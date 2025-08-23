ETV Bharat / state

సూపర్‌ సిక్స్‌ సాధ్యం కాదన్నారు - చేసి చూపించాం: సీఎం చంద్రబాబు - CM CHANDRABABU IN SWARNANDHRA MEET

పెద్దాపురంలో స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర సభలో పాల్గొన్న సీఎం - పారిశుద్ధ్య కార్మికులతో ముఖాముఖి నిర్వహించిన సీఎం చంద్రబాబు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 3:37 PM IST

CM CHANDRABABU IN SWARNANDHRA MEET: సంపద సృష్టించడం, ఆదాయాన్ని పెంచడం తమకు తెలుసని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. కాకినాడ జిల్లా పెద్దాపురంలో స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర సభలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పారిశుద్ధ్య కార్మికులతో సీఎం ముఖాముఖి నిర్వహించారు. అప్పులతో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తే దీర్ఘకాలం కొనసాగదన్న సీఎం, తాను సూపర్‌ సిక్స్‌ అంటే సాధ్యం కాదన్నారని, చేసి చూపించామని తెలిపారు. అన్నదాత సుఖీభవ కింద రైతులకు ఎప్పటికప్పుడు జమ చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. 40 వేల హెయిర్‌కటింగ్ సెలూన్లకు ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తున్నామని, ఉచిత బస్సుతో మహిళలు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారన్నారు.

సూపర్‌ సిక్స్‌ సాధ్యం కాదన్నారు - చేసి చూపించాం: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

స్వర్ణాంధ్ర కావాలంటే ఆలోచన విధానం మారాలి: అంతకుముందు కాకినాడ జిల్లా పెద్దాపురంలో పర్యటించిన చంద్రబాబు, స్వచ్ఛతా ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. పెద్దాపురంలో మ్యాజిక్‌ డ్రెయిన్‌ను ప్రారంభించి, స్వచ్ఛాంధ్ర ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. ర్యాలీ అనంతరం స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర సభలో పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఏడు నెలలుగా స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర చేస్తున్నామని అన్నారు. స్వర్ణాంధ్ర కావాలంటే ఆలోచన విధానం మారాలని, పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని పిలుపునిచ్చారు. అంటువ్యాధులు రావడానికి ప్రధాన కారణం చెత్త, అపరిశుభ్రత అన్న సీఎం, వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం చెత్తపై పన్ను వేసిందిగానీ, చెత్త మాత్రం తీయలేదన్నారు. అక్టోబర్‌ 2 నాటికి అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో చెత్తాచెదారం తొలగిస్తామని వెల్లడించారు.

ఒక అనారోగ్య సమస్యతో కుటుంబమంతా ఇబ్బంది: గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో అరాచకాన్ని సృష్టించారని, సంక్షేమం, అభివృద్ధి రెండు కార్యక్రమాలూ చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ప్రతిఒక్కరి ఆదాయం పెరిగి ఆరోగ్యంగా ఉండాలనేదే తన ఏకైక కోరిక అని తెలిపారు. మన ఆలోచనలు ఎప్పుడూ స్వచ్ఛంగా ఉండాలన్న సీఎం, చెత్త నుంచి సంపద ఎలా సృష్టించాలో ఆలోచిస్తున్నామన్నారు. ఈ వేస్ట్‌ను రీసైక్లింగ్‌కు పంపేలా ఆలోచనలు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. ప్రజారోగ్యాన్ని వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదని విమర్శించారు. నీరు కలుషితమైతే అనేక అంటువ్యాధులు ప్రబలుతాయని, ఒక అనారోగ్య సమస్య వస్తే కుటుంబమంతా ఇబ్బంది పడుతుందన్నారు.

ప్రతిఒక్కరూ ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాలి: కొన్ని వ్యాధులకైతే లక్షలు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుందన్న సీఎం, ప్రతిఒక్కరూ ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. పేదవాడి ఆరోగ్యం కోసం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని, పెద్దాపురంలో వంద పడకల ఆస్పత్రికి హామీ ఇస్తున్నానన్నారు. అన్ని రకాల వర్గాలకు మేలు చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నామన్న సీఎం, సీ వీడ్‌తో ఆదాయం పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకున్నామని వెల్లడించారు. ఎవరిని అడిగినా సూపర్ సిక్స్‌ సూపర్ హిట్‌ అంటున్నారని అన్నారు. లక్షమంది మహిళలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా తయారు చేస్తామని, అనేకమంది పారిశ్రామికవేత్తలతో ఒప్పందాలు చేసుకున్నామని తెలిపారు.

స్టీల్‌ప్లాంట్‌ ప్రైవేట్‌పరం కాకుండా చూశాం: పోలవరాన్ని పూర్తి చేసి 2027లో జాతికి అంకితం చేస్తామని, రాజధాని అమరావతి రూపురేఖలు మారుస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. పీ-4 ద్వారా పేదప్రజలను ఆదుకుంటున్నామని, పేదలపై పన్నుల భారం తగ్గించాలని కేంద్రం యోచిస్తోందన్నారు. కేంద్రం అనేక ఆర్థిక సంస్కరణలు తీసుకువస్తోందని, ఒక్కో ఇటుక పేరుస్తూ, ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతున్నామని తెలిపారు. విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌ ప్రైవేట్‌పరం కాకుండా చూశామన్న సీఎం, విశాఖకు రైల్వే జోన్‌ వస్తోందన్నారు. పిల్లను ఇచ్చినా, తెచ్చుకోవాలన్నా పదిసార్లు ఆలోచిస్తామని అదే విధంగా రాష్ట్రం కోసం కూడా పదితరాల ముందుకు ఆలోచించాలని అభిప్రాయపడ్డారు. పదిసార్లు ఆలోచించి ఓటు వేయాలని, అప్పుడే రాష్ట్ర ప్రగతి సాధ్యమవుతుందన్నారు.

వాలంటీర్లు లేకున్నా ఇంటికెళ్లి మరీ పింఛను ఇస్తున్నాం: ఏ పార్టీ అధినేతకూ టీవీ, పేపర్‌ లేదని, ఒక్క జగన్‌కు మాత్రమే ఉందని, తప్పుడు వార్తలు రాసేందుకే పేపర్‌, టీవీ పెట్టుకున్నారని విమర్శించారు. నేరచరిత్ర ఉన్నవాళ్లు రాజకీయాల్లోకి వచ్చారన్న సీఎం, అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష స్థానం దక్కలేదని, అందుకే బయట విషం చిమ్ముతున్నారని మండిపడ్డారు. హత్యలు, నేరాలు చేసేవారిని దగ్గరకు రానీయవద్దన్న సీఎం, మహిళల వ్యక్తిత్వంపై దాడి చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. వివేకా హత్య, కోడికత్తి, గులకరాయి పేరుతో డ్రామాలు ఆడారన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నిర్లక్ష్యం వల్ల పోలవరం డయాఫ్రం వాల్ కొట్టుకుపోయిందని, చేసిన తప్పును ఇతరులపై నెట్టడం వాళ్లకు అలవాటైందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వాలంటీర్ల వ్యవస్థ లేకున్నా ఇంటికెళ్లి మరీ పింఛను ఇస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు.

