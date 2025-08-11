CM Review on Industries and Infrastructure: ఏపీతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాల సరకు రవాణాను నిర్వహించేందుకు లాజిస్టిక్స్ కార్పోరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ఓడరేవులు, విమానాశ్రయాలు, రహదారులు, రైలు, అంతర్గత జల రవాణా మార్గాల ద్వారా చేపట్టే సరకు రవాణాను ఈ కార్పొరేషన్ ద్వారానే నిర్వహించాలని సూచించారు. రోడ్డు, రైలు, ఎయిర్ కార్గో, ఇన్ ల్యాండ్, మారిటైమ్ కార్గోలకు ఏపీనే కేంద్రంగా ఉండాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు. సచివాలయంలో పరిశ్రమలు, మౌలిక సదుపాయాలపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు.
ఎయిర్ పోర్టులు-పోర్టుల అభివృద్ధి, మారిటైం పాలసీలో తీసుకురావాల్సిన మార్పులు, లాజిస్టిక్స్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు వంటి అంశాలపై చర్చించారు. రాష్ట్రంలో 20 పోర్టులు, మరిన్ని ఎయిర్ పోర్టుల నిర్మాణాలకు ప్రణాళికలు సిద్దం చేసుకుంటున్నామని వెల్లడించారు. ఆపరేషనల్గా ఉన్న పోర్టులు, ఎయిర్ పోర్టుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయన్న సీఎం ప్రతి పోర్టు, ఎయిర్ పోర్టుల సమీప ప్రాంతాలను ఆర్ధిక కేంద్రాలుగా అభివృద్ధి చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
ఓడరేవులు, విమానాశ్రయాలకు అనుసంధానించేలా శాటిలైట్ టౌన్ షిప్పులను అభివృద్ధి చేయాలని సీఎం సూచించారు. దీనివల్ల కొత్తగా మరిన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెంది, ఆర్థిక కార్యకలాపాలు పెరుగుతాయని మెరుగుపడతాయని అభిప్రాయపడ్డారు. తద్వారా సంపద సృష్టి జరుగుతుందని ఈ తరహా సమీకృత అభివృద్ధి ఎక్కడెక్కడ చేయగలమో ఏ విధంగా చేయగలమనే అంశాలపై బ్లూ ప్రింట్ సిద్దం చేసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
కేంద్ర నిధులను వాడుకోవాలి: రాష్ట్రంలో అన్ని రకాల సరకు రవాణా మార్గాలు అందుబాటులో ఉంటేనే అభివృద్ధి వేగంగా జరుగుతుందని సీఎం అన్నారు. పోర్టులు, ఎయిర్ పోర్టులకు అనుసంధానంగా నేషనల్ హైవే కనెక్టివిటీ, రైల్ కనెక్టివిటీ ఉండేలా చూసుకోవాలని సూచించారు. ఇన్ ల్యాండ్ వాటర్ వేస్ కనెక్టివిటీ కూడా ఉంటే రాష్ట్రం నుంచే సరకు రవాణా ఎక్కువగా జరుగుతుందని సీఎం తెలిపారు. కేంద్రం వద్ద నేషనల్ హైవేలకు, రైల్వేలకు నిధుల కొరత లేదన్న చంద్రబాబు ప్రణాళికలు సిద్దం చేసుకుని ప్రతిపాదనలు పంపితే వాటిని ఇవ్వడానికి కేంద్రం సిద్దంగా ఉన్నందున సద్వినియోగం చేసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
లాజిస్టిక్ కార్పొరేషన్ అనేది రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధికి గ్రోత్ ఇంజిన్ మాదిరిగా ఉండాలని సీఎం ఆదేశించారు. 175 నియోజకవర్గాల్లో ఏర్పాటు చేసుకుంటున్న ఎంఎస్ఎంఈ పార్కుల వద్ద కూడా శాటిలైట్ టౌన్ షిప్పులను అభివృద్ధి చేసేలా ప్రణాళికలు చేయాలన్నారు. కుప్పం, దగదర్తి విమానాశ్రయాల నిర్మాణానికి సంబంధించిన పనులను వేగవంతం చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. అనుకున్న సమయానికి భూసేకరణ పూర్తి చేసి పనులు మొదలు పెట్టాలని సూచించారు.
