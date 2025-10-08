కల్తీ లిక్కర్పై ఉక్కుపాదం మోపండి - సీఎం చంద్రబాబు హెచ్చరిక
కల్తీ లిక్కర్ తయారీ, నకిలీ మద్యం ప్రచారం పై అమరావతిలో సీఎం సమీక్ష - ఫేక్ ప్రచారాలపై కఠిన చర్యలు తప్పవని సీఎం స్పష్టం
Published : October 8, 2025 at 11:47 PM IST
CM CHANDRABABU ORDERS ON FAKE LIQUOR: రాష్ట్రంలో కల్తీ లిక్కర్ తయారీ, నకిలీ మద్యం ప్రచారంపై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రమంతటా నకిలీ మద్యం పేరుతో ప్రజలను భయపెడుతున్నారని మండిపడ్డారు. “కల్తీ లిక్కర్ వల్ల ప్రాణాలు పోతున్నాయని తప్పుడు ప్రచారం జరుగుతోంది, ఇది రాజకీయ కుట్ర మాత్రమే,” అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అమరావతి సచివాలయంలో మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులతో కలిసి కల్తీ లిక్కర్ వ్యవహారం, ఎక్సైజ్ శాఖ పనితీరుపై సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు.
“కల్తీ లిక్కర్కు రాష్ట్రంలో స్థానం లేదు”: సీఎం మాట్లాడుతూ, “రాష్ట్రంలో ఎక్కడా కల్తీ లిక్కర్ తయారీ కేంద్రాలు ఉండకూడదు. మద్యం మరణాల పేరుతో ప్రజలను భయపెట్టే ప్రయత్నాలు అరికట్టాలి,” అని కఠినంగా ఆదేశించారు. 15 నెలల్లో పటిష్ఠ చర్యలతో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే నాన్-డ్యూటీ పెయిడ్ లిక్కర్ను పూర్తిగా అరికట్టామని, అదే విధంగా కల్తీ మద్యం తయారీని కూడా అణచివేయాలని స్పష్టం చేశారు. ఎక్సైజ్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్, పోలీస్ శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేసి కల్తీ మద్యం తయారీలో పాలుపంచుకునేవారిపై ఉక్కుపాదం మోపాలని ఆదేశించారు.
అన్నమయ్య జిల్లా కేసుపై సమీక్ష: అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువు కల్తీ లిక్కర్ కేసుపై అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి నివేదిక సమర్పించారు. మొత్తం 21 మంది నిందితుల్లో 12 మందిని ఇప్పటికే అరెస్టు చేశామని, మిగిలిన వారిని త్వరలో పట్టుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు. ఏ1 నిందితుడు అద్దేపల్లి జనార్ధన్రావు వ్యాపారాలపై దర్యాప్తు జరిపి, ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలోని బార్, కిరాణా షాప్ వెనుక నకిలీ మద్యం నిల్వలు గుర్తించినట్లు వివరించారు.
జనార్ధన్రావు తన సోదరుడు అద్దేపల్లి జగన్మోహన్రావుతో కలిసి చట్ట విరుద్ధంగా కల్తీ మద్యం తయారీ, సరఫరా, అమ్మకాలు జరిపాడని తెలిపారు. ఇబ్రహీంపట్నం కేసులో 12 మందిని నిందితులుగా గుర్తించి, ముగ్గురిని అరెస్టు చేసి, నలుగురిని పీటీ వారెంట్పై విచారిస్తున్నట్లు వివరించారు.
“ఫేక్ ప్రచారాలను ఉపేక్షించం”: అన్నమయ్య జిల్లా ఘటనను రాజకీయంగా వాడుకోవడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయన్నది స్పష్టమైందని సీఎం పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో కల్తీ లిక్కర్ పేరుతో ఫేక్ వీడియోలు, తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేసి ప్రజల్లో భయభ్రాంతులు సృష్టిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. “ప్రతి మూడు బాటిల్స్లో ఒకటి కల్తీ లిక్కర్ అని చెబుతూ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు, ఇది ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం,” అని సీఎం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
రాజకీయ కుట్రలను భగ్నం చేయండి: సీఎం చంద్రబాబు మంత్రులతో మాట్లాడుతూ, “వైఎస్సార్సీపీ నేతల కుట్రలను ప్రతిసారీ భగ్నం చేయండి. ఫేక్ ప్రచారాలపై తక్షణం స్పందించి ప్రజలకు నిజం చెప్పండి,” అని దిశానిర్దేశం చేశారు. 2019లో వివేకా హత్య ఘటన సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ ఆడిన డ్రామాలను గుర్తు చేశారు. అటువంటి “శవ రాజకీయాలు” మళ్లీ ఆడేందుకు అవకాసం ఇవ్వొద్దని మంత్రి బృందానికి సూచించారు. ప్రతి ఆరోపణపై సైంటిఫిక్ విచారణ, పోస్టుమార్టం ఆధారాలు, వాస్తవాలు ప్రజలకు వెల్లడించాలని చెప్పారు. తప్పుడు ప్రచారాలు చేసినవారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.
ప్రజలను భయపెట్టే వారిపై చర్యలు తప్పవు: “కల్తీ లిక్కర్ వల్ల చనిపోయారని ఎవరైనా చెబితే, వారు రుజువు చూపాలి. తప్పుడు ప్రచారం చేస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవు,” అని సీఎం స్పష్టం చేశారు. మీడియా గానీ, సోషల్ మీడియా గానీ వాస్తవాలు లేకుండా తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేస్తే ప్రభుత్వం సైలెంట్గా ఉండదని హెచ్చరించారు. ప్రభుత్వంపై విమర్శలకోసం ఫేక్ కథనాలు సృష్టించే వైఎస్సార్సీపీ నేతలను ప్రజల్లో ఎండగట్టాలని మంత్రులకు సూచించారు. “ఏది నిజం, ఏది తప్పు అనేది ప్రజలకు వివరించే బాధ్యత మనదే,” అని సీఎం అన్నారు.
