ఎన్నో సంక్షోభాలు ఎదుర్కొన్నా - ప్రతి సవాల్​ను అవకాశంగా మార్చుకున్నా: సీఎం చంద్రబాబు - CM RELEASE MINDSET SHIFT BOOK

CM_Release_Mindset_Shift_Book ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : April 25, 2025 at 7:53 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 9:06 AM IST 3 Min Read

CM Chandrababu Release Mindset Shift Book: ఏ నాయకుడికీ లేనన్ని సంక్షోభాలు ఎదుర్కొని ప్రతి సవాల్‌ని అవకాశంగా మార్చుకున్నందునే తాను ఈ స్థాయిలో ఉన్నానని సీఎం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. మంత్రి నారాయణ కుమార్తె, భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు కోడలు పొంగూరు శరణి రచించిన 'మైండ్‌ సెట్‌ షిఫ్ట్‌' పుస్తకాన్ని సీఎం చంద్రబాబు విజయవాడలో ఆవిష్కరించారు. తొలిప్రతిని ప్రముఖ సినీనటుడు చిరంజీవికి అందజేశారు. రొటీన్‌గా జరిగే పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమాలు, ప్రసంగాలకు భిన్నంగా దీన్ని నిర్వహించారు. పుస్తకావిష్కరణ ముగిశాక రచయిత శరణి చంద్రబాబు, చిరంజీవితో ముఖాముఖి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఆ సందర్భంగా పుస్తక రచయిత శరణిపై సీఎం ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇప్పటి వరకు వ్యక్తిత్వ వికాసం, ఆలోచనా విధానాల్ని మార్చుకోవడానికి ‘ద సీక్రెట్‌’ పుస్తకాన్ని చదవమని చెప్పేవాడినని, ఇకపై శరణి రాసిన పుస్తకాన్ని చదవమని చెప్పాల్సి వస్తుందని ఆయన అన్నారు. ప్రతి సవాల్​ను అవకాశంగా మార్చుకున్నా: సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat) మీరింకా చిన్న పిల్లలే అనుకునేవాడిని: నేను మా నాన్నతోపాటు మీ దగ్గరకు వచ్చి నా పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించమని కోరినప్పుడు మీకు కలిగిన భావనేంటి అని శరణి అడిగిన ప్రశ్నకు మీరింకా తండ్రిచాటు బిడ్డలే అనుకునేవాడినని ఇంత పైకి వచ్చారని తెలిసి ఆశ్చర్యపోయానని చంద్రబాబు అన్నారు. నేను 45 ఏళ్లపాటు ప్రాక్టీస్‌ చేసిన అంశాన్ని నువ్వు చిన్న వయసులోనే ఆచరించడమే కాకుండా, మైండ్‌సెట్‌ను కొద్దిగా మార్చుకుంటే ఏదైనా సాధించగలమని చెబుతూ అందరికీ ఉపయోగపడేలా పుస్తకమే రాశావని చంద్రబాబు కొనియాడారు. నారాయణ స్థాపించిన విద్యాసంస్థలు ఒక బ్రాండ్‌ అని సాధారణ విద్యార్థుల్ని ఆయన దగ్గరకు పంపిస్తేనే మూడు నాలుగేళ్లలో మెరికల్లా మారుస్తారని అన్నారు. ఇక 24 గంటలూ ఇంట్లో ఉండే మిమ్మల్ని ఎలా వదులుతారని అన్నారు. ఆయన క్రమశిక్షణ, రుద్దుడు కార్యక్రమం ఇక్కడ రుద్దడం అంటే (నవ్వుతూ) పర్ఫెక్ట్‌గా తయారు చేయడ అని ఆయన అనుకున్నది సాధించేవరకు వదిలి పెట్టరని సీఎం పేర్కొన్నారు. రెండేళ్లలో మంత్రినయ్యా: యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటున్నప్పుడే రాజకీయ నాయకుడిని కావాలనుకున్నానని. వైస్‌ఛాన్స్‌లర్‌ పిలిచి లెక్చరర్‌ పోస్టు ఇస్తానన్నారు కాని వద్దని ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నానని చెప్పానని తెలిపారు. మంత్రి కావాలనుకొని సీఎం చెన్నారెడ్డిని అడిగితే మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అయిన వెంటనే మంత్రి పదవా అన్నట్టు చూశారని తనకు మెరిట్‌ ఉంటేనే ఇవ్వండని చెప్పి వచ్చేసినట్లు వివరించారు. అలా రెండేళ్లలో మంత్రినయ్యానని తెలిపారు. మనం ఒక అడుగు వేస్తే మరో అడుగు కలిసి వస్తుందని చంద్రబాబు తెలిపారు.

Last Updated : April 25, 2025 at 9:06 AM IST