విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్ పటిష్టత, పరిరక్షణకు చిత్తశుద్ధితో ఉన్నాం: సీఎం చంద్రబాబు
కర్మాగారం బలోపేతానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సమగ్ర కార్యాచరణ - స్టీల్ ప్లాంట్ ఉన్నతాధికారులతో సచివాలయంలో సమీక్ష
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 7:01 PM IST|
Updated : October 6, 2025 at 7:08 PM IST
CM Chandrababu Review Meeting On Visakha Steel Plant : విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం పటిష్టతకు, పరిరక్షణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ఉందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఏడాది కాలంలో కేంద్ర సాయం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ప్లాంట్ ఉత్పత్తిలో గణనీయమైన పురోగతి వచ్చిందని ఇది ఆహ్వానించదగిన పరిణామంగా ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. గత ఏడాది సెప్టెంబర్లో ప్లాంట్ సామర్థ్యంలో 25 శాతం మాత్రమే ఉత్పత్తి జరగ్గా, ఈ సెప్టెంబర్లో అది 79 శాతానికి చేరిందని స్పష్టం చేశారు. ప్లాంట్ని నష్టాల నుంచి బయటపడేయడానికి, బలోపేతం చేయడానికి యాజమాన్యం, కార్మికులు, ఉద్యోగులు, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి పని చేయాల్సి ఉందని వివరించారు.
గత సంవత్సర కాలంలో తీసుకున్న చర్యలు, సమిష్టి నిర్ణయాలు, సమన్వయం కారణంగా ప్లాంట్ మంచి ఫలితాలు సాధిస్తోందని సీఎం తెలిపారు. కర్మాగారాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమగ్ర కార్యాచరణను రూపొందిస్తాయన్నారు. ప్లాంటు నిర్వహణ వ్యయాన్ని తగ్గించుకోవడంతో పాటు సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలని సూచించారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ బలోపేతం చేయడంతో పాటు గరిష్ట ఉత్పత్తి స్థాయికి తీసుకెళ్లే అంశంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు, స్టీల్ ప్లాంట్ ఉన్నతాధికారులతో సచివాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు.
గణనీయంగా పెరిగిన ఉత్పత్తి సామర్థ్యం : కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక ప్లాంట్ పరిరక్షణ కోసం కేంద్రం నుంచి ఆర్థిక సాయం తెచ్చామన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలతో నాడు కేంద్రం ప్లాంట్ పరిరక్షణ కోసం రూ. 11వేల 440 కోట్ల సాయం అందించిందని గుర్తు చేశారు. మెజారిటీ మొత్తం ఇప్పటికే విడుదల కావడంతో ఆ నిధుల్ని వినియోగించి ప్లాంట్ను గాడిన పెట్టే పనులు చేపట్టామని అధికారులు వివరించారు. ఏడాది కాలంలో అటు కేంద్ర సాయం, ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వివిధ విభాగాల్లో అందిస్తున్న సహకారంతో ఉత్పత్తి సామర్థ్యం గణనీయంగా పెరిగిందని తెలిపారు.
మూడవ త్రైమాసికం ముగిసేలోగా 92.5 శాతం ఉత్పత్తి సామర్థ్యానికి చేరుకోవాలని సీఎం సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు. ప్లాంట్ పనితీరు, పురోగతిపై ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి సమీక్ష చేస్తామని సీఎం స్టీల్ ప్లాంట్ అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. ప్రతినెలా సీఎస్ స్థాయిలో ప్లాంట్పై రివ్యూ చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. ఈ సమీక్షలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె. విజయానంద్తో పాటు ఆర్ఐఎన్ఎల్ సీఎండీ అజిత్ కుమార్ సక్సేనా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టీల్ జాయింట్ సెక్రటరీ అబిజిత్ నరేంద్ర, డైరెక్టర్ జీవీఎన్ ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి దిశా నిర్దేశం : మరోవైపు రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ విభాగంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. సమీక్షకు సీఎస్ కె. విజయానంద్, మంత్రి పార్థసారథి, ఐటీ, ఆర్టీజీఎస్, సీఎంఓ ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. వివిధ శాఖల ద్వారా ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పౌరసేవల్లో ప్రజల సంతృప్త స్థాయిపై ముఖ్యమంత్రి దిశా నిర్దేశం చేశారు. అందిస్తున్న పౌర సేవలపై ప్రజల నుంచి ఐవీఆర్ఎస్, క్యూఆర్ కోడ్ ల సాయంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమాచారం సేకరించింది.
అందుబాటులో లైమ్స్టోన్ - పూర్వస్థితికి ఉక్కు ఉత్పత్తి