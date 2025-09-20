ETV Bharat / state

ఉల్లి రైతులకు సీఎం చంద్రబాబు మరో శుభవార్త - హెక్టారుకు రూ. 50వేలు

రైతు పంటతో సంబంధం లేకుండానే ఈ-పంట ఆధారంగా హెక్టారుకు రూ.50 వేలు - ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్న రైతులు

CM Chandrababu Good News To Onion Farmers in AP
CM Chandrababu Good News To Onion Farmers in AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 7:33 PM IST

CM Chandrababu Good News To Onion Farmers in AP : ఉల్లి రైతులకు కూటమి ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పింది. ఇప్పటికే క్వింటా ఉల్లికి రూ.1,200 చొప్పున మద్దతు ధర ప్రకటించిన ప్రభుత్వం తాజాగా రైతులు ఉల్లి పంట పూర్తిగా సిద్ధం అయిన తర్వాత ఆరబెట్టి, గ్రేడింగ్ చేసి వారికి మంచి ధర వచ్చినప్పుడు అమ్ముకోవచ్చునని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. అలాగే వారి పంటతో సంబంధం లేకుండానే ఈ-పంట ఆధారంగా హెక్టారుకు రూ.50 వేలు చెల్లిస్తామని వెల్లడించారు. సాగు విస్తీర్ణం పెరగడంతో పాటు వర్షాల కారణంగా ఉల్లి ధర తగ్గి రైతులు నష్టపోతుంటే వారిని ఆదుకోవడానికి ప్రతి రైతుకు హెక్టారుకు రూ. 50 వేలు చెల్లించాలని కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వివరించారు. ఈ నిర్ణయంతో 45 వేల ఎకరాల్లో ఉల్లి సాగు చేసే రైతులకు లబ్ధి చేకూరుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా నిర్ణయం : ఆర్థికంగా ప్రభుత్వంపై భారమైనా, రైతుల శ్రేయస్సు కోసం గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా నిర్ణయం తీసుకున్నమని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. రైతు బాగుంటేనే రాష్ట్రం బాగుంటుంది అని నమ్మే ప్రభుత్వం తమది స్పష్టం చేశారు. రైతుల సమస్యలపై చిత్తశుద్ధితో పని చేస్తున్నట్లు గుర్తు చేశారు. అన్నదాతలు ఎవరూ ఏ విషయంలోనూ ఆందోళన చెందవద్దని సూచించారు. మెరుగైన సాగు పద్ధతులు పాటిస్తూ, డిమాండ్ ఉన్న పంటలు సాగు చేస్తూ ప్రభుత్వ సూచనలు అనుసరిస్తూ, సాగును లాభదాయకం చేసుకుందామని పిలుపునిచ్చారు.

రైతుకు మద్దతు ధర విషయంలో ఏ సమస్య వచ్చినా, ఒకడుగు ముందుకు వేసి వారికి అండగా నిలుస్తున్నామని చంద్రబాబు తేల్చిచెప్పారు. 15 నెలల కూటమి ప్రభుత్వంలో రైతులకు అండగా ఉండే విషయంలో ఎప్పుడూ వేగంగానే స్పందించామని వివరించారు. పీఎం కిసాన్ - అన్నదాత సుఖీభవ కింద రూ. 3,200 కోట్లు రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేశామని తెలిపారు. మామిడి రైతులు మద్దతు ధర కోల్పోతే రూ.260 కోట్లు ఇచ్చి ఆదుకున్నామన్నారు.

ధరలు పతనమైతే రైతులకు అండగా : అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల కారణంగా హెచ్​డీ పొగాకు ధర పతనమైతే రూ. 271 కోట్లు ఖర్చు చేసి వారికి భరోసా కల్పించామని చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. 14 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి కోకో గింజలకు కిలోకు 50 రూపాయలు చెల్లించామన్నారు. కాఫీ పంటకు బెర్రీ బోరర్ వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు కేజీ కాఫీకి 50 రూపాయలు నష్టపరిహారం ఇచ్చి గిరిజన రైతులకు సాయంగా నిలిచామని వివరించారు.

టమాటా రైతులు నష్టపోకుండా మద్దతు ధర లభించేలా రూ.12 కోట్లు ఖర్చు చేసి మార్క్ ఫెడ్ ద్వారా సేకరించి ఆదుకున్నామని సీఎం తెలిపారు. ధాన్యం కొనుగోలు చేసిన 24 గంటల్లో డబ్బులు అకౌంట్లలో వేశామని వెల్లడించారు. 15 నెలల కాలంలో ధాన్యం కొనుగోలుకు రూ.13,500 కోట్లు ఖర్చు చేశామని స్పష్టం చేశారు.

మార్కెట్​కు పెద్దఎత్తున ఉల్లి దిగుబడులు : తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే అత్యధికంగా ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో ఉల్లి పంటను సాగు చేస్తున్నారు. అక్కడి భూములు ఈ పంటకు అనుకూలంగా ఉండడంతో రైతులు మొగ్గుచూపుతున్నారు. జిల్లాలో సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 20 వేల 817 హెక్టార్లు కాగా, 15 వేల హెక్టార్లలో పంట సాగైంది. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్ ఆరంభం కాకముందే ముందస్తు వర్షాలు కురవడంతో మే మాసంలోనే పెద్ద ఎత్తున ఉల్లిని రైతులు సాగు చేశారు. దీంతో సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ మాసాల్లో రావాల్సిన ఉల్లి జూలై మాసంలోనే రావడం ప్రారంభమైంది.

కొద్దిరోజుల నుంచి కర్నూలు ఉల్లి మార్కెట్‌ను పెద్దఎత్తున పంట దిగుబడులు ముంచెత్తాయి. దీని కారణంగా ఉల్లి దిగుబడులు ఎక్కువ కావడంతో మార్కెట్‌లో ఒక్కసారిగా ధరలు పతనమైపోయాయి. దీంతో ప్రభుత్వం ముందుకువచ్చి క్వింటా ఉల్లికి 12 వందల రూపాయల చొప్పున మద్దతు ధర ప్రకటించింది. తాజాగా హెక్టారుకు రూ.50 వేల చొప్పున నష్ట పరిహారం ఇవ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయించారు. దీనిపై రైతుల్లో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

రైతుల ఆనందం కాసేపట్లోనే ఆవిరి - ఉల్లి రైతుల కష్టాలు!

కర్నూలు ఉల్లి రైతుకు ఊరట - క్వింటాకు రూ.1200 ధర ప్రకటించిన ప్రభుత్వం

