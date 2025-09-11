ETV Bharat / state

ఎక్కడా నీటి ఎద్దడి ఉండొద్దు - ఇబ్బంది రాకుండా నిర్వహణ చేపట్టాలి: సీఎం చంద్రబాబు

రెండేళ్లలో ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతి పూర్తి కావాలన్న చంద్రబాబు - అన్ని కాలాల్లోనూ జల వనరులు సమృద్ధిగా లభించేలా పూర్తిస్థాయిలో చర్యలు తీసుకోవాలని సూచన

cm-chandrababu-review-meeting-on-water-projects
cm-chandrababu-review-meeting-on-water-projects (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 8:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Review Meeting on Water Projects : రాష్ట్రంలోని ఏ ప్రాంతంలోనూ నీటి ఎద్దడి అనేది తలెత్తకూడదని, అన్ని కాలాల్లోనూ జల వనరులు సమృద్ధిగా లభించేలా పూర్తిస్థాయిలో చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు జలవనరుల శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. ఒక ఏడాది వర్షాలు సరిగ్గా లేకపోయినా, ఎగువ రాష్ట్రాల నుంచి వరద జలాలు రాకున్నా, ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకుండా నీటి నిర్వహణ చేపట్టాలని స్పష్టం చేశారు. రెండేళ్లలో ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతి పూర్తికావాలని అన్నారు.

ప్రాధాన్యం క్రమంలో శ్రీశైలం డ్యామ్ రక్షణ పనులు చేపట్టాలన్న అయన వివిధ ప్రధాన ప్రోజెక్టుల గేట్ల మరమ్మతులకు నిధులు మంజూరు చేస్తూ ఆమోదం తెలిపారు.
రాష్ట్రంలో ప్రస్తుత జలాశయాల నిల్వలు, నీటి నిర్వహణ, ప్రాజెక్టుల పురోగతి, భూగర్భజలాలు తదితర అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉండవల్లిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో జలవనరుల శాఖ అధికారులతో ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. గతేడాది ఈ సమయంలో పోల్చుకుంటే ఈ ఏడాది వర్షపాతం తక్కువగా నమోదైందని, అయినప్పటికీ ఎక్కడా నీటి సమ్యస్య తలెత్తనివ్వలేదన్నారు. ఇది కేవలం సమర్ధ నీటి నిర్వహణతోనే సాధ్యమైందని చెప్పారు.

రాష్ట్రంలో మేజర్, మీడియం, మైనర్ ప్రాజెక్టుల్లో మొత్తం 1,313 టీఎంసీల నీటిని నిల్వ చేసేందుకు వీలుండగా ఇప్పటివరకు 1,031 టీఎంసీల నీటిని నిల్వ చేయగలిగామని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి తెలిపారు. సోమశిల, కండలేరు, బ్రహ్మంసాగర్ నింపే విషయంలో సమస్యలను పరిష్కరించాలని సీఎం ఆదేశించారు. నీటి నిర్వహణపై సీఎం చంద్రబాబు నిర్వహించిన సమీక్షలో మంత్రి రామానాయుడు, సహా పలువురు అధికారులు పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రాన్ని కరవు రహితంగా మార్చేందుకు సీఎం చంద్రబాబు కృత నిశ్చయంతో ఉన్నారని అన్నారు. రాష్ట్రంలో 1040 లిఫ్టులు ఉంటే అందులో 613 పని చేయడంలేదని ధ్వజమెత్తారు. గత ఐదేళ్లలో రిపేర్లకు ఒక్క రూపాయి ఖర్చు చేయనందునే ఇవన్నీ మూలనపడ్డాయన్నారు. గుండ్లకమ్మ, పులిచింతల గేట్లు కొట్టుకుపోయినా పట్టించుకోలేదన్నారు. ప్రతి నీటిబొట్టును ఒడిసిపట్టి రాష్ట్రాన్ని కరవు రహితంగా తీర్చిదిద్దేందుకు చంద్రబాబు కృషి చేస్తున్నారన్నారు. సీమకు హంద్రీనీవా నీరు తీసుకెళ్లిన ఘనత టీడీపీదేనని చెప్పారు. తుంగ భద్ర, శ్రీశైలం, కాటన్ బ్యారేజ్ మరమ్మతులు త్వరగా పూర్తి చేయాలని 2026 జూన్ కి వెలిగొండ పూర్తి చేసేలా యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేయాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారన్నారు.

