ఏడాది వ్యవధిలో రాష్ట్రంలో 33 శాతం నేరాల్ని తగ్గించాలి : సీఎం చంద్రబాబు
శాంతి భద్రతల అంశంపై ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం - అత్యుత్తమ టెక్నాలజీ, ఇన్నోవేషన్ల అమలు పోలీసుశాఖలో కీలకమని వెల్లడి, కలెక్టర్లు, జిల్లా ఎస్పీలకు దిశానిర్దేశం చేసిన చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 8:27 AM IST
CM Chandrababu Review on Law And Order: ఏపీలో ఏడాది వ్యవధిలో 33 శాతం మేర నేరాల్ని తగ్గించాలని, అదే సమయంలో ప్రజల్లో సంతృప్తి శాతం పెరగాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పోలీసు యంత్రాంగానికి దిశానిర్దేశం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసే నివేదికలు, రికార్డుల్లో ఏపీలో నేరాలు తగ్గాయనే విషయం ప్రస్ఫుటంగా కనిపించాలన్నారు. శిక్షల శాతం పెంపుపై దృష్టి సారించడంతో పాటు నేరం జరిగిన గంటలోగా ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఫోరెన్సిక్ ఆధారాలన్నీ సేకరించాలని సూచించారు. ఇకపై జిల్లాలవారీగా ఏయే నేరాలు జరుగుతున్నాయి? శిక్షల శాతం ఎంత మెరుగుపడిందనే దానిపై సమీక్షిస్తానని తెలిపారు. మహిళల భద్రతలో మెరుగుపడేలా లక్ష్యం నిర్దేశించుకోవాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ సూచించారు.
ఉన్నతాధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం: కలెక్టర్ల సదస్సు రెండో రోజు చివర్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శాంతి భద్రతల అంశంపై అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లతో పాటు ఎస్పీలు, పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో అంతర్గతంగా సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా కీలక ఆదేశాలిచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఏపిలో గంజాయి సాగు పూర్తిగా అరికట్టామని పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే దానికీ అడ్డుకట్ట వేయాలని ఆదేశించారు. ఐవీఆర్ఎస్ ద్వారా ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేస్తుంటే కొన్నిచోట్ల గంజాయి సమస్య ఉందని చెబుతున్నారనీ, వాటిపై ప్రత్యేకంగా దృష్టిసారించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. మాదకద్రవ్యాల వల్ల కలిగే నష్టాలు, అనర్థాలపై విస్తృతంగా అవగాహన, ప్రచారం కల్పించాలని స్పష్టం చేశారు. తద్వారా తీవ్రమైన నేరాల్ని 50 శాతానికి తగ్గించగలమని అభిప్రాయపడ్డారు.
మత్తు పదార్థాలకు అలవాటైన వారిని ఒకేసారి దాన్నుంచి బయటకు తీసుకురాలేమన్న సీఎం వారిపై నిరంతరం దృష్టిసారించాలని సూచించారు. వాహనాల నియంత్రణ కొరవడటం వల్లే 90 శాతం రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయన్నారు. సీసీ కెమెరాలు, డ్రోన్ల ద్వారా డ్రంకెన్ డ్రైవ్, ర్యాష్ డ్రైవింగ్ వంటి వాటిని గుర్తించి ముందే నియంత్రిస్తే ప్రమాదాలు అరికట్టవచ్చని వెల్లడించారు. సైబర్ నేరాల బారిన పడి ఏపీలో నెలకు సగటున 30-50 కోట్ల మేర కోల్పోతున్నారన్న సీఎం క్రిప్టో కరెన్సీ, హవాలా మార్గాల ద్వారా దోపిడీ పెరుగుతోందని తెలిపారు. తెలివిమీరుతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు కంటే మనం అడ్వాన్సుగా ఉండాలని తేల్చిచెప్పారు.
