CM Chandrababu Review on Housing Department: 2029 కల్లా అర్హులైన పేదందరికీ ఇళ్లు నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. వచ్చే 2 ఏళ్లలో మొత్తంగా 9 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. సచివాలయంలో గృహ నిర్మాణ శాఖపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. సమీక్ష అనంతరం గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఇప్పటి వరకూ 2.81లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేశామని తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 15 కల్లా 3 లక్షల ఇళ్లు పూర్తి చేసి సీఎం చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవానికి ప్రణాళికలు చేస్తున్నామని అన్నారు.
దాదాపు 6 లక్షల మందికి ఇంకా గృహ అవసరాలు ఉన్నట్లు సర్వే ద్వారా గుర్తించామని మంత్రి వెల్లడించారు. గృహ అవసరాలకు సంబంధించి కేంద్రం నుంచి వచ్చిన దాదాపు రూ.3 వేల కోట్లను గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం మళ్లించిందని ఆరోపించారు. గత ప్రభుత్వ అవకతవకలుపై విజిలెన్స్ విచారణ పూర్తయిందని నివేదిక ఆధారంగా బాధ్యులపై చర్యలు ఉంటాయని చెప్పారు. గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన టిడ్కో ఇళ్లను వైఎస్సార్సీపీ నాశనం చేసిందని పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారాయణ మండిపడ్డారు. విధి విధానాలను మార్చేసి పట్టణ పేదలకు తీవ్ర నష్టం చేకూర్చి అవకతవకలకు పాల్పడిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
గత ప్రభుత్వ పాపాలు భరిస్తూనే: తాము కట్టిన ఇళ్లకు వైఎస్సార్సీపీ రంగులు వేసుకుని ఆ బిల్లులు కూడా కాంట్రాక్టర్లకు ఎగ్గొట్టిందని ఆరోపించారు. ఇంటి లబ్ధిదారుల పేరిట బిల్లులు సృష్టించి ఆ నిధుల్ని ఏం చేశారో కూడా తెలియలేదని ధ్వజమెత్తారు. గత ప్రభుత్వ పాపాలు భరిస్తూనే తిరిగి ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టామని అన్నారు. దాదాపు రూ.3666 కోట్లు పెండింగ్ బిల్లులు ఇతరత్రా కలిపి దాదాపు రూ.5 వేల కోట్లపైనే భారం పెట్టి పోయిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలు ఇబ్బంది పడకూడదన్న సీఎం ఆదేశాల మేరకు లబ్ధిదారులందరికీ న్యాయం చేసే దిశగా ముందుకెళ్తున్నామని మంత్రి నారాయణ అన్నారు.
హౌసింగ్, టిడ్కో కలిపి 2 లక్షల ఇళ్లు సంక్రాంతికి ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. పీఎంఏవై కింద మిగిలిన 5 లక్షల ఇళ్లను రెండో ఏడాది పూర్తి చేసేలా చూస్తున్నాం. ఇప్పటికే హౌసింగ్ శాఖ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సర్వే చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆరు లక్షల మందికి గృహ అవసరాలున్నట్లు గుర్తించాం. గత ప్రభుత్వ ఆర్థిక అవకతవకలపై సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లాం. గత ప్రభుత్వం రూ.2900 కోట్ల కేంద్ర నిధులను మళ్లించింది. గత ప్రభుత్వం మళ్లించిన నిధులను ఈ ప్రభుత్వం భరించింది. గత ప్రభుత్వం యూనిట్ ధర తగ్గించడం వల్ల లబ్ధిదారుల ఇబ్బందులు పడ్డారు.- కొలుసు పార్థసారథి, మంత్రి
ఆవిష్కరణలు వినూత్నంగా ఉండాలి - అప్పుడే పోటీలో నిలబడగలం: చంద్రబాబు
ప్రజారోగ్య పరిరక్షణకు 'సంజీవని' పేరిట కొత్త పథకం: సీఎం చంద్రబాబు