రాయలసీమ ప్రాజెక్టుల కోసం సీఎం జగన్‌ ఏనాడైనా పని చేశారా..?: చంద్రబాబు

రాష్ట్రంలో 38,457 చెరువులకు గాను 32,642 చెరువులను ఇంకా పూర్తిగా నింపాల్సి ఉందని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. అన్ని చెరువులు వీలైనంత త్వరగా నింపగలిగితే హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ పరిధిలోని 89,117 ఎకరాలకు సాగునీరు అందించే అవకాశం ఉంటుందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. 6,518 కోట్ల వ్యయమయ్యే ప్రాధాన్య ప్రాజెక్టులను సత్వరం పూర్తి చేయాలని సూచించారు. దీనిద్వారా 2లక్షల 81వేల 139 ఎకరాలకు కొత్తగా సాగునీరు ఇవ్వడంతో పాటు, 3లక్షల 38వేల 326 ఎకరాల ఆయకట్టును స్థిరీకరించడం సాధ్యపడుతుందన్నారు.

పూల సుబ్బయ్య వెలిగొండ ప్రాజెక్టు, బొడ్డేపల్లి రాజగోపాల రావు వంశంధార ప్రాజెక్ట్, సర్దార్ గౌతు లచ్ఛన్న తోటపల్లి బ్యారేజ్ ప్రాజెక్ట్, తారకరామ తీర్థ సాగరం రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్ట్, గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి పనుల పురోగతిపైనా ముఖ్యమంత్రి సమీక్షించారు. గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి 108 కి.మీ. మేర పూర్తి చేసి కడప వరకు నీటిని తీసుకెళ్లేలా, పనులు నిలిచిన చోట్ల మళ్లీ టెండర్లు పిలిచి యుద్ధప్రాతిపదికన చేపట్టాలన్నారు. రూ. 1,686 కోట్లతో చేపట్టిన శ్రీశైలం డ్యామ్ రక్షణ పనులు, ఎస్కేప్ చానల్ పనులు శరవేగంగా పూర్తి చేయాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్టును రెండేళ్లలో పూర్తి చేసేందుకు ఈ ఏడాది వెయ్యి కోట్లు, వచ్చే ఏడాది మరో వెయ్యి కోట్లు ఇవ్వనున్నట్లు సీఎం ప్రకటించారు. వంశధార, నాగావళి, చంపావతి అనుసంధానం చేస్తూ ఈ ప్రాంతంలోని అన్ని రిజర్వాయర్లు నింపడం ద్వారా ఉత్తరాంధ్రలో వాటర్ నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. హెడ్ వర్క్స్ మినహా వరికపూడిసెల ఫేజ్ 1లో మిగిలిన అన్ని పనులు పూర్తి చేసి 24,900 ఎకరాల కొత్త ఆయకట్టుకు నీరిచ్చేందుకు సిద్ధం చేయాలని సీఎం అధికారులకు వెల్లడించారు. ఫేజ్ 2 పనులకు సంబంధించి అటవీ, పర్యావరణ అనుమతులు వచ్చే ఏడాది జనవరి నాటికల్లా సాధించాలని స్పష్టం చేశారు.

ఉత్తరాంధ్రకు జగన్‌ ద్రోహం - రూ. 50 వేల కోట్లు నష్టం : మంత్రి నిమ్మల

For All Latest Updates

TAGGED:

UTTARANDHRA SUJALA SRAVANTHISRISAILAM DAM PROTECTION WORKSCM REVIEW MEETING ON WATER PROJECTSWATER PROJECTS IN APUTTARANDHRA DAMS PROTECTION WORKS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

జీఎస్టీ 2.0 ఎఫెక్ట్​- తగ్గుతున్న వాహనాల ధరలు- మరి నిత్యావసరాల సంగతేంటి?

భారత్‌తో చర్చలకు సిద్ధం- మోదీతో మాట్లాడేందుకు ఎదురుచూస్తున్నా: ట్రంప్

వీసా లేకున్నా ఈ దేశాలు చుట్టేయొచ్చు! - ఎలానో తెలుసా?

విటమిన్ డి లోపంతో ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు? - ఇలా చేస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.