రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 13,944 వైద్య శిబిరాలు - మహిళలకు ఉచిత పరీక్షలు : సీఎం చంద్రబాబు

సెప్టెంబరు 17 నుంచి అక్టోబరు 2 వరకు దేశవ్యాప్తంగా మహిళలందరికీ ఉచిత వైద్య పరీక్షలు - ‘స్వస్థ్‌ నారీ సశక్త్‌ పరివార్‌ అభియాన్‌’ కార్యక్రమం ప్రారంభోత్సవంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు

CM Chandrababu On Womens Health
CM Chandrababu On Womens Health (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 7:20 AM IST

4 Min Read
CM Chandrababu On Womens Health : పేదల అభ్యున్నతి, మహిళల ఆరోగ్యంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రత్యేక దృష్టి సారించారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చెప్పారు. మహిళలు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఆ కుటుంబమంతా ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని, అప్పుడే సమాజం, దేశం బాగుంటాయనేది ఆయన అభిమతమన్నారు. అందుకే ‘స్వస్థ్‌ నారీ సశక్త్‌ పరివార్‌ అభియాన్‌’ కార్యక్రమం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా మహిళలందరికీ సెప్టెంబరు 17 నుంచి అక్టోబరు 2 వరకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారన్నారు.

చరిత్రలో నిలిచిపోయే ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రారంభించడం ఆనందంగా ఉందని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు. మోదీ సుదీర్ఘకాలం ప్రధానిగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. విశాఖలోని ఏయూ కన్వెన్షన్‌ సెంటర్‌లో బుధవారం ‘స్వస్థ్‌ నారీ సశక్త్‌ పరివార్‌ అభియాన్‌’ ప్రారంభ కార్యక్రమంలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌తో కలిసి సీఎం పాల్గొన్నారు. మధ్యప్రదేశ్‌లో ప్రధాని మోదీ ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించి, చేసిన ప్రసంగాన్ని వారిద్దరూ ఆన్‌లైన్‌లో వీక్షించారు. అనంతరం చంద్రబాబు మాట్లాడారు.

అక్టోబరు 2 వరకు వైద్య పరీక్షలు : " కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజారోగ్యానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాయి. సెప్టెంబరు 17 నుంచి అక్టోబరు 2 వరకు జరిగే ఈ వైద్య పరీక్షలను ప్రతి మహిళా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. రాష్ట్రమంతటా 13,944 వైద్య శిబిరాలు నిర్వహిస్తున్నాం. తల్లీబిడ్డ ఆరోగ్య సంరక్షణకు కార్డుల జారీ, గర్భిణులకు పరీక్షలు టీకాలు వేయడం, రక్తహీనత, పోషకాహారంపై అవగాహన కల్పిస్తాం. రక్తపోటు, మధుమేహం, నోటి, రొమ్ము, గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ల నిర్ధారణకు ఉచిత పరీక్షలు చేస్తాం. సూపర్‌స్పెషాలిటీ వైద్యులు ఈ శిబిరాల్లో సేవలందిస్తారు.

CM Chandrababu On Womens Health
స్వస్థ్‌ నారీ సశక్త్‌ పరివార్‌ కార్యక్రమంలో చిన్నారికి వ్యాక్సిన్‌ వేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు (EENADU)

ప్రతిసారీ ఆసుపత్రికి వచ్చే పనిలేకుండా : కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో పాటు బిల్‌గేట్స్‌ ఫౌండేషన్, టీసీఎస్‌తో కలిసి చేపడుతున్న సమీకృత ఆరోగ్య విధానంతో వైద్య రంగంలో వినూత్న మార్పులు, ఖర్చుల తగ్గింపు, వ్యాధుల నివారణకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ప్రాజెక్టు సంజీవని పేరుతో ఆరోగ్య నివేదికలు డిజిటలీకరణ చేస్తున్నాం. వైద్య ఖర్చులు తగ్గించడం, వ్యాధులు రాకుండా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తున్నాయి. గర్భిణి ప్రతిసారీ ఆసుపత్రికి వచ్చే పనిలేకుండా సాంకేతికత సాయంతో ఆసుపత్రి నుంచే నేరుగా ఆమె పరిస్థితి సమీక్షించి, తగిన సమయానికి వచ్చేలా సూచించే స్థాయికి త్వరలోనే చేరుకుంటాం. మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది. వేళకు నిద్రపోవడం, కనీసం అరగంటపాటు యోగా, శారీరక శ్రమ చేయడం తప్పనిసరి.

