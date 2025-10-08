ETV Bharat / state

రైతులకు తక్షణం రిటర్నబుల్‌ ప్లాట్లు ఇవ్వాలి - చంద్రబాబు ఆదేశాలు

అమరావతికి భూములిచ్చిన రైతులకు తక్షణం రిటర్నబుల్‌ ప్లాట్లు ఇవ్వాలని ఆదేశాలు - రాజ్ భవన్‌ నిర్మాణానికి 212 కోట్ల ఆమోదం

CRDA meeting
CRDA meeting (Image Source: @AndhraPradeshCM X Account)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 11:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Reviews on Capital Amaravati Development: అమరావతి అభివృద్ధితో పాటు రాజధానికి భూములిచ్చిన రైతులు కూడా అభివృద్ధి చెందాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. భూములిచ్చిన రైతులకు రిటర్నబుల్ ప్లాట్లను తక్షణం ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. అమరావతిలో 212 కోట్ల వ్యయంతో రాజ్ భవన్ నిర్మాణానికి సీఆర్డీఏ అథార్టీ ఆమోదం తెలిపింది.

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన అమరావతి సచివాలయంలో 53వ సీఆర్డీఏ అథార్టీ సమావేశం జరిగింది. మొత్తంగా 18 అంశాలపై ఈ భేటీలో చర్చించారు. రాజధాని నిర్మాణ పనులు రీ-స్టార్ట్ చేశామన్న సీఎం చంద్రబాబు, ఇందుకోసం భూములను త్యాగం చేసిన రైతులకే మొదటగా రాజధాని అభివృద్ధి ఫలాలు అందాలని స్పష్టం చేశారు. కౌలు చెల్లింపుల్లోనూ ఎలాంటి జాప్యం జరగకూడదని తేల్చిచెప్పారు. రైతులకు ఎక్కడ రిటర్నబుల్ ప్లాట్లు ఇస్తామని చెప్పామో, అక్కడే ఇవ్వాలని ఆదేశించారు.

ఏ ఊళ్లో భూములిచ్చిన వారికి ఆ ఊళ్లోనే ప్లాట్లు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చినందున అందుకు తగ్గట్లుగా ఎలాట్మెంట్ చేయాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. రాజధాని నిర్మాణ పనుల్లో మరింత వేగం పెరగాలన్న సీఎం, సెక్రటేరీయేట్ టవర్లతో సహా ఇతర నిర్మాణాలను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలన్నారు. వెస్ట్ బైపాస్ రోడ్డును వెంటనే ప్రారంభించేలా కేంద్రంతో సమన్వయం చేసుకుంటూ చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు.

ఏమైనా సాంకేతిక ఇబ్బందులుంటే వాటిని వెంటనే పరిష్కరించుకుని, ఖాజా టోల్ గేట్ దగ్గర జాతీయ రహదారిని చేరేలా ఉన్న రోడ్ నిర్మాణ పనులను పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. కరకట్ట రోడ్డును విస్తరించాలన్న చంద్రబాబు, మూడు ఏళ్లలో రాజధాని నగరాన్ని ఓ రూపు తీసుకురావాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.

అద్భుతంగా డిజైన్ ఉండాలి: కృష్ణా నదీ ఒడ్డున అమరావతి గవర్నమెంట్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణంలో భాగంగా రాజ్ భవన్ నిర్మాణం జరగనుంది. రాజ్ భవన్ నిర్మాణానికి సంబంధించిన డిజైన్ అద్భుతంగా ఉండాలని సీఎం సూచించారు. మంగళగిరి, తాడేపల్లి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో భూగర్భ డ్రైనేజీ నిర్మాణానికి 25 శాతం నిధులను సీఆర్డీఏ ఇచ్చేందుకు అథార్టీ ఆమోదం తెలిపింది. రాజధాని ప్రాంతంలో నాలుగు కన్వెన్షన్ సెంటర్ల నిర్మాణానికి అంగీకరించింది. రాజధాని నగర జోనింగ్ నిబంధనల్లో గ్రీన్ సర్టిఫైడ్ భవనాలు ఉండేలా అవసరమైన మార్పులు చేర్పులు ఆమోదం తెలిపింది.

అమరావతి క్యాంటం కంప్యూటింగ్ సెంటర్ నిర్మాణానికి ఎగ్జిక్యూటీవ్ ఏజెన్సీగా సీఆర్డీఏ వ్యవహరించేలా అథార్టీలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు. హ్యాపీ నెస్ట్, ఏపీ ఎన్నార్టీ ప్రాజెక్టులకు చెందిన బిల్డింగ్ పర్మిషన్ ఫీజును మాఫీ చేసేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. రాజధానిలో నిర్మించే హోటళ్ల వద్ద పార్కింగ్ నిబంధనల్లోనూ స్వల్ప మార్పులు చేసేందుకు అంగీకారం తెలిపింది. కొండవీడు వాగు సమీపంలో నీటి ప్రవాహాల కోసం 8400 క్యూసెక్కుల సామర్థ్యంతో మరో పంపింగ్ స్టేషన్ నిర్మాణానికి అథార్టీ ఆమోద్రముద్ర వేసింది. మరికొన్ని సాంకేతిక అంశాలకు, పరిపాలనా అంశాలకు అథార్టీ ఆమోదం తెలిపింది.

బ్లూ గ్రీన్ అమరావతిగా రాజధాని: భవిష్యత్తులో వాహనాల సంఖ్య బాగా పెరిగే అవకాశం ఉందన్న సీఎం, పార్కింగ్ సమస్య లేకుండా ప్రణాళికలు చేయాలని సూచించారు. అమరావతి రాజధానిలో రోడ్డుపై వాహనాల పార్కింగ్ చేసే పరిస్థితి లేకుండా చూడాలన్నారు. కామన్ పార్కింగ్ ప్రాంతాలు ఉండేలా ప్రణాళికలు చేయాలని అధికారులకు చెప్పారు. విజయవాడ, గుంటూరు, మంగళగిరి-తాడేపల్లి కార్పొరేషన్లు, తెనాలి మున్సిపాలిటీ, రాజధాని ప్రాంతంతో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని బ్లూ గ్రీన్ అమరావతిగా రాజధాని ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని ఆదేశించారు. సీఆర్డీఏ అథార్టీ సమావేశానికి మంత్రి నారాయణ, సీఎస్ కె.విజయానంద్, సీఆర్డీఏ, ఏడీసీ, మౌలికసదుపాయాల కల్పన శాఖ ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు.

సకల హంగులతో సీఆర్డీఏ కార్యాలయ నిర్మాణం పూర్తి - 13న ప్రారంభించనున్న సీఎం

రాష్ట్రానికి మరో హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌ - అమరావతితో అనుసంధానం

For All Latest Updates

TAGGED:

AMARAVATI DEVELOPMENTRAJ BHAVAN AMARAVATIAMARAVATI FARMERS PLOTSANDHRA PRADESH CAPITAL CITYCRDA MEETING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇప్పుడు తెలుగులోనూ గూగుల్ "AI Mode"- యూజర్లకు ఇక పండగే!

ఒలిపింక్ మెడల్ విన్నర్​పై సస్పెన్షన్ వేటు- ఎందుకంటే?

సిజేరియన్ తర్వాత ఆందోళన అవసరం లేదు! - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.