అంతర్గత రోడ్ల నిర్మాణం: ఈ ఎయిర్ పోర్టులను, నేషనల్ హైవేలను కలిపేలా అంతర్గత రోడ్ల నిర్మాణం ఉండాలన్నారు. అవసరమైతే వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ ద్వారా దీనిని చేపట్టాలన్నారు. పెట్టుబడులను మరింతగా ఆకర్షించేందుకు వీలుగా మారిటైమ్ విధానంలో మార్పులు చేయాలని సీఎం సూచనలు చేశారు. పోర్టులు, టెర్మినల్స్, షిప్ బిల్డింగ్ యూనిట్లు, అంతర్గత జల రవాణా మార్గాలు, క్రూయిజ్ టెర్మినళ్ల ఏర్పాటు చేసేందుకు మార్గం సుగమం చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. కేంద్రం అమలు చేస్తున్న షిప్ బిల్డింగ్ క్లస్టర్ స్కీం పాలసీకి అనుగుణంగా మారిటైం పాలసీలో మార్పులు చేసుకోవాలన్న అధికారుల ప్రతిపాదనకు సీఎం అంగీకరించారు.
మచిలీపట్నం, మూలపేట, చినగంజాం వంటి ప్రాంతాల్లో షిప్ బిల్డింగ్ యూనిట్ల ఏర్పాటుకు కొన్ని సంస్థలు ముందుకు వచ్చాయని అధికారులు సీఎంకు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో షిప్ బిల్డింగ్ యూనిట్లు ఎన్ని చోట్ల ఏర్పాటు చేయడానికి అనువుగా ఉంటుందో చూడాలని సీఎం సూచించారు. పోర్టుల నిర్మాణం, షిప్ బిల్డింగ్ యూనిట్ల నిర్మాణం చేసే సమయంలో స్థానిక మత్స్య కారులకు ఇబ్బంది ఉండకుడదని స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వం నిర్వాకం వల్ల కంటైనర్ పోర్టు తమిళనాడుకు వెళ్లిపోయిందని అలాంటి పరిస్థితులు రాకూడదని సీఎం తేల్చిచెప్పారు.
ఆర్టీజీఎస్పై సమీక్ష: ఇంక ఆర్టీజీఎస్ను సీఎం చంద్రబాబు సందర్శించారు. అనంతరం అవేర్ 2.0ను ప్రారంభించారు. అవేర్ డాష్ బోర్డ్ ద్వారా ప్రస్తుతం వివిధ రిజర్వాయర్లలో నీటి లభ్యతను సీఎం పరిశీలించారు. వివిధ రిజర్వాయర్లలో ప్రస్తుతం ఉన్న వాటర్ లెవెల్ను ఆన్లైన్ పరిశీలించారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో వాహనాల ట్రాఫిక్ రద్దీని రియల్ టైం స్క్రీన్పై పరిశీలించిన అనంతరం ఆర్టీజీఎస్పై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.
అంటువ్యాధులు ప్రబలకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని జీరో మలేరియా లక్ష్యంతో ముందుకు వెళ్లాలని అధికారులకు సూచించారు. డ్రోన్లు ద్వారా నిరంతర పర్యవేక్షణతో రౌడీ షీటర్లలో వణుకు పుట్టించాలని స్పష్టం చేశారు. టెక్నాలజీని పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించి అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడే వారిని ఉక్కు పాదంతో అణచివేయాలని తేల్చి చెప్పారు. ఏఐ ద్వారా విండ్ క్వాలిటీని మానిటర్ చేయాలని తెలిపారు. అధిక వర్షపాతం పడే ప్రాంతాల్లో ముందుగానే అంచనా వేసి స్థానిక సాగునీటి సంఘాలను, సంబంధిత ఇంజనీర్లను కూడా అప్రమత్తం చేయాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు.