యూరియా పై దుష్రచారంపై సీఎం అసహనం: ఏపీలో యూరియా కొరత ఉందంటూ వదంతులు సృష్టించి సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా విస్తృతంగా దుష్ప్రచారం చేయడాన్ని చంద్రబాబు తప్పుబట్టారు. రైతులు, ప్రభుత్వానికి మధ్య వివాదాలు రేకెత్తించి శాంతిభద్రతల సమస్య సృష్టించాలని యత్నించారని మండిపడ్డారు. ఒక్క అమెరికా నుంచే సామాజిక మాధ్యమాల్లో 750కు పైగా పోస్టులు పెట్టారని ఇలాంటి విషయాల్లో రియల్టైమ్ గవర్నెన్స్లో వెంటనే విశ్లేషించి చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తే వెంటనే చర్యలు చేపట్టాలని స్పష్టం చేశారు. కొందరు నేరగాళ్లు దురుద్దేశపూరితంగా వ్యవహరిస్తుంటారన్న సీఎం పాస్టర్ ప్రవీణ్ మృతి వ్యవహారంలోనూ కొంత మంది ఘర్షణలు రెచ్చగొట్టేందుకు యత్నించారని గుర్తుచేశారు.
అన్నమయ్య జిల్లాలో ఫేక్న్యూస్పై పోలీసులు వెంటనే స్పందించి చర్యలు చేపడుతున్నట్లుగా మిగతా జిల్లాల్లోనూ చేయాలని సూచించారు. విజయవాడ, ఏలూరుల్లో అమలు చేసిన సాంకేతిక పోలీసింగ్ కార్యక్రమాలను మిగతా జిల్లాల్లో ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారని ప్రశ్నించారు. నిర్దేశిత కాలవ్యవధి పెట్టుకుని రాష్ట్రమంతటా వాటిని అమలు చేయాలని తేల్చిచెప్పారు. ఎన్టీఆర్ కమిషనరేట్ పరిధిలో అమలు చేస్తున్న ‘సురక్ష 360’ డిగ్రీ కార్యక్రమంలో ప్రజల్ని భాగస్వాములను చేయాలని వారు కూడా స్వచ్ఛందంగా సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చేలా చూడాలని చెప్పారు. ఏయే జిల్లాల్లో ఏ తరహా నేరాలు జరుగుతున్నాయో సవివరంగా విశ్లేషణలు తయారు చేసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. వాటి ఆధారంగా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలన్నారు.
వివేకా హత్య కేసును ప్రస్తావించిన సీఎం: నెల్లూరు ఒకప్పుడు శాంతి భద్రతల పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందిలేని జిల్లాగా ఉండేదని అలాంటిచోట సమస్యలు తలెత్తాయంటే అధికారులు శాంతిభద్రతలు నిర్వహణ మరచిపోయారా అని చురకలంటించారు. నేరం జరిగితే ఆధారాలు ధ్వంసం కాకుండా చూసుకోవటం, ఫోరెన్సిక్ ఆధారాలు సేకరించటం కీలకమని చెప్పారు. ప్రతి పోలీస్ సబ్డివిజన్కు ఒక జాగిలం ఉండేలా చూస్తామని ప్రకటించారు. వై.ఎస్. వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో నాటి సీఐ ఘటనా స్థలంలో ఉండి మరీ రక్తపు మరకలను తుడిచేసి ఆధారాలు ధ్వంసం చేశారని గుర్తుచేశారు. అప్పట్లో తానే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా సరే ఎవరూ ఈ విషయం తన దృష్టికి తీసుకురాలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఏదైనా కేసు దర్యాప్తును అనుమానంతోనే మొదలుపెట్టినప్పుడే నేరాల్ని ఛేదించగలమని స్పష్టం చేశారు. సీబీఐకి అప్పగించిన సుగాలి ప్రీతి కేసును లోతుగా విశ్లేషిస్తే కీలక ఆధారాలు లభ్యమవుతాయన్నారు. వీధి సుబ్రమణ్యం, చంద్రయ్య, ఉప్పాల అమర్నాథ్ హత్య కేసులన్నింటినీ సమీక్షించి వాటిల్లో దోషులకు శిక్ష పడేలా చేయాలని ఆదేశించారు. పోలీసు సాంకేతిక సేవల విభాగం ఎస్పీగా మలికాగార్గ్ను నియమించామన్న సీఎం ఆమె ఆర్టీజీఎస్తో అనుసంధానమై బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారని చెప్పారు. సింగపూర్ తరహాలో విజిబుల్ పోలీసింగ్ ఇన్విజిబుల్ పోలీస్ అనే విధానాన్ని విస్తృతంగా అమలు చేయాలని సూచించారు.
