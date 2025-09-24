5 వేల గ్రామాల్లో శ్రీవారి ఆలయాలు - నిత్యాన్నదాన పథకం : సీఎం చంద్రబాబు
బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన సీఎం చంద్రబాబు - దర్శన అనంతరం చంద్రబాబు కుటుంబానికి ఆశీర్వచనం పలికిన వేద పండితులు
CM Chandrababu Participated in Tirumala Brahmotsavam : టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న అన్ని ఆలయాల్లో నిత్యాన్నదాన పథకాన్ని ప్రారంభించాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దంపతులు శ్రీవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. తిరుమలలోని బేడీ ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకున్న అనంతరం వెండి పళ్లెంలో పట్టు వస్త్రాలు తీసుకుని శ్రీవారి ఆలయానికి చేరుకున్నారు. పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం సీఎం మాట్లాడారు.
అన్ని రాష్ట్రాల రాజధానుల్లో శ్రీవారి ఆలయాలు : దాదాపు 5వేల గ్రామాల్లో శ్రీవారి ఆలయాలు నిర్మించాలని సీఎం చంద్రబాబు టీటీడీ బోర్డుకు సూచించారు. ‘‘అన్ని రాష్ట్రాల రాజధానుల్లో శ్రీవారి ఆలయాలు ఉండాలి. ప్రపంచంలో హిందువులు ఉండే అన్ని ప్రాంతాల్లో స్వామి వారి ఆలయాలు నిర్మించాల్సిన అవసరముంది. 17 లక్షల మంది శ్రీవారి సేవకులు ఉన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో 14 సార్లు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించే అవకాశం భగవంతుడు నాకు కల్పించారు. చిన్నప్పటి నుంచీ వేంకటేశ్వరస్వామిని చూస్తూనే పెరిగా. నాకు ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా ఆయనే ఆదుకున్నారు. శ్రీవారి దయ వల్లే ఎవరికైనా శాంతి, సౌభాగ్యం’’ అని సీఎం అన్నారు. మంత్రి నారా లోకేశ్ దంపతులు, టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, బోర్డు సభ్యులు, పలువురు ఎమ్మెల్యేలు సీఎం వెంట ఉన్నారు.
వైభవంగా వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు : తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ రోజు సాయంత్రం ధ్వజారోహణతో అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమైన ఈ వేడుకల్లో భాగంగా శ్రీవారి వాహన సేవలను ప్రారంభించారు. తొలిరోజు పెద శేష వాహనంపై శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీమలయప్ప స్వామి తిరుమల మాడవీధుల్లో విహరించారు.
తొలిరోజు పెద శేషవాహన ఉత్సవం : కలియుగ వైకుంఠ నాథుడు తిరుమల శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో తొలిరోజు జరిగే పండుగే పెద శేషవాహన ఉత్సవం. ఆద్యంతం కన్నుల పండువగా సాగిన ఈ సేవలో శ్రీనివాసుడు శేషతల్పంపై అధిష్ఠించి దర్శనమిచ్చారు. స్వామి కొలువున్న కొండ శేషాద్రి. అందుకే తొలిరోజు పెద శేష వాహనంపై నుంచి భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేస్తారు. విషోగ్రుడైన శేషుని అధిష్ఠించిన దేవదేవుడు మానవుల్లోని కల్మశాన్ని హరిస్తాడన్నది ఈ సేవలోని అంతరార్థం. తిరు ఆభరణాల అలంకృతుడై ఉభయ దేవేరులతో కలగలిసి వీనులవిందు చేసే మలయప్పను దర్శిస్తే సర్వపాపాలు తొలగిపోతాయనేది భక్తుల విశ్వాసం.
సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు, ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ దంపతులు, మంత్రి లోకేశ్ దంపతులు, దేవాదాయశాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, బోర్డు సభ్యులు పెద శేష వాహన సేవలో పాల్గొన్నారు.
తిరుమల శ్రీవారికి భారీ బంగారు కానుక : విశాఖకు చెందిన హిందుస్థాన్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ ఎండీ పువ్వాడ మస్తాన్రావు, కుంకుమ దంపతులు తిరుమల శ్రీవారికి భారీ బంగారు కానుక అందించారు. రూ.3.86 కోట్ల విలువైన స్వర్ణ యజ్ఞోపవీతాన్ని స్వామి వారికి బహూకరించారు. ఈ సందర్భంగా టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు దాతలను అభినందించి స్వామి వారి తీర్థప్రసాదాలు అందించారు.
