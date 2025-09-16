ఏపీలో లాజిస్టిక్స్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు - కలెక్టర్ల సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడి
కలెక్టర్ల సదస్సులో లాజిస్టిక్స్, విద్యుత్, ఇరిగేషన్పై సీఎం చర్చ - లాజిస్టిక్స్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటన, రహదారుల సమర్థ నిర్వహణకు లాజిస్టిక్స్ కార్పొరేషన్ కీలకపాత్ర పోషిస్తుందన్న సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 8:15 AM IST
CM Chandrababu Review With Collectors: పోర్టులు, ఎయిర్ పోర్టులు, రహదారుల సమర్థ నిర్వహణకు లాజిస్టిక్స్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. పీపీపీ విధానంలో చేపట్టే మెడికల్ కాలేజీల్లో ప్రభుత్వ విధానాలే కొనసాగుతాయని తేల్చిచెప్పారు. కావాలని ప్రాజెక్టులను అడ్డుకుంటే ఊరుకోమని హెచ్చరించారు. విద్యా-పారిశ్రామిక రంగాల అనుసంధానంతో మెరుగైన ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని కలెక్టర్లకు సూచించారు. మేజర్, మైనర్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు, చెరువుల్లో వందశాతం నీటిని నింపాలని ఆదేశించారు. కలెక్టర్ల సదస్సు రెండో రోజైన నేడు వివిధ అంశాలతో పాటు శాంతిభద్రతలపైనా చర్చించనున్నారు.
అభివృద్ధిలో లాజిస్టిక్స్ రంగం కీలకమన్న సీఎం: ఏపీలో జరుగుతున్న ఏ పనినీ ఎవరూ ఆపకూడదని ఇతరుల ప్రమేయాన్ని రానివ్వద్దని సీఎం చంద్రబాబు కలెక్టర్లకు స్పష్టం చేశారు. ప్రొఫెషనల్ లిటిగెంట్లు ఉన్నారనీ, వాళ్లని ఎలా అడ్డుకోవాలో తనకు తెలుసనీ, నియంత్రిద్దామని సీఎం చెప్పారు. ఎవరూ ఏ పనినీ అడ్డుకోకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత జిల్లా కలెక్టర్లదే అని తేల్చిచెప్పారు. కలెక్టర్ల సదస్సు మొదటి రోజు చివరి సెషన్లో లాజిస్టిక్స్, విద్యుత్, మున్సిపల్, పంచాయితీల్లో రోడ్లు, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, ఇరిగేషన్, విద్య, వైద్యం, స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ రంగాలపై సీఎం చర్చించారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో లాజిస్టిక్స్ రంగం చాలా కీలకమైన అంశమని తెలిపారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల కనెక్టివిటీ పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఏపీలో 1.04 లక్షల కోట్ల విలువైన జాతీయ రహదారుల ప్రాజెక్టులు వేగంగా పూర్తి అయ్యేలా చూడాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
పీపీపీ ప్రాజెక్టులపై చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం: పంచాయతీరాజ్ రోడ్లను ఆర్ అండ్ బీ రహదారులకు, జాతీయ రహదారులకు ఎలా అనుసంధానం చేయాలో ఆలోచన చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. అంతర్గత రోడ్ల నిర్మాణం తగ్గించి ప్రధాన రోడ్లకు వెళ్లాలని సూచించారు. రైల్వేలకు సంబంధించి 1.02 లక్షల కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులు వేగంగా పూర్తి చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. రాష్ట్రంలో ప్రతీ 50 కిలోమీటర్లకు పోర్టు, ఫిషింగ్ హార్బర్లు నిర్మాణం చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఎయిర్ పోర్టులు హబ్ అండ్ స్పోక్ విధానంలో అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్న సీఎం లాజిస్టిక్స్ విషయంలో కలెక్టర్లు ఎక్కడా రాజీ పడొద్దని స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్తులో 3 లక్షల కోట్ల విలువైన పీపీపీ ప్రాజెక్టులు చేపట్టేలా కలెక్టర్లు ప్రణాళికలు చేయాలని సూచించారు.
