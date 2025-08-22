ETV Bharat / state

సమస్య వచ్చాక కాకుండా ముందే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి: సీఎం చంద్రబాబు

కృష్ణా, గోదావరి నదుల్లో వరద ప్రవాహాలపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులకు ఆదేశాలు - కాకినాడలో గ్యాస్ లీక్ ఘటనపైనా ఆరా

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 2:47 PM IST

CM Chandrababu Review on Floods with CS and DGP: గోదావరి, కృష్ణా నదులకు ఎగువ నుంచి వస్తున్న భారీ ప్రవాహాలు దృష్ట్యా దిగువ ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు కోరారు. నష్ట నివారణకు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో ఎరువులు, పురుగుమందుల కొరత ఉండకూడదని చెప్పారు. ఎరువుల కృత్రిమ కొరత సృష్టించినా, దారి మళ్లించినా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. కాకినాడ సమీపంలో గ్యాస్ లీక్ ఘటనపైనా సీఎం ఆరా తీశారు. దిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం చంద్రబాబు రాష్ట్రంలోని పరిస్థితులపై సీఎస్, డీజీపీలతో టెలికాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు. వరదలు, ఎరువుల కొరత, గ్యాస్ లీక్ ఘటనల పరిస్థితిపై వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.

కృష్ణా, గోదావరి నదులకు వస్తున్న వరద ప్రవాహాలు, పలు ప్రాంతాల్లో నీట మునిగిన పంటలు, నివాస సముదాయాలకు సంబంధించిన వివరాలను అధికారులు సీఎంకు తెలిపారు. కృష్ణా నదికి ఎగువ నుంచి వస్తున్న ప్రవాహాలతో శ్రీశైలం నుంచి 5.20 లక్షలు, నాగార్జున సాగర్ నుంచి 4.32 లక్షలు, పులిచింత నుంచి 4.07 లక్షలు, ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి 4.53 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు. గోదావరి నదిలోనూ భారీగానే వరద ప్రవాహాలు వస్తున్నాయని ప్రస్తుతం ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ నుంచి 13,42,307 క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు విడుదల అవుతోందని వివరించారు.

తప్పుడు ప్రచారాలకు తావు లేకుండా: గోదావరి వరదల కారణంగా పరివాహక ప్రాంతంలోని లంక గ్రామాలు, పోలవరం ముంపు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయని అధికారులు తెలిపారు. ఈ ప్రాంతాల్లో ప్రజలను ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేయడంతో పాటు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. అధికారం యంత్రాంగం సమస్య వచ్చిన తరువాత స్పందించటం కంటే ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ముందస్తు సన్నద్ధతో ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని చెప్పారు. వరదలు, భారీ వర్షాలపై ఆయా ప్రాంతాల ప్రజల ఫోన్లకు నిరంతరం ఖచ్చితమైన సమాచారం ఇచ్చి తప్పుడు ప్రచారాలకు తావు లేకుండా చూడాలని దిశానిర్థేశం చేశారు.

ఎరువుల కొరత లేకుండా: రాష్ట్రంలో ఎరువులు, పురుగుమందుల లభ్యత, సరఫరా అంశంపైనా వివరాలు అడిగిన సీఎం ఎరువుల కొరత సమస్య లేకుండా అధికార యంత్రాంగం పని చేయాలని సూచించారు. విజిలెన్స్ శాఖ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండి ఎరువులు దారి మళ్లకుండా, ధర పెరగకుండా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. ఎరువుల కొరత అనే సమస్య ఉన్నట్లు ఎక్కడ నుంచి సమాచారం వచ్చినా రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి క్షేత్రస్థాయి వరకు ఉన్నతాధికారులు స్వయంగా పరిశీలించి సమస్యలను పరిష్కరించాలని దిశానిర్థేశం చేశారు.

కాకినాడ జిల్లా తాళ్లరేవు మండలం ధరియాల తిప్ప సమీపంలో సముద్రంలో ఓఎన్జీసీ గ్యాస్ పైప్ లీక్ ఘటనపైనా సీఎం అధికారులతో మాట్లాడారు. రాత్రి 1.30 గంటకు గ్యాస్ లీక్​తో మంటలు భారీగా ఎగిసి పడ్డాయని గంటన్నర వ్యవధిలోనే గ్యాస్ సరఫరా నిలిపివేసి లీక్​ను ఆపేశారని అలానే ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం, ఆస్తినష్టం జరగలేదని అధికారులు సీఎంకి వివరించారు. లీక్ అయిన పైప్​ను మొత్తం తనిఖీ చేసి సమీప గ్రామాల ప్రజలు ఆందోళనకు గురి కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు.

