CM Chandrababu speech at India Food Manufacturing Summit: రానున్న 5 ఏళ్లలో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగంలో లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులు సాధిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో విశాఖలో నిర్వహించిన ఇండియా ఫుడ్ మాన్యుఫాక్చరింగ్ సదస్సుకు సీఎం ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు రాష్ట్రంలో అనుకూల వాతావరణం ఉందని అన్నారు. వ్యవసాయం, ఉద్యాన, ఆక్వా రంగాల్లో అపారమైన అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలని పారిశ్రామిక వేత్తలకు పిలుపునిచ్చారు.
రాష్ట్రంలోని 175 నియోజకవర్గాల్లో పారిశ్రామిక పార్కులు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు. ఆహార శుద్ధి రంగంలో ఇన్నోవేషన్ కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తుందని చెప్పారు. అగ్రిటెక్ రంగంలో బిల్ గేట్స్ ఫౌండేషన్తో కలిసి పని చేస్తున్నట్లు వివరించారు. రూ.200 కోట్ల పెట్టుబడులు దాటితే మెగా ప్రాజెక్టుగా పరిగణించి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తామని వెల్లడించారు. కేవలం ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగంలో గతేడాది రూ.10 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయని తెలిపారు. గ్లోబల్ బ్రాండ్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా బై ఇండియన్స్ అనేది తమ నినాదమని అన్నారు. ఏపీలో పెట్టుబడులకు ఇది మంచి సమయమని సీఎం పిలుపునిచ్చారు.
వ్యవసాయరంగం నుంచే 35 శాతం వాటా: ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగంలో అపార అవకాశాలున్నాయని ఒక్కసారి చూస్తే దేశంలో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో ఏపీ 9 శాతం వాటా కలిగి ఉందని సీఎం వివరించారు. వీటి విలువ 50 బిలియన్ల డాలర్లు అని గర్వంగా చెప్తున్నానని అన్నారు. జీఎస్డీపీలో 35 శాతం వాటా ఏపీ వ్యవసాయరంగం నుంచే వస్తోందని గతేడాది వ్యవసాయ, అనుబంధ రంగాల్లో రూ.5 లక్షల 19 వేల కోట్ల జీవీఏ కలిగి ఉందని వివరించారు. వృద్ధిరేటు 15.86 శాతంగా ఉందని అలానే ఉద్యాన, ఆక్వారంగంలోనూ చాలా బలంగా ఉన్నామని అన్నారు. రాష్ట్రంలో పండ్ల ఉత్పత్తి 15.6 శాతం ఉదని, అతి త్వరలోనే దీన్ని 25 శాతానికి తీసుకెళ్తామని సీఎం అన్నారు.
ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో తాము నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉన్నామని ఇప్పుడు దీనిపై దృష్టి సారించామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఇంకా ఆ దిశగానే ముందుకు వెళ్తున్నామని వెల్లడించారు. దీనికి ఒక్కసారి దరఖాస్తు చేస్తే అన్ని అనుమతులు ఇస్తామని ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా మీ వ్యాపారాన్ని నడుపుకోవచ్చని హామీ ఇచ్చారు. పరిశ్రమను వెంటనే ప్రారంభించాలని లేకుంటే ఈ అవకాశాన్ని కోల్పోతారని అన్నారు. త్వరగా వచ్చి పరిశ్రమ ప్రారంభిస్తే తాము సాయం చేస్తామని, ఇంకా ఎంవోయూ మీద సంతకం చేయండని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.
విశాఖలో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు మంచి అవకాశాలున్నాయి. త్వరలోనే సీ కేబుల్, డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటవుతున్నాయి. అపార అవకాశాలను చాటిచెప్పేలా టీపీసీఐ సదస్సు నిర్వహణ అభినందనీయం. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో ఏపీ 9 శాతం వాటాతో 50 బిలియన్ల డాలర్ల విలువ కలిగి ఉంది. ఏపీ జీఎస్డీపీలో 35 శాతం వాటా వ్యవసాయం అనుబంధ రంగాలు కలిగి ఉన్నాయి. ఏపీ ప్రస్తుతం ఫ్రూట్ కేపిటల్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఉంది. త్వరలోనే మొత్తం ఉత్పత్తిలో 25 శాతానికి చేరుకుంటాం. -చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
అన్ని నియోజకవర్గాల్లో 3 నెలల్లో ఎమ్ఎస్ఎమ్ఈ పార్కులు: సీఎం చంద్రబాబు
ప్రతి కుటుంబానికీ ఆధార్ తరహాలో 'ఫ్యామిలీ కార్డు': సీఎం చంద్రబాబు