యోగాంధ్ర కార్యక్రమం ట్రెండ్‌సెట్టర్‌గా మారింది: సీఎం చంద్రబాబు - CM CHANDRABABU YOGA DAY SPEECH

CBN Speech At Yoga Day In Vizag ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : June 21, 2025 at 8:00 AM IST | Updated : June 21, 2025 at 11:32 AM IST 2 Min Read

CM Chandrababu Yoga Day Speech: యోగాంధ్ర కార్యక్రమం ట్రెండ్‌సెట్టర్‌గా మారిందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. రోజూ గంటపాటు యోగా చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం వేళ విశాఖ సాగరతీరం జనసంద్రంగా మారింది. తెల్లవారుజామునుంచే ప్రజల రాకతో ఆర్కే బీచ్‌ సముద్రం ఉప్పెన పొంగిందా అన్నట్లు మారింది. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవానికి విశాఖ వేదికైంది. యోగాంధ్ర కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా ప్రధాని మోదీ హాజరయ్యారు. యోగా డేలో గవర్నర్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్, లోకేశ్ సహా మంత్రులు పాల్గొన్నారు. వీరితో పాటు కేంద్రమంత్రులు జాదవ్‌ ప్రతాప్‌రావు, రామ్మోహన్‌, శ్రీనివాస్‌ వర్మ యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. విశాఖ ఆర్కే బీచ్‌ కాళీమాత ఆలయం ముందు ప్రధాన వేదిక ఏర్పాటు చేశారు. యోగాంధ్ర కార్యక్రమం ట్రెండ్‌సెట్టర్‌గా మారింది: సీఎం (ETV Bharat) చరిత్రను సృష్టించబోతున్నాం: 11వ యోగా దినోత్సవం రోజు విశాఖలో చరిత్ర సృష్టించబోతున్నామని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. యోగా దినోత్సవాన్ని 130 దేశాల్లో జరుపుకుంటున్నారని సీఎం అన్నారు. యోగాను ప్రధాని మోదీ విశ్వవ్యాప్తం చేశారని కొనియాడారు. యోగాతో శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం లభిస్తాయని ఉద్ఘాటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో దాదాపు 1.44 లక్షల మంది యోగా శిక్షకులు నమోదు చేసుకున్నారని ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. ప్రధాని మోదీని కొనియాడిన సీఎం: ఐరాసను ఒప్పించి యోగాను ప్రపంచ ఆరోగ్య ఉద్యమంగా ప్రధాని మోదీ మార్చారని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. వికసిత్‌ భారత్‌లో భాగంగా రాష్ట్రాన్ని హెల్తీ, వెల్తీ, హ్యాపీ ఏపీగా మారుద్దామని ప్రజలందరికీ సీఎం పిలుపునిచ్చారు. శరీరం, మనస్సు, ఆత్మల కలయికే యోగా అని చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు. యోగా వల్ల రోగనిరోధక శక్తి, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందని సీఎం తెలిపారు.

