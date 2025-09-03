ETV Bharat / state

లాజిస్టిక్స్‌ గేట్‌వేకు ఏపీనే అత్యుత్తమం - త్వరలో కార్పొరేషన్‌ ఏర్పాటు : సీఎం చంద్రబాబు - EAST COAST LOGISTICS SUMMIT IN AP

‘ఈస్ట్‌కోస్ట్‌ మారిటైం లాజిస్టిక్స్‌ సమిట్‌లో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - పోర్టు, కార్గో హ్యాండ్లింగ్‌ కంపెనీల ప్రతినిధులతో సీఎం భేటీ - త్వరలో ఏపీలో లాజిస్టిక్స్‌ కార్పొరేషన్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటన

East Coast Logistics Summit in AP
East Coast Logistics Summit in AP (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 7:25 AM IST

East Coast Logistics Summit in AP : ఏపీని లాజిస్టిక్స్‌ హబ్‌గా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. త్వరలో ఏపీలో లాజిస్టిక్స్‌ కార్పొరేషన్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. అడ్వయిజరీ బాడీ ఏర్పాటు చేసి ఓ పాలసీ తీసుకురావాలని ఈస్ట్‌కోస్ట్‌ మారిటైం లాజిస్టిక్స్‌ సమిట్‌లో పిలుపునిచ్చారు.

సీఈఓలతో రౌండ్‌ టేబుల్‌ సమావేశం : విశాఖ నోవోటెల్‌ హోటల్‌లో మంగళవారం మారిటైం బోర్డు, జీఎఫ్‌ఎస్‌టీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈస్ట్‌కోస్ట్‌ మారిటైం లాజిస్టిక్స్‌ సమిట్‌కి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. ముందుగా వివిధ కార్గో హ్యాండ్లింగ్‌ కంపెనీల సీఈఓలతో జరిగిన రౌండ్‌ టేబుల్‌ సమావేశంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. అనంతరం స్టార్టప్‌ కంపెనీల స్టాళ్లను పరిశీలించి ప్రతినిధులతో మాట్లాడారు. మారిటైం లాజిస్టిక్స్‌కు సంబంధించి రెండు పుస్తకాలు, ఎయిర్‌ కార్గో ఫోరం ఆఫ్‌ ఇండియా ఏపీ చాప్టర్‌ను ఆవిష్కరించారు. కృష్ణా, గోదావరి నదుల ద్వారా 1500 కిలోమీటర్ల మేర జల రవాణ మార్గాలను వినియో గించుకోవచ్చని సీఎం వెల్లడించారు. గోదావరి ద్వారా అంతర్గత జల రవాణాతో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కార్గో రవాణా చేయాలని భావిస్తోందన్నారు.

లాజిస్టిక్స్‌ గేట్‌వేకు ఏపీనే అత్యుత్తమం - త్వరలో కార్పొరేషన్‌ ఏర్పాటు : సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

దేశంలోనే ఏపీ రెండోస్థానం : గోదావరి, కృష్ణా నదుల ప్రవాహ మార్గాల్లో దాదాపు 1500 కి.మీ. మేర జలరవాణా మార్గాలను వినియోగించుకునే అవకాశం ఉందని చంద్రబాబు తెలిపారు. తెలంగాణ డ్రైపోర్టును ఏర్పాటుచేసి మచిలీపట్నం ద్వారా కార్గో రవాణా చేయాలని భావిస్తోందన్నారు. కాకినాడ- చెన్నై మధ్య ఉన్న బకింగ్‌హామ్‌ కాల్వను ఆధునికీకరించబోతున్నామని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం పోర్టు కార్గో ద్వారా 69 మిలియన్‌ టన్నుల బొగ్గు, 11 మిలియన్‌ టన్నుల ఇనుప ఖనిజం, 5.5 మిలియన్‌ టన్నుల ఎరువులు రవాణా అవుతున్నాయని చెప్పారు. సముద్ర రవాణాపరంగా దేశంలోనే ఏపీ రెండోస్థానంలో ఉందన్నారు. అలాగే ఏపీలో లింక్డ్‌ రైల్‌ టెర్మినల్స్‌ ఏర్పాటుకు అవకాశం ఉందని సీఎం తెలిపారు. రైల్‌ కార్గోతో అన్ని పోర్టులనూ అనుసంధానం చేస్తామని ప్రకటించారు. ఈస్ట్‌ కోస్ట్‌లో ఏపీని లాజిస్టిక్స్‌ హబ్‌గా తీర్చిదిద్దడానికి కలిసిరావాలని సీఎం పిలుపునిచ్చారు.

" ఏపీలో 6 ప్రస్తుతం పోర్టులు ఉన్నాయి. రామాయపట్నం, మచిలీపట్నం, మూలపేట, కాకినాడ గేట్‌ వే పోర్టులు 2046కి పూర్తవుతాయి. రాష్ట్రంలో ప్రతి 50 కి.మీ.కు ఒక ఓడరేవు ఉండాలన్నది మా లక్ష్యం, మా విజన్‌. ఆ దిశగా ముందుకెళ్తున్నాం. మూలపేట, మచిలీపట్నం, కాకినాడ, రామాయపట్నం ఈ నాలుగు పోర్టుల వద్ద పదివేల ఎకరాల భూమి ఉంది. అక్కడ పోర్టులకు అనుసంధానంగా టౌన్‌షిప్‌ల ఏర్పాటుకు ప్రణాళికలు చేస్తున్నాం.

ప్రస్తుతం ప్రపంచ రవాణా వ్యయం 8 శాతం ఉంటే, దేశంలో 13 శాతం ఉంది. 15 నుంచి 20 మందితో అడ్వయిజరీ బాడీ ఏర్పాటు చేయాలని మిమ్మల్ని కోరుతున్నా. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన లాజిస్టిక్స్‌ హబ్‌గా ఏపీని తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యం. వెస్ట్‌ కోస్ట్‌లో మహారాష్ట్ర, గుజరాత్‌ ఉన్నాయి. ఈస్ట్‌ కోస్ట్‌లో ఏపీ తప్ప వేరే ప్రత్యామ్నాయం లేదు. లాజిస్టిక్స్‌ గేట్‌వేగా మారేందుకు ఏపీ అత్యుత్తమ ప్రదేశం. మీరంతా కలిసి ఓ పాలసీ రూపొందించండి. పారదర్శకంగా నేను అమలు చేస్తా." - నారా చంద్రబాబు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి

