CM Chandrababu Review Meeting on Horticulture : రాష్ట్రంలో ఎరువుల సరఫరాపై రైతులెవరూ ఆందోళన చెందొద్దని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు భరోసా ఇచ్చారు. డిమాండ్ కంటే అదనంగానే నిల్వలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. ఎరువులు బ్లాక్ మార్కెట్కు తరలి పోకుండా కఠినంగా వ్యవహరించాలని ఆదేశించారు. యూరియా బ్లాక్ మార్కెట్ చేస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.
ఎరువులు బ్లాక్ మార్కెట్కు తరలించకుండా కఠినంగా వ్యవహరించాలని అధికారులను సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. మంగళవారం సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో ఎరువుల లభ్యత, ఉద్యాన పంటలు, మార్కెటింగ్ శాఖపై చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈసారి 2లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకుపైగా ఎరువులు రాష్ట్రానికి వచ్చాయని అధికారులు వివరించారు. ఎరువులు, పురుగుల మందుల వినియోగం తగ్గించిన రైతులకు సబ్సిడీలు ఇచ్చే అంశాన్ని పరిశీలించాలని సీఎం సూచించారు. పంటల సాగు, సరఫరా, లభ్యత, వినియోగంపై నిరంతర పర్యవేక్షణ ద్వారా సమస్యలు రాకుండా చూడాలన్నారు.
గతంతో పోలిస్తే ఈసారి 91 వేల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా అదనంగా వచ్చినట్టు తెలిపారు. ఇక డీఏపీ 51,700 మెట్రిక్ టన్నుల మేర వచ్చిందని గత ఏడాదితో పోలిస్తే 16 వేల మెట్రిక్ టన్నులు ఇది అదనమని అధికారులు సీఎంకు తెలిపారు. కాంప్లెక్స్ ఎరువులు కూడా ప్రస్తుత ఏడాదిలో 2.72 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల మేర వచ్చాయని వివరించారు. గతంతో పోలిస్తే 1.20 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ఇది అదనమని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ఎరువుల లభ్యత ఇంతగా ఉన్నా కొందరు కావాలని దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ముఖ్యమంత్రి మండిపడ్డారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫెర్టిలైజర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టం ద్వారా యూరియా వినియోగం కూడా లెక్కించాలని సూచించారు.
నష్టపరిహారం చెల్లించి పంట తొలగింపు: ఉద్యాన పంటలకు ఆయా పంటల సాగు ఖర్చుల ప్రకారం మద్దతు ధర దక్కేలా చూడాలని అధికారులకు చంద్రబాబు ఆదేశించారు. కాఫీ తోటలకు కొత్తగా వచ్చిన తెగుళ్లపై తక్షణమే చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. కొత్త తెగులు వచ్చిన కాఫీ పంట 20 ఎకరాల్లో ఉందని, వీటిని తొలగించాల్సిన అవసరం ఉందని అధికారులు సీఎంకు తెలిపారు. ఇతర ప్రాంతాలకు తెగులు వ్యాపించకుండా నష్టపరిహారం చెల్లించి అయినా తెగులు వచ్చిన పంటను తొలగించాలని సీఎం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ సమీక్షలో వ్యవసాయశాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, సీఎస్ కె.విజయానంద్, వ్యవసాయ, మార్కెటింగ్ శాఖ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
రసాయన ఎరువులు, పురుగు మందుల రహిత రాష్ట్రంగా ఏపీని తీర్చిదిద్దాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. ఆ మేరకు వాటి వినియోగం తగ్గించేలా రైతుల్లో అవగాహన కల్పించాలని స్పష్టం చేశారు. పంటల సాగులో రసాయన ఎరువులు, పురుగు మందుల వినియోగం తగ్గించిన రైతులకు రాయితీలిచ్చే అంశంపై ప్రణాళికలు చేయాలన్నారు. ఎవరు ఎంత వినియోగిస్తున్నారనే అంశాన్ని రైతు సేవా కేంద్రాల ద్వారా పర్యవేక్షించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఎప్పటికప్పుడు రైతు సేవా కేంద్రాల ద్వారా కూడా ఎరువుల వినియోగంపై గణాంకాలు నమోదు చేయాలని సూచించారు.
