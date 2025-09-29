రాష్ట్ర ప్రజలకు మరో శుభవార్త - నవంబరు నుంచి విద్యుత్‌ ఛార్జీలు తగ్గింపు

ETV Bharat / state

First Time Decrease True UP Charges in AP : సంస్కరణలు, వ్యవస్థల సమర్థ నిర్వహణతో ప్రజలకు మేలు జరుగుతుందనడానికి జీఎస్టీ సంస్కరణలు, తక్కువ ధరకు విద్యుత్‌ కొనుగోలు అంశాలే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. గతంలో ఎప్పుడూ ట్రూ అప్‌ ప్రతిపాదనలే ఉండేవని కానీ తొలిసారి ట్రూ డౌన్‌ వచ్చేలా చేశామని ఆయన అన్నారు. సమర్థత, అనుభవాలతోనే ఇది సాకారమైందని పేర్కొన్నారు. ‘వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం విద్యుత్‌ రంగాన్ని నాశనం చేసింది. ఎక్కువ ధరకు కొనడంతో ప్రజలపై భారం పడింది. కూటమి ప్రభుత్వం రాగానే విద్యుత్‌ రంగాన్ని గాడిన పెట్టాం. రాష్ట్రంలో ఉన్న విద్యుత్‌ అవసరాల్ని ముందుగానే సమీక్షించుకొని తక్కువ ధరకు కొనుగోళ్లు చేపట్టాం. దీంతో దాదాపు రూ.వెయ్యి కోట్లు ఆదా అయ్యి ప్రజలపై భారం తగ్గింది’ అని తెలిపారు. టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, నేతలతో ఆదివారం ఆయన టెలికాన్ఫరెన్స్‌లో మాట్లాడారు.

‘సూపర్‌ జీఎస్టీ-సూపర్‌ సేవింగ్స్‌’ : జీఎస్టీ సంస్కరణలతో పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలకు కలిగే మేలును వివరిస్తూ అక్టోబరు 19 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ‘సూపర్‌ జీఎస్టీ-సూపర్‌ సేవింగ్స్‌’ కార్యక్రమం నిర్వహించాలని సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు కూటమి పార్టీల ప్రజాప్రతినిధులు, నేతలు, కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. 60 వేల సమావేశాలు నిర్వహించి 1.60 కోట్ల కుటుంబాలను కలవాలని సూచించారు. జీఎస్టీ 2.0తో రాష్ట్ర ప్రజలకు రూ.8 వేల కోట్లు ఆదా అవుతుందని వివరించారు. ప్రభుత్వాదాయం తగ్గినా, ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. ‘సుపరిపాలనలో తొలి అడుగు’ తరహాలోనే ‘సూపర్‌ జీఎస్టీ-సూపర్‌ సేవింగ్స్‌’ కార్యక్రమం చేపట్టాలని, ‘యోగాంధ్ర’ను మించి విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ‘‘జీఎస్టీ సంస్కరణలు దేశ చరిత్రలో నూతనాధ్యాయం. ఇప్పటికే పారిశ్రామిక, ఆటోమొబైల్, ఫార్మారంగాల్లో వీటి ప్రభావం కనిపిస్తోంది. ద్విచక్ర వాహనాలు, ఏసీలు, కార్ల ధరలు తగ్గాయి’’ అని తెలిపారు.

ఆ బాధ్యత నేతలు, కార్యకర్తలదే : ప్రభుత్వంపై తప్పుడు ప్రచారం చేయడాన్నే వైఎస్సార్సీపీ పనిగా పెట్టుకుందని చంద్రబాబు దుయ్యబట్టారు. ‘‘ఆధారాలు లేకుండా తప్పుడు పోస్టులు పెడుతున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అసెంబ్లీకి రారు. కానీ మండలిలో మాత్రం డ్రామాలాడతారు. వీళ్ల దుష్ప్రచారాలు, డ్రామాలనూ ప్రజలకు వివరించాలి. ఈ బాధ్యత నేతలు, కార్యకర్తలదే’’ అని చంద్రబాబు అన్నారు.

