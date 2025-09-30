పోటీ ప్రపంచంలో పెట్టుబడులను ఎప్పుడూ ఆకర్షిస్తూనే ఉండాలి: సీఎం చంద్రబాబు
సీఐఐ పార్టనర్షిప్ సమ్మిట్ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు - ‘సన్రైజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్’ డాక్యుమెంటరీ ఆవిష్కరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 10:56 PM IST
CM Chandrababu Participated in CII Partnership Summit in Delhi : పోటీ ప్రపంచంలో పెట్టుబడులను ఎప్పుడూ ఆకర్షిస్తూనే ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. దిల్లీలో నిర్వహించిన సీఐఐ పార్టనర్షిప్ సమ్మిట్ కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమానికి సీఎం హాజరయ్యారు. ‘సన్రైజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్’ డాక్యుమెంటరీ ఆవిష్కరించిన అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు. ఆదాయం సృష్టించడం ద్వారా ప్రజలకు ఉత్తమ సేవలు అందించడంతో పాటు పేదరికాన్ని నిర్మూలించవచ్చని ఆయన తెలిపారు. 2024-25 లో 8.25 వృద్ధిరేటు సాధించినట్లు వివరించారు. ప్రభుత్వం వచ్చిన 15 నెలల్లో పలు పాలసీలు తీసుకువచ్చామని సీఎం వివరించారు. సులభతర వాణిజ్యం నిర్వహణలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందుందని పేర్కొన్నారు. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ నుంచి స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్కు మారినట్లు స్పష్టం చేశారు.
సీఐఐ శక్తిమంతమైన వేదిక : ఏపీలో ఏడోసారి సీఐఐ సదస్సు నిర్వహించబోతున్నట్లు తెలిపారు. దానికోసం ఇప్పటికే పలుమార్లు వివిధ దేశాల్లో పారిశ్రామికవేత్తలను కలిసినట్లు తెలిపారు. వారితో సన్నిహిత సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. రాష్ట్రాలను ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి సీఐఐ శక్తిమంతమైన వేదిక అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. రాష్ట్రాల భాగస్వామ్యం లేకుండా భారత వృద్ధి సంపూర్ణం కాదని అన్నారు. రాష్ట్రాలు పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు ఇది సరైన వేదిక అని ఆయన వివరించారు.
రాష్ట్రంలో మరిన్ని విమానాశ్రయాలు : దేశం నుంచి దావోస్ వెళ్తున్న నాయకుల్లో తాను ముందుంటానని చంద్రబాబు అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కు వెయ్యి కిలోమీటర్ల మేర తీర ప్రాంతం కలిసి వచ్చే అంశం అని అన్నారు. ఏపీలో ప్రతి 50 కి.మీ కు పోర్టు ఏర్పాటు చేయాలనేది తన ఆలోచన అని చంద్రబాబు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో మరిన్ని విమానాశ్రయాలు నిర్మించబోతున్నామన్నారు. ఉత్తమమైన లాజిస్టిక్స్కు కేంద్రంగా ఏపీని చేయాలనేది తన ఆలోచన అని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
సమ్మిళిత వృద్ధి రేటుతో ఏపీ ముందుకెళ్తోంది : స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ 2047 నినాదంతో ముందుకెళ్తున్నామని సీఎం వివరించారు. 2047 నాటికి 2.47 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదగాలనేది యోచన అని తెలిపారు. 10 విధానాలు నిర్దేశించుకుని లక్ష్యం సాధనకు కృషి చేస్తున్నామని సీఎం అన్నారు. ఉపాధి, పేదరిక నిర్మూలన, ఉత్తమ లాజిస్టిక్స్ ద్వారా లక్ష్య సాధనకు చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన తెలిపారు. సమ్మిళిత వృద్ధి రేటుతో ఏపీ ముందుకెళ్తోందని అన్నారు.
జనవరి నాటికి అమరావతిలో క్వాంటం కంప్యూటింగ్ : పీపీపీ విధానం ద్వారా ఆదాయం సృష్టించామని ముఖ్యమంత్రి వెల్లడింంచారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో పీ4 విధానం అమలు చేస్తున్నామన్నారు. ప్రైవేటు వ్యక్తుల భాగస్వామ్యంతో సమ్మిళిత వృద్ధిరేటు సాధనకు చర్యలు తీసకుంటున్నట్లు తెలిపారు. స్పేస్ సిటీ, ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ, డ్రోన్ సిటీ, ఏరో స్పేస్ సిటీ ఏర్పాటుకు చర్యలు చేపట్టామని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. జనవరి నాటికి అమరావతిలో క్వాంటం కంప్యూటింగ్ ఏర్పాటుకు చర్యలు చేపడతామన్నారు. రెండేళ్లలో రాష్ట్రంలో క్వాంటం కంప్యూటర్ల తయారీ చేపడతామని సీఎం వివరించారు.
