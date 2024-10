ETV Bharat / state

'అక్టోబర్​ 4 లోగా అర్హులందరికీ వరద సాయం - సాంకేతిక సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించండి' - CM Review on Flood Relief

CM Chandrababu Review on Distribution of Compensation to Flood Victims : వరద బాధితులందరికీ ప్రభుత్వం సాయం చేరాల్సిందేనని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. వీలైనంత త్వరగా సాంకేతిక సమస్యలను పరిష్కరించి బాధితులను ఆదుకోవాలన్నారు. సచివాలయంలో విపత్తు నిర్వహణశాఖ అధికారులతో సమీక్షించిన సీఎం సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఆర్థిక ప్యాకేజీ అందని బాధితులకు తక్షణం సమస్యను పరిష్కరించి ఖాతాల్లో నగదు జమ చేయాలని ఆదేశించారు.