కాలక్షేపం చేసేవారికి స్థానం లేదు : ప్రజల్లోకి వెళ్లకుండా, పార్టీ కోసం పనిచేయకుండా మాటలు చెప్పి కాలక్షేపం చేసే నాయకులకు తన దగ్గర స్థానం లేదని చంద్రబాబు హెచ్చరించారు. ప్రజల కోసం పనిచేసేవారే తనకు దగ్గరవుతారని తేల్చిచెప్పారు. ‘‘ఏ పనిచేసినా ప్రజామోదం ఉందా? లేదా? అనేది తెలుసుకోవాలి. ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు, నేతల పనితీరుపై ఫీడ్‌బ్యాక్‌ తీసుకుంటున్నాను. సూపర్‌ సిక్స్‌ పథకాలు విజయవంతమయ్యాయి. అక్టోబరు 4న ఆటోడ్రైవర్ల సేవలో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ప్రాజెక్టులు యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తి చేస్తున్నాం. సముద్రంలోకి పోతున్న నీటిని వాడుకుంటే కరవు మాటే ఉండదు’’ అని చంద్రబాబు తెలిపారు.

యూనిట్‌కు 13 పైసలు తగ్గింపు : ఇన్నాళ్లూ యూనిట్‌కు 40 పైసల చొప్పున వసూలు చేస్తున్న ఇంధన సర్దుబాటు ఛార్జీలను తగ్గించే ప్రయత్నం కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తోందని విద్యుత్‌శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్‌ పేర్కొన్నారు. నవంబరు నెల నుంచి యూనిట్‌కు 13 పైసలు తగ్గిస్తున్నామని, రాబోయే రోజుల్లో ఛార్జీల భారం ఇంకా తగ్గుతుందని వివరించారు. విద్యుత్‌ ఛార్జీలు పెంచకుండా వీలైతే తగ్గిస్తామని ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీని కూటమి ప్రభుత్వం 15 నెలల్లో నిలబెట్టుకుందని పేర్కొన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఛార్జీలు మరింతగా తగ్గించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలిపారు. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి విద్యుత్‌ ఛార్జీల్లో రూ.923 కోట్లు ట్రూడౌన్‌ చేశామని చెప్పారు.

ఐదేళ్లలో 9 సార్లు ఛార్జీలు పెంపు : విజయవాడలో ఆదివారం విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ ‘గత ప్రభుత్వం సరైన ప్రణాళికలు లేకుండా స్వల్పకాలిక ఒప్పందాల ద్వారా అధిక ధరలకు విద్యుత్‌ కొనుగోలు చేసి ఆ భారాలను ప్రజలపై మోపింది. ఐదేళ్లలో 9 సార్లు ఛార్జీలు పెంచి ప్రజలపై రూ.18 వేల కోట్ల ట్రూఅప్‌ భారాలు వేసింది. విద్యుత్‌ సంస్థలను రూ.1.25 లక్షల కోట్ల అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయేలా చేసింది. 2019లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రాగానే పీపీఏలు రద్దు చేయడంతో ఆ సంస్థలు ఉత్పత్తి చేసిన విద్యుత్‌ను వాడుకోలేకపోయాం.

అంతర్జాతీయ సమాజంలో తలదించుకుని రూ.9 వేల కోట్ల పెనాల్టీ కట్టాల్సి వచ్చింది’ అని పేర్కొన్నారు. విద్యుత్‌ ఛార్జీలు భారీగా పెరగడంతో చిన్న పరిశ్రమలు, మెకానిక్‌ షెడ్లు, పిండి మిల్లుల వారు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నారని పేర్కొన్నారు. ‘2019లో మిగులు విద్యుత్‌తో ఉన్న రాష్ట్రాన్ని వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం సర్వనాశనం చేసింది. రాష్ట్రంలో విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు అనువైన పరిస్థితి ఉన్నా రాజస్థాన్‌ నుంచి 7వేల మెగావాట్లు తీసుకునేందుకు ఒప్పందాన్ని అప్పట్లో కుదుర్చుకుంది’ అని తెలిపారు.

విద్యుత్‌ రంగం బలోపేతంపై సీఎం దృష్టి : విద్యుత్‌ రంగాన్ని బలోపేతం చేయడంపై సీఎం చంద్రబాబు దృష్టిపెట్టారని మంత్రి రవికుమార్‌ పేర్కొన్నారు. ‘15 నెలల్లో అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టాం. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో 17.8%గా ఉన్న స్వల్పకాలిక విద్యుత్‌ కొనుగోళ్లను కూటమి ప్రభుత్వం 6.8%కు తగ్గించింది. పీక్‌ డిమాండ్‌ సమయంలో అవసరమైన విద్యుత్తును శ్వాపింగ్‌ విధానంలో పంజాబ్, హరియాణా నుంచి ఇచ్చిపుచ్చుకునే విధానంలో తీసుకుంటున్నాం. జెన్‌కో థర్మల్‌ కేంద్రాల విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని 90 శాతానికి పెంచాలన్న లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నాం’ అని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