రూ.25 లక్షల వరకు వైద్య ఖర్చులు : డబ్బులు సంపాదించాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఈ రెండూ ఉన్నప్పుడు ఆనందం ఉంటుంది. ప్రధాని మోదీ, నేనూ ఆ దిశగా పనిచేస్తున్నాం. ఒక వ్యక్తి ప్రతి నెలా లీటరు నూనె వాడుతున్నారు. దాన్ని 700 గ్రాములకు తగ్గించుకోవాలి. పంచదార 500 గ్రాముల నుంచి 300 గ్రాములకు, ఉప్పు 200 నుంచి 150 గ్రాములకు తగ్గించాలి. ఇవి పాటిస్తే తప్పక ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రస్తుత రోజుల్లో ఆసుపత్రి ఖర్చులు అధికమయ్యాయి. అందుకే ప్రతి కుటుంబానికి యూనివర్సల్‌ హెల్త్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ స్కీం కింద రూ.2.50 లక్షల వరకు ఉచితంగా ఆరోగ్య బీమా కల్పిస్తున్నాం. పేదలకు ఎన్టీఆర్‌ వైద్య సేవ కింద రూ.25 లక్షల వరకు వైద్య ఖర్చులు భరిస్తున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైద్య సేవల కోసం రూ.20 వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తుంది. వచ్చే నెల 16 వరకు రాష్ట్రీయ పోషణ మాసంగా పాటిస్తున్నాం" అని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయి : ‘జీఎస్టీ సంస్కరణలతో వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయి. ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది. దీంతో దేశం అభివృద్ధి దిశగా పయనిస్తుంది. ఆరోగ్య బీమాకు జీఎస్టీ తొలగించడం హర్షణీయం. మోదీ స్వదేశీ వస్తు వినియోగం పెంచాలని కోరారు. వాటిని మనమే నాణ్యంగా ఉత్పత్తి చేస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిమాండ్‌ ఉంటుంది. విశాఖలో మెడ్‌టెక్‌ జోన్‌ ద్వారా ఉత్పత్తవుతున్న వైద్య పరికరాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎగుమతి అవుతుండటమే ఇందుకు నిదర్శనం. 11 ఏళ్ల కిందట ప్రపంచంలో 11వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉన్న దేశం 2047 నాటికి ఒకటో స్థానానికి చేరుకుంటుందనే నమ్మకాన్ని మోదీ కలిగించారు’ అని సీఎం అన్నారు.

CM Chandrababu On Womens Health
ప్రధాని మోదీ ప్రసంగాన్ని ఆన్‌లైన్‌లో వీక్షిస్తున్న కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు (EENADU)

మొదటి నుంచి మహిళా పక్షపాతి : ప్రధాని మోదీ మొదటి నుంచి మహిళా పక్షపాతి అని కేంద్ర ఆర్థికశాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ అన్నారు. ‘ఆయన గుజరాత్‌ సీఎంగా ఉన్నప్పటి నుంచి దాన్ని పాటిస్తున్నారు. గుజరాత్‌లో మంత్రులను గ్రామాలకు పంపించి, పాఠశాలల ప్రారంభదినాన్ని ఒక ఉత్సవంలా నిర్వహించి బాలికల విద్యను ప్రోత్సహించేలా చేశారు. సీఎంగా ఉన్నప్పుడు తనకు వచ్చిన బహుమతులను వేలం వేసి, ఆ డబ్బును బాలికా విద్యకు ఖర్చు చేశారు. ప్రధాని అయ్యాక జన్‌ధన్‌ యోజన, బ్యాంకుమిత్రల నియామకం, ముద్ర రుణాల ద్వారా అతివలకు ఎన్నో అవకాశాలు కల్పించారు. ఏదైనా కొత్త పథకాన్ని ప్రారంభిస్తే మహిళలకు ఏ విధంగా ఉపకరిస్తుందని ఆయన ముందు అడుగుతారు’ అని పేర్కొన్నారు.

రాష్ట్ర వైద్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్‌ మాట్లాడుతూ, కొందరు వైద్య పరీక్షలు చేయించుకునేందుకు వెనకడుగు వేస్తున్నారని, ఇది సరికాదన్నారు. మంత్రులు డోలా శ్రీ బాలవీరాంజనేయ స్వామి, పయ్యావుల కేశవ్, ఎమ్మెల్సీ చిరంజీవిరావు, ఎమ్మెల్యేలు పల్లా శ్రీనివాసరావు, వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు, వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్, వైద్యఆరోగ్యశాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి సౌరభ్‌గౌర్, ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమశాఖ కమిషనర్‌ వీరపాండియన్‌ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

