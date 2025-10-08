ETV Bharat / state

ప్రధాని పర్యటనను విజయవంతం చేయాలి: సీఎం చంద్రబాబు

పీఎం మోదీ కర్నూలు, నంద్యాల పర్యటన ఏర్పాట్లపై సచివాలయంలో సీఎం సమీక్ష - కలెక్టర్ ఏ.సిరి స్థానిక స్థాయిలో ఏర్పాట్లు వేగవంతం

CM Chandrababu
CM Chandrababu (Image Source: @AndhraPradeshCM X Account)
CM Chandrababu Review on PM Modi Tour Arrangements: అమరావతి, విశాఖల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్న కార్యక్రమాలను మించిన స్థాయిలో కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో ఆయన పర్యటనను విజయవంతం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఈ నెల 16న ప్రధాని పర్యటన ఏర్పాట్లపై ఆయన అమరావతి సచివాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమీక్షలో మంత్రులు నారా లోకేశ్​, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి, అనగాని సత్యప్రసాద్‌, కందుల దుర్గేష్, సీఎస్ విజయానంద్‌, డీజీపీ హరీష్‌కుమార్‌ గుప్తాలు పాల్గొన్నారు.

కర్నూలు పర్యటన సందర్భంగా ప్రధాని శ్రీశైల భ్రమరాంబ, మల్లిఖార్జున స్వామిని దర్శనం చేసుకోనున్నారు. అనంతరం కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లు మండలం నన్నూరులో నిర్వహించే బహిరంగ సభకు హాజరవుతారు. కేంద్రం తెచ్చిన జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణల ఉత్సవ్ పేరుతో పెద్ద ఎత్తు ప్రచార కార్యక్రమాలను చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో జీఎస్టీ సంస్కరణల ఉత్సవ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రధాని పాల్గొనే ఈ సభను విజయవంతం చేయాలని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.

ప్రధాని పర్యటన సందర్భంగా వాతావరణ పరిస్థితులను చూసుకుని దానికి తగ్గ ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రధాని సభకు వచ్చే వారికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాట్లు చేయాలని, ఆహారం, తాగునీరు సౌకర్యం కల్పించాలని స్పష్టం చేశారు. సభకు వచ్చే అప్రోచ్ రోడ్లను పూర్తి చేయాలని, పార్కింగ్ నిమిత్తం ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలని ఆదేశించారు. అలాగే ట్రాఫిక్ ఇబ్బందుల్లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.

అదే విధంగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కర్నూలు జిల్లా పర్యటన సందర్భంగా ఏర్పాట్లను జిల్లా కలెక్టర్ డా. ఎ. సిరి పరిశీలించారు. ఈ నెల 16వ తేదీన ప్రధానమంత్రి జిల్లాలో పర్యటించనున్న సందర్భంగా ఏర్పాట్లను వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ డా. ఎ. సిరి సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. నన్నూరు టోల్ గేట్ దగ్గర ఉన్న రాగమయూరి గ్రీన్ హిల్స్ వద్ద ఏర్పాటు చేస్తున్న పార్కింగ్, హెలిప్యాడ్, సభా ప్రాంగణం ఏర్పాట్లను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు. 11 ప్రదేశాల్లో పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేస్తున్న సందర్భంగా కలెక్టర్ ఆ ప్రదేశాలను పరిశీలిస్తూ, పనులను వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు.

హెలిప్యాడ్ నిర్మాణం, బ్యారికేడింగ్, బహిరంగ సభకు వచ్చేందుకు వీలుగా కనెక్టివిటీ రోడ్ నిర్మాణం పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ ఆర్ అండ్ బి ఎస్ఈని ఆదేశించారు. మెయిన్ వెన్యూ, గ్రీన్ రూమ్స్, పారిశుద్ధ్యం తదితర అంశాలపై అధికారులతో చర్చించారు. పబ్లిక్ మీటింగ్, పార్కింగ్, హెలిప్యాడ్, అవసరం ఉన్న తదితర ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయాలని కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు.

అనంతరం నన్నూరు గ్రామ సచివాలయంలో జిల్లా వైద్యాధికారులతో చర్చించారు. 11 పార్కింగ్ ప్రాంతాల్లో 2 బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ అంబులెన్స్​లను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు మెడికల్ క్యాంప్​లను కూడా ఏర్పాటు చేయాలని కలెక్టర్ వైద్యాధికారులను ఆదేశించారు.

