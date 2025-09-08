యూరియా బ్లాక్మార్కెటింగ్పై కఠిన చర్యలు తీసుకోండి : అధికారులకు చంద్రబాబు ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 7:21 PM IST
CM Chandrababu On Urea Problems in AP : రాష్ట్రంలో యూరియా సమస్య లేకుండా చూడాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. మొత్తం 80,503 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా అందుబాటులో ఉన్నట్లు అధికారులు ఆయనకు వివరించారు. యూరియా సరఫరా, ఉల్లి కొనుగోళ్లు, ఆర్టీజీఎస్, తురకపాలెంలో ప్రజల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. పది రోజుల్లో 23,592 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా రాబోతున్నట్లు అధికారులు సీఎంకు తెలిపారు. యూరియా బ్లాక్ మార్కెటింగ్పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం అన్నారు. ఎరువుల కేటాయింపుపై కేంద్రమంత్రి నడ్డాతో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు.
కాకినాడకు వచ్చే నౌకలో 7 రేక్ల యూరియా ఏపీకి ఇవ్వాలని సీఎం కోరారు. అందుకు నడ్డా సానుకూలంగా స్పందించారు. రబీ సీజన్లో యూరియా పంపిణీకి ఇప్పటి నుంచే ప్రణాళికలు రూపొందించాలని సీఎం అన్నారు. క్షేత్ర స్థాయికి వెళ్లి ఎరువులపై రైతులకు భరోసా ఇవ్వాలని కోరారు. కర్నూలు మార్కెట్లో ఉల్లి కొనుగోళ్లు, మద్దతు ధరపై సమీక్ష నిర్వహించిన చంద్రబాబు క్వింటా ఉల్లి ధర రూ.1,200కు తగ్గకుండా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ తగ్గితే మిగిలిన డబ్బును ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుందని చెప్పారు. అరకు కాఫీకి సోకిన కాయ తొలుచు తెగులుపై చంద్రబాబు ఆరా తీశారు. ఇతర ప్రాంతాలకు సోకకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. తురకపాలెం గ్రామ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై నిత్యం సమీక్షించాలని సీఎం ఆదేశించారు.
యూరియా దిగుమతికి జోవో జారీ : మరోవైపు కాకినాడ పోర్టులో 17,293 మె.ట. యూరియా దిగుమతికి ప్రభుత్వం జోవో జారీ చేసింది. యూరియాను జిల్లాలకు అత్యవసరంగా పంపాలని మంత్రి అచ్చెన్న ఆదేశించారు. ఎటువంటి సమస్య లేకుండా చూడాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం 80,503 మె.ట. యూరియా నిల్వ ఉందని అధికారులు తెలిపారు. రాష్ట్రానికి కేంద్రం ఇప్పటికే రబీ కోసం 9.3 లక్షల మె.ట యూరియా కేటాయించిందని అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు.
యూరియా కోసం రైతుల అవస్థలు : అయితే రాష్ట్రంలో అనేకచోట్ల యూరియా కోసం రైతులు అవస్థలు పడుతున్నారు. రైతులు పెద్ద సంఖ్యలో బారులు తీరడంతో కొన్ని పంపిణీ కేంద్రాల వద్ద స్వల్ప ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. రాష్ట్రంలో ఎరువులు తగినన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయని రైతులు అందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పునరుద్ఘాటించారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లా గంపలగూడెం మండలం గుళ్లపూడిలోని సొసైటీ భవనం ముందు యూరియా కోసం క్యూలో చెప్పులు వదిలారు. ఉదయమే పెద్దఎత్తున రైతులు సొసైటీ భవనం వద్దకు తరలివచ్చారు. అధికారులు వచ్చేవరకు క్యూలో నిల్చోలేక చెప్పులు విడిచారు. విస్సన్నపేటలో యూరియా అందక రైతు సేవ కేంద్రాలు, సొసైటీల వద్ద అన్నదాతలు పడిగాపులు కాశారు. నరసాపురం, పుట్రేల కార్యాలయాల వద్ద ఎరువుల కోసం పెద్ద సంఖ్యలో బారులు తీరారు.
యూరియా పంపిణీలో తొక్కిసలాట : నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరిలో రైతు సేవా కేంద్రం వద్ద యూరియా పంపిణీలో తొక్కిసలాట జరిగింది. RSKలో పంపిణీ చేసే యూరియా కోసం వందల సంఖ్యలో అన్నదాతలు బారులు తీరారు. క్యూలైన్ ల్లో నిలబెట్టేందుకు రైతులు కూలీలను తీసుకుని వచ్చారు. గంటల కొద్ది క్యూలైన్ లో ఉండటంతో తోపులాట జరగటంతో రైతులు, కూలీలు ఘర్షణ పడ్డారు. అధికారులు కొంత సమయం యూరియా పంపిణీ నిలిపివేసి పోలీసులు పర్యవేక్షణలో కొనసాగించారు.
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాలకొండలో యూరియా కోసం రైతులు తీవ్రఅవస్థలు పడుతున్నారు. కొద్దిమంది వ్యాపారుల వద్దే బస్తాల నిల్వలు ఉండటంతో రైతులకు అవస్థలు తప్పడం లేదు. ఉదయం 5 గంటలకు వస్తుంటే తప్ప తమకు యూరియా దొరకటం లేదని రైతులు చెబుతున్నారు. పాలకొండలోని యూరియా దుకాణం వద్ద పెద్ద సంఖ్యలో రైతులు బారులు తీరారు. అవసరమైన మేరకు యూరియా నిల్వలు పెంచడం సహా అక్రమార్కులకు అడ్డకట్ట వేయాలని అన్నదాతలు కోరుతున్నారు.