ఏపీలో చేపట్టిన నీటి భద్రత చర్యల వల్ల ఈ ఏడాది చివరి ఆయకట్టు భూములకు నీరివ్వడం సంతృప్తి కలిగించిందని సీఎం అన్నారు. రబీకి ప్రణాళిక ప్రకారం నీరు ఇస్తామన్నారు. జల జీవన్ మిషన్ కొత్త పనులు టెండర్లు పిలవాలనీ, కేంద్రం ఎంత మంజూరు చేస్తుంది అన్న అంశం ఆధారంగా పనులు చేపడదామని వివరించారు. విద్యార్ధులకు 10 ఏళ్ల క్రితం ఉండే అంశాలనే ఇంకా బోధిస్తుండడం సరి కాదన్న సీఎం ప్రస్తుతం అవసరాలకు అనుగుణంగా పాఠ్యాంశాలు ఉంటేనే విద్యార్ధుల నైపుణ్యం పెరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. 45 రోజుల్లో ఆపార్ ఐడీ అప్డేషన్ జరగాలన్న సీఎం తల్లికి వందనం ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఎందుకు పూర్తి చేయలేదని అధికారులను ప్రశ్నించారు. వంద శాతం పిల్లల ఆధార్ పూర్తి కావాలని తెలిపారు. వచ్చే కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్సు నుంచి ఇక అంతా రియల్ టైమ్ సమాచారమే అని స్పష్టం చేశారు.
జాబ్ మేళాలు నిర్వహించాలని వెల్లడి: విద్యార్ధులు- పారిశ్రామిక రంగం కలసి పనిచేసేందుకే రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు. జిల్లాల్లో ఎప్పటికప్పుడు జాబ్ మేళాల ద్వారా ఉద్యోగాలు కల్పించే ప్రయత్నం చేయాలని కలెక్టర్లకు సూచించారు. గత ప్రభుత్వం 10 మెడికల్ కాలేజీలకు రూ.4950 కోట్లకు గానూ కేవలం 5 శాతం నిధులు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టారని సీఎం విమర్శించారు. పీపీపీ ద్వారా వైద్య చికిత్సల నాణ్యత, వైద్య విద్య సీట్లు పెరుగుతుందని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఆ పద్ధతిలోనే 100 పడకల ఆసుపత్రి నిర్మిస్తామన్నారు.
సంజీవని ప్రాజెక్టుపై కార్యాచరణ: ఎక్కడా నీటి కాలుష్యం జరగడానికి వీల్లేకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. క్లీన్ నగరాలు, క్లీన్ పట్టణాలు మనకు ముఖ్యమని లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్కు అవసరమైతే ప్రభుత్వ భూములు ఎక్కడ ఉన్నా తీసుకోవాలన్నారు. డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డులతో పాటు సంజీవని ప్రాజెక్టు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. మొదట చిత్తూరు జిల్లాలో ఆ తర్వాత రాష్ట్రం మొత్తం అమలు చేసేలా కార్యాచరణ రూపొందించామని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు.
కలెక్టర్ల సదస్సులో రెండో రోజైన నేడు మానవ వనరుల అభివృద్ధి, వైద్యారోగ్య, విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఐటీ, క్వాంటమ్ వ్యాలీ, ఆర్టీఐహెచ్, వాట్సాప్లో పౌరససేవలు, డేటా లేక్, ఏఐ, రెవెన్యూలో భూములు, ఎక్సైజ్, వాణిజ్యపన్నులు, మైనింగ్, రవాణా శాఖలపై సీఎం సమీక్షించనున్నారు. అనంతరం రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలపై కలెక్టర్లతో పాటు ఎస్పీలు, పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో చర్చించనున్నారు.