ప్లెక్సీల వివాదంపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్: ప్రభుత్వ వసతిగృహాల వద్ద సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ సూచించారు. అభిమాన హీరోల పేరిట ఏర్పాటు చేస్తున్న ఫ్లెక్సీలు కుల ఘర్షణలకు దారితీస్తున్నాయన్న ఆయన వీటిపై ప్రత్యేకంగా దృష్టిసారించాలని ఆదేశించారు. అక్రమ కబేలాల విషయంలో చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. పలు చోట్ల ఇప్పటికీ మాదకద్రవ్యాల లభ్యత ఉందని వాటిని అరికట్టటంపై దృష్టిసారించాలని సూచించారు. సుగాలి ప్రీతి కేసుకు తగిన విధంగా పరిష్కారం చూపించాలని చెప్పారు. పలు ప్రార్థనమందిరాల్లో ప్రార్థనల పేరిట చేస్తున్న శబ్దాల వల్ల ధ్వని కాలుష్యం ఏర్పడుతోందన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ముంద్రాపోర్టులో పట్టుబడ్డ హెరాయిన్ను దిగుమతి చేసుకున్న సంస్థ జీఎస్టీ చిరునామా విజయవాడ సత్యనారాయణపురంలో ఉందని ఆ కేసు మూలాలు వెలికితీయాలని స్పష్టం చేశారు.
వివరణ ఇచ్చిన పోలీసు ఉన్నతాధికారులు: డీజీపీ పోలీసింగ్లో డ్రోన్లు, సీసీటీవీలు, నాట్గ్రిడ్, ఫేసియల్ రికగ్నేషన్ సిస్టమ్ వంటి సాంకేతికతల వినియోగం ద్వారా పెద్ద ఎత్తున కేసులు ఛేదించామని డీజీపీ హరీష్కుమార్ గుప్తా వివరించారు. పోలీసింగ్లో కృత్రిమ మేథను విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్నామని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం నేరాల శాతం తగ్గిందని అయితే మహిళలపై నేరాలు 4 శాతం, సైబర్ నేరాలు 16 శాతం, రోడ్డు ప్రమాదాలు 4 శాతం పెరిగాయని అన్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీలపై నేరాలు, భౌతికదాడులు బాగా తగ్గాయని చెప్పారు. శాంతిభద్రతలపై సమీక్షలో ప్రజంటేషన్ ఇచ్చారు. ఏలూరు జిల్లా పరిధిలో ‘ధర్మ ఏఐ’ పేరిట నిర్వహిస్తున్న ఏఐ ఆధారిత పిటిషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ గురించి, దాని వల్ల వచ్చిన ఫలితాలు, ఇటీవల నిర్వహించిన ఏఐ హ్యాక్థాన్ ఫలితాల గురించి ఎస్పీ ప్రతాప్ శివకిషోర్ వివరించారు.
ఎన్టీఆర్ కమిషనరేట్ పరిధిలో జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గంలోని ప్రతి గ్రామంలో సురక్ష 365 కార్యక్రమం కింద కనీసం నాలుగుకు తక్కువ కాకుండా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశామని 7 నియోజకవర్గాల్లోనూ ఇది చేపడతామని ఎన్టీఆర్ కమిషనరేట్ సీపీ ఎస్వీ రాజశేఖర్బాబు తెలిపారు. విద్యాసంస్థలు, ప్రార్థనమందిరాల దగ్గర సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటుకు ప్రత్యేక కార్యక్రమం అమలు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఏలూరు రేంజ్ పరిధిలో కుల ఘర్షణలకు దారితీస్తున్న 6 కారణాలను గురించి ఐజీ అశోక్కుమార్ ప్రజంటేషన్ ఇచ్చారు.
