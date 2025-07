ETV Bharat / state

సాగు సంగతి తెలుసుకునేందుకు 'శాటిలైట్ సర్వే' - CM REVIEWS ON AGRICULTURE SECTORS

cm-chandrababu-reviews-meeting-on-agriculture-and-allied-sectors ( ETV )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : July 23, 2025 at 7:59 AM IST | Updated : July 23, 2025 at 8:51 AM IST 4 Min Read

CM Chandrababu Review Meeting On Agriculture and Allied Sectors : రాష్ట్రమంతటా ఏ సర్వే నెంబర్ భూమిలో ఏ పంటలు పండిస్తున్నారనే దానిపై సమగ్ర శాటిలైట్ సర్వే నిర్వహించాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. అవసరం మేరకే ఎరువులు, పురుగు మందులు వినియోగించేలా రైతులకు అవగాహన కల్పించాలన్నారు. అన్నదాత సుఖీభవ పథకానికి ఇ-పంట ద్వారా అర్హులను గుర్తించి వారందరికీ ఆర్థికసాయం అందించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. అన్ని కాలువలకు నీరు విడుదల చేసి చివరి ఆయకట్టుకూ సాగు నీరందించాలని స్పష్టం చేశారు. శాటిలైట్ సర్వే: ల్యాండ్‌ రీసర్వే అనంతరం వ్యవసాయ రికార్డులు నవీకరించాలని అధికారులను ముఖమంత్రి ఆదేశించారు. సచివాలయంలో వ్యవసాయం, అనుబంధ రంగాలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు 4 గంటలకు పైగా సుదీర్ఘంగా సమీక్ష నిర్వహించారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా బిక్కవోలు మండలం బలభద్రాపురంలో చేపట్టిన శాటిలైట్ సర్వేతో సమగ్ర సమాచారం వెల్లడైందన్నారు. క్షేత్ర స్థాయిలో సేకరించిన సమాచారం, శాటిలైట్ సర్వే సమాచారం సరిపోల్చాలని స్పష్టం చేశారు. ఒక ప్రాంతంలో ఒకే తరహా పంటలు వేసేలా రైతులకు దిశా నిర్దేశం చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. సాగు సంగతి తెలుసుకునేందుకు 'శాటిలైట్ సర్వే' (ETV) అన్నదాత సుఖీభవ: రైతు సేవా కేంద్రం నుంచి ఈ మేరకు నిరంతరం సూచనలు, సహకారం వారికి అందించాలన్నారు. పంటల ప్రణాళిక, ఉత్పత్తులకు విలువ జోడింపు, రైతులకు సహకారం అందించేందుకు ఏఐ చాట్ బోట్ వినియోగంపై సమీక్షలో చర్చించారు. ఏఐ ద్వారా రైతులకు అవసరమైన సమాచారాన్ని వారికి అందేలా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటి వరకు 47 లక్షల 41 వేల 792 మంది రైతుల వివరాలతో అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద ఈకేవైసీ పూర్తయిందని అధికారులు సీఎం దృష్టికి తెచ్చారు. త్వరలో సాగునీటి సంఘాలతో వర్చువల్ సమావేశాలు సైతం నిర్వహించి వారితో నేరుగా మాట్లాడతానని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో ఎరువుల వినియోగం తగ్గించి ప్రకృతి సేద్యం దిశగా ప్రోత్సహించాలన్నారు. ఆర్గానిక్-బయో ఫెర్టిలైజర్ల వినియోగంపై అవగాహన పెంచాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. పంటలను చీడపీడల నుంచి రక్షించేలా ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్‌మెంట్‌ సిస్టం తీసుకురావాలన్నారు. సాంకేతికతను వినియోగించుకుని పురుగు మందుల విస్తృతికి అడ్డుకట్ట వేయొచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు.

Last Updated : July 23, 2025 at 8:51 AM IST