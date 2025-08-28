ETV Bharat / state

ప్రతి కుటుంబానికీ ఆధార్ తరహాలో 'ఫ్యామిలీ కార్డు': సీఎం చంద్రబాబు - FAMILY CARDS IN AP

ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ మానిటరింగ్ వ్యవస్థ, రైతుల నుంచి ఉల్లి కొనుగోలుపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - రాష్ట్రంలో ప్రతి కుటుంబానికీ ఫ్యామిలీ కార్డు ఇవ్వాలని నిర్ణయం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 4:47 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 5:09 PM IST

CM Review on Family Benefit Monitoring System: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పలు అంశాలపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి కుటుంబానికీ ఫ్యామిలీ కార్డు ఇవ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు సూచించారు. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాలతో సహా అన్ని వివరాలను ఫ్యామిలీ కార్డులో పొందుపరుస్తూ ఫ్యామిలీ కార్డ్ జారీ చేయాలని అన్నారు. అమరావతిలోని సచివాలయంలో ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ మానిటరింగ్ వ్యవస్థపై ఉన్నతాధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. త్వరలోనే పాపులేషన్ పాలసీ తీసుకురావాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఏయే కుటుంబానికి ఏమేం అవసరాలున్నాయోననే అంశాన్ని క్షేత్ర స్థాయి నుంచి సమాచారం తీసుకోవాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

ప్రభుత్వ సంక్షేమం అవసరమైన వారికి వెంటనే అందేలా వ్యవస్థను సిద్దం చేయాలని ప్రతి కుటుంబానికి ఇచ్చే ఫ్యామిలీ కార్డులో ప్రభుత్వం ఇచ్చే పథకాల వివరాలను పొందుపరచాలని సూచించారు. ఆధార్ తరహాలో ఫ్యామిలీ కార్డును ఉపయోగించుకోవాలని, కార్డులోని వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు అప్​డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలని చెప్పారు. ప్రభుత్వ పథకాల కోసం కుటుంబాలు విడిపోయే పరిస్థితి రాకూడదని అందరికీ లబ్ది కలిగేలా అవసరమైతే స్కీమ్​లను రీ-డిజైన్ చేసే అంశాన్నీ పరిశీలిద్దామని అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.

రైతుల వద్దే ఉల్లిని కొనుగోలు చేయాలి: రైతుల నుంచి ఉల్లి కొనుగోళ్లపైనా సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి వ్యవసాయ, మార్కెటింగ్ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి రాజశేఖర్, మార్కెటింగ్ విభాగం అధికారులు హాజరయ్యారు. ఈ రోజు నుంచే రైతుల వద్ద క్వింటాకు రూ. 1200 చొప్పున ఉల్లిని కొనుగోలు చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఉల్లి పంటను తక్షణమే కొనుగోలు చేసి నిల్వ చేయాలని, అలానే కమ్యూనిటీ హాళ్లను అద్దెకు తీసుకుని ఆరబెట్టాలని స్పష్టం చేశారు. రేటు వచ్చే వరకూ కమ్యూనిటి హాళ్లల్లో నిల్వ చేసుకునేందుకు రైతులకు అవకాశం కల్పించాలని సూచించారు.

వచ్చే 10 రోజుల్లో 5000 మెట్రిక్ టన్నుల ఉల్లి పంట వస్తుందని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. కొనుగోలు చేసి ఆరబెట్టిన ఉల్లిని రైతు బజార్లల్లో విక్రయించేలా చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం ఆదేశించారు. తక్షణం ఉల్లిని కొనుగోలు చేసి రైతులకు నష్టం రాకుండా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. అన్ని పంటల ధరల స్థిరీకరణ కోసం వేర్ హౌసింగ్ సదుపాయం కల్పించాలని, అలానే రైతు బజార్ల సంఖ్యను పెంచటంతో పాటు ఆధునీకరణకు చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు సూచించారు.

