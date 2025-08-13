Chandrababu on Amaravati Works : రాజధాని అమరావతి నిర్మాణ పనులు రికార్డు సమయంలో పూర్తి కావాలని అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలిచ్చారు. నిర్దేశించిన గడువు కంటే ఆరు నెలల ముందే రాజధాని పనులు పూర్తవ్వాలని స్పష్టం చేశారు. సచివాలయంలో అమరావతి నిర్మాణ పనుల పురోగతిపై మంగళవారం నాడు ఆయన సమీక్ష నిర్వహించారు. అమరావతిలో ఎల్పీఎస్ లేఔట్లలో అభివృద్ధి పనుల పురోగతి సహా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, అధికారులు, ఉద్యోగులు, న్యాయమూర్తుల నివాస భవనాలు, రహదారులు, వరద నియంత్రణ పనులు జరుగుతున్న తీరుపై ఆరా తీశారు.
రాజధాని అమరావతిలో ప్రస్తుతం రూ.50,552 కోట్ల విలువైన పనులకు టెండర్లు పిలిచామని అధికారులు చంద్రబాబుకు తెలిపారు. ఇందులో 74 పనులు ప్రారంభమయ్యాయని చెప్పారు. ఆయా పనుల్ని మరింత వేగవంతం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలిచ్చారు. ప్రతి నెలా అమరావతి పనుల పురోగతిపై సమీక్ష చేస్తానని చెప్పారు. సమయం ప్రకారం పనులు పూర్తి కాకపోతే సదరు కాంట్రాక్ట్ సంస్థతోపాటు అధికారులు కూడా బాధ్యత తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. పనుల పురోగతిని రియల్టైంలో పర్యవేక్షిస్తానని సీఎం పేర్కొన్నారు.
రాజధానిలో కార్యాలయాల నిర్మాణాలు చేపట్టనున్న వివిధ సంస్థలకు వేగంగా అనుమతులు ఇవ్వాలని చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. బిట్స్ పిలానీ, ఎక్స్ఎల్ఆర్ఐ తదితర సంస్థలకు త్వరితగతిన భూమి కేటాయించాలని చెప్పారు. ఇప్పటివరకు భూములు కేటాయించిన 72 సంస్థలు ఏ మేరకు నిర్మాణాలు చేపడుతున్నాయో నిరంతరం పర్యవేక్షించాలన్నారు. వీటికి అనుసంధానంగా పెట్టుబడులు, వెంచర్లు కూడా రావాల్సి ఉందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.
గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్గా అమరావతి : కేవలం భవనాల నిర్మాణంతో మాత్రమే రాజధాని నగరం పూర్తి కాదని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఆర్థిక కార్యకలాపాలు కూడా పెద్ద ఎత్తున రావాల్సి ఉందన్నారు. నిర్మాణాలు పూర్తి చేసి రాజధాని నగరంగా విజిబిలిటీ వస్తే పెట్టుబడిదారులు వస్తారని చెప్పారు. నాలెడ్జ్ ఎకానమీ, స్టార్టప్స్ లాంటి ఎకో సిస్టమ్ కూడా అమరావతిలో కల్పించాలని తెలిపారు. దేశంలోని అత్యుత్తమ పది రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలను కూడా ఆహ్వానించి ఇక్కడ ప్రాజెక్టులు చేపట్టేందుకు అవకాశం కల్పించాలని వివరించారు. అమరావతిని గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్గా మార్చేందుకు ఈవీ వాహనాలు ప్రోత్సహించాలని తెలియజేశారు. సీడ్ క్యాపిటల్, క్యాపిటల్ సిటీ, క్యాపిటల్ ఏరియా ప్రాంతాల్లో గాలి నాణ్యత ఎలా ఉందో నమోదు చేసి వివరాలు ప్రదర్శించాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.
Amaravati Construction Work Updates : రాజధాని అమరావతి రైతులకు ఇచ్చిన ప్లాట్ల విషయంలో ఏవైనా ఇబ్బందులు ఉంటే పరిష్కరించాలని చంద్రబాబు అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చారు. అన్నదాతల విజ్ఞప్తులను పరిశీలించి మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రభావితం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. వారం రోజుల్లోగా ఈ అంశాన్ని కొలిక్కి తెస్తామని మంత్రి నారాయణ ముఖ్యమంత్రికిి వివరించారు. గత వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో రాజధాని పనులు జరగకపోవడంతో నిర్మాణానికి తెచ్చిన ఇనుము, సామగ్రి తుప్పు పట్టిపోయిందని కాంట్రాక్టర్లు సీఎం దృష్టికి తెచ్చారు. నిర్మాణం కోసం సేకరించిన ఇసుక నిల్వల్ని కూడా గత పాలకులు ఎత్తుకెళ్లారని తెలిపారు. ఈ విషయంపై స్పందించిన చంద్రబాబు ఆ ఇసుకను అందించాలని మైనింగ్శాఖ అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చారు.
పచ్చదనం వెల్లివిరిసేలా - గ్రీన్ అండ్ బ్లూ సిటీగా అమరావతి
అమరావతి నిర్మాణానికి విరాళాలు సేకరణ - సీఆర్డీఏ వెబ్సైట్లో క్యూఆర్ కోడ్