CM Chandrababu Review On Heavy Rains in AP : రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. భారీవర్షాల సూచనతో ముందుజాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కాలువలు, వాగుల నుంచి కృష్ణాలోకి వచ్చే వరదనీటిపై అప్రమత్తం కావాలన్నారు. ప్రవాహం పెరుగుదలపై ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు. ప్రకాశం బ్యారేజ్ దిగువప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని సూచించారు. లోతట్టుప్రాంత ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని ఆదేశించారు. రోడ్లు, లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నిలిచిన నీటి తొలగింపు చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. ఎగువ నుంచి వస్తున్న నీటితో సోమశిల, కండలేరు ప్రాజెక్టులు నింపాలని సూచించారు. వరదనీటిని సముద్రంలోకి పోనీయకుండా సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు.
సీఎం చంద్రబాబు సూచన మేరకు హోం మంత్రి అనిత కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. అన్ని జిల్లాల్లో కంట్రోల్ రూమ్స్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. ఆదివారం వరకు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లకూడదన్నారు. కంట్రోల్రూమ్ టోల్ఫ్రీ నెంబర్లు 112, 1070, 1800 425 0101లో సంప్రదించాలని కోరారు. కాల్వలు, వాగులు, కల్వర్టుల వద్ద హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. సహాయ చర్యల కోసం ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిద్ధంగా ఉండాలని మంత్రి అనిత ఆదేశించారు.
రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తోన్న దృష్ట్యా ప్రజల ఆస్తి, ప్రాణ రక్షణకు రెవెన్యూ అధికార యంత్రాంగం, సిబ్బంది, ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని ఆ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ తెలిపారు. ప్రకాశం బ్యారేజ్కు వరద నీరు పోటెత్తినందున రెవెన్యూ అథికారులు అంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని ఆదేశించారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని మంత్రి సూచించారు.
ముంపు కాలనీల్లో వరద పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేయాలని అవసరం అయితే ప్రజలను ఖాళీ చేయించి, పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించేందుకు రెవెన్యూ యంత్రాంగం సిద్ధంగా ఉందని తెలిపారు. ప్రజల సహాయార్థం విజయవాడ కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ప్రజలెవరూ ఆందోళన చెందవద్దని సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వదంతులను నమ్మవద్దని సూచించారు. అత్యవసర సమయాల్లో హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ 9154970545 కు కాల్ చేసి ప్రజలు సమస్యలు తెలియజేయవచ్చని మంత్రి అనగాని వివరించారు.
అయితే ప్రస్తుతం బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. 48 గంటల్లో ఉత్తరాంధ్ర-దక్షిణ ఒడిశా మీదుగా కదిలే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ అధికారులు సూచించారు. రాగల 24 గంటల్లో దక్షిణకోస్తాలో పలుచోట్ల మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు. ఉత్తరకోస్తాలో పలుచోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు, రెండుచోట్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్నారు. అలాగే తీరం వెంబడి గంటకు 35-45 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందన్నారు.
ఏపీలో జోరుగా వర్షాలు - పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు, వంకలు