాల ఆకాంక్ష అయిన వర్గీకరణను ఎవరికీ నష్టం లేకుండా పూర్తి చేశామన్నారు. ఎస్టీల జీవన ప్రమాణాలు పెంచుతున్నామని అన్నారు. వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా 700 సేవలు అందిస్తున్నామని వెల్లడించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అందరి ప్రభుత్వమని అన్ని వర్గాలు, అందరి జీవితాలు మార్చే ప్రభుత్వమని స్పష్టం చేశారు. యూనివర్సల్ హెల్త్ స్కీంతో పేదల వైద్య ఖర్చులు తగ్గుతాయన్నారు. మెడికల్ కాలేజీలంటే తెలియని నాయకుడు తానేడో పొడిచేశానని మాట్లాడుతున్నాడని ధ్వజమెత్తారు.

మెడికల్ కాలేజీలు తెచ్చింది టీడీపీనే: రాష్ట్రంలో మెడికల్ కాలేజీలు తెచ్చిన ప్రభుత్వం టీడీపీనే అని తేల్చిచెప్పారు. 17 కాలేజీలు ఉంటే ఒక్క కాలేజీ మాత్రమే పూర్తి అయిందని చెప్పారు. అసెంబ్లీకి వస్తే మెడికల్ కాలేజీలపై చర్చకు సిద్ధమని సవాల్‌ విసిరారు. పన్నులను తగ్గించడం వంటి మంచి నిర్ణయం తీసుకున్న ప్రధాని మోదీని అభినందించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలు ఎన్ని కష్టాలున్నా చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. పేదవాడి ఆకలి తీర్చాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్నా క్యాంటీన్లు పెట్టామన్నారు. కాని గత ప్రభుత్వం పేదల పొట్టకొట్టి అన్న క్యాంటీన్లను మూసేసిందని మండిపడ్డారు. వన్ ఫ్యామిలీ-వన్ ఎంట్రప్రెన్యూర్ విధానం తెచ్చామని అలానే లక్ష మంది డ్వాక్రా మహిళలను పారిశ్రామిక వేత్తలయ్యేలా ప్రోత్సహిస్తున్నాముని తెలిపారు. దేశంలోనే అతిపెద్ద సంక్షేమ కార్యక్రమం మనం ఇస్తున్న ‘ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్లు’ అని తెలిపారు. పేదల సేవలో’ భాగంగా ప్రతీ నెలా 64 లక్షల మందికి పింఛన్లు ఇస్తూ పథకాన్ని సూపర్ హిట్ చేశామని అన్నారు.

సూపర్ 6 పథకాలు సూపర్ హిట్: ప్రజల అండతో కొండనైనా బద్దలు చేస్తామని సీఎం స్పష్టం చేశారు. యువత మేలుకోవాలని గత 14 నెలల్లో రాష్ట్రానికి రూ.10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు తెచ్చామని వెల్లడించారు. యువత భవితను బంగారు భవిష్యత్తుగా మార్చే బాధ్యత తమదన్నారు. రైతు బాగుంటేనే సమాజం బాగుంటుందని అన్నదాత సుఖీభవ పథకం తెచ్చామని తెలిపారు. ఏ రైతుకూ యూరియా కొరత రాకుండా తాను చూసుకుంటానని హామీ ఇచ్చారు. ఆర్ధిక కష్టాలున్నా అండగా నిలిచాం కాబట్టే ‘అన్నదాత సుఖీభవ’ సూపర్ హిట్ అయ్యిందని తెలిపారు. దీపం-2 పథకం ద్వారా ఉచితంగా ఏటా 3 సిలిండర్లు ఇస్తూ రూ.1704 కోట్లు ఖర్చు చేసి రూ.2.45 కోట్ల ఉచిత సిలిండర్లు మహిళలకు ఇచ్చామని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రతీ ఇంటా వెలుగులు నింపాం కాబట్టే ‘దీపం 2’ సూపర్ హిట్ అన్నారు. అందరి సహకారంతో సూపర్ 6 పథకాలు సూపర్ హిట్ చేసి మాట నిలబెట్టుకున్నామన్నారు.

సంక్షేమం అంటే ఓట్ల రాజకీయం కాదు: సూపర్ 6 ప్రకటించినప్పుడు అసాధ్యం అంటూ అవహేళన చేశారని కాని అందరి అంచనాలు తలకిందులు చేస్తూ కోట్లాది మందికి లబ్ది చేకూర్చామని సీఎం అన్నారు. సూపర్ సిక్స్ సూపర్ హిట్ అయ్యేందుకు అండగా నిలిచిన అన్నదాతకు, స్త్రీశక్తులకు, యువకిషోరాలకు వందనాలు తెలిపారు. ఈ సభ రాజకీయాల కోసం, ఎన్నికల కోసం ఓట్ల కోసం కాదని 15 నెలల పాలనలో ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నామని చెప్పడానికే అని వెల్లడించారు. సంక్షేమం అంటే ఓట్ల రాజకీయం కాదని, బాధ్యతగా ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీల అమలు చేయటమని వివరించారు. గత పాలకులు ప్రజా వేదికను కూల్చి వేతతో విధ్వంసం మొదలు పెట్టి రాష్ట్రాన్ని అగాధంలోకి నెట్టారని ధ్వజమెత్తారు.

అవినీతి అక్రమాలు, అప్పులు, తప్పుడు కేసులతో రాష్ట్రాన్ని విధ్వంసం చేశారని మండిపడ్డారు. పెట్టుబడుల్ని తరిమేసి పరిశ్రమలు రాకుండా చేశారని 93 పథకాలను నిలిపేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అనంతపురం సూపర్ 6 - సూపర్ హిట్ బహిరంగ సభను బంపర్ హిట్ చేసి చూపించారని శ్రేణులను సీఎం చంద్రబాబు అభినందించారు. అనుకున్న సమయానికి సభను ముగించడంతో చంద్రబాబు, పవన్‌ కల్యాణ్‌లు వెళ్లేంత వరకూ ప్రజలు సభాప్రాంగణాన్ని వీడలేదు.

రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం - జాతీయ సగటు కంటే అధిక వృద్ధి సాధన

నేను నిత్య విద్యార్థిని - ప్రతిరోజూ ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటా: సీఎం చంద్రబాబు

