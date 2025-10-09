ETV Bharat / state

వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీలకు మాస్టర్ ప్లాన్‌ - మౌలిక సదుపాయాలపై చంద్రబాబు దృష్టి

వ్యవసాయ, మార్కెటింగ్ శాఖలు సమన్వయంతో పని చేయాలి - రైతు బజార్లను ఆధునికీకరించేందుకు మాస్టర్ ప్లాన్ రూపకల్పనకు సూచనలు

CM CBN
CM CBN (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 7:02 PM IST

CM Chandrababu on Agriculture Master Plan: రాష్ట్రంలోని అన్ని వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ కేంద్రాల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రంలో ఉన్న 218 మార్కెట్ కమిటీల స్థలాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. రైతులు, వినియోగదారులకు ఇద్దరికీ లబ్ది చెందేలా వ్యవసాయ, మార్కెటింగ్ శాఖలు సమన్వయంతో పని చేయడంతోపాటు రైతు బజార్లను ఆధునికీకరించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.

సచివాలయంలో వ్యవసాయశాఖ, అనుబంధ రంగాలపై మంత్రి కె. అచ్చెన్నాయుడు, వ్యవసాయ అనుబంధ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్లు, ఉన్నతాధికారులతో కలిసి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. ఖరీఫ్ సాగు, రబీ ప్రణాళిక, ధాన్యం కొనుగోళ్లు తదితర అంశాలపై చర్చించారు. వ్యవసాయం, వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల్లో గ్రాస్ వాల్యూ అడిషన్ పై దిశా నిర్దేశం చేశారు. ఈ నెల 11వ తేదీన ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించనున్న పీఎం ధన్ ధాన్య కృషి యోజనపైనా చర్చ జరిగింది. రైతు బజార్లను పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకోవాలని సూచించారు.

పత్తికొండలో ఇటీవల ధర తగ్గిన టమాట పంటను రైతు బజార్లకు తరలించి వినియోగదారులకు అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. కోల్డ్ చైన్ లాంటి వ్యవస్థలను ఉపయోగించుకుని టమాటో పంటలకు ధర తగ్గకుండా చూసుకోవాలని సూచించారు. అర్బన్ ప్రాంతాల్లో రైతు బజార్ల ఆధునికీకరణకు భూమి ఎంత వరకు అవసరమవుతుందో అంచనా వేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. రైతు బజార్లకు అనుసంధానంగా మొబైల్ రైతు బజార్లను ఏర్పాటు చేసే అంశాన్ని పరిశీలించాలన్నారు.

మార్కెట్ కమిటీలను, రైతు బజార్లను అనుసంధానం చేసే కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి దీని ద్వారా నిధుల సమీకరణ చేపట్టి వ్యవసాయ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీల పరిధిలో ఖాళీగా ఉన్న స్థలాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ కోల్డ్ చైన్, అగ్రి ప్రాసెసింగ్ వంటి మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించాలన్నారు.

రైతు సేవా కేంద్రాలను పునర్ వ్యవస్థీకరించేలా వ్యవసాయ శాఖ చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం సూచించారు. మంచి పోషక విలువలు అందించటం ద్వారా భూసారం పెంచేలా రైతులను చైతన్య పరచాలని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. 2026 ఖరీఫ్ సీజన్లో సేంద్రీయ సాగు పెంచేలా, ఎరువుల వినియోగం తగ్గించేలా రైతుల్లో అవగాహన పెంచాలన్నారు.

రబీ సీజన్ కోసం 23 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా అందుబాటులో ఉందని సమీక్షలో అధికారులు వివరించారు. ఇప్పటికే జిల్లాలకు 41 వేల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియాను జిల్లాలకు సరఫరా చేశామని అధికారులు చెప్పారు. పోర్టుల్లో 79,527 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా నిల్వలున్నాయని వివరించారు. హెడ్డీ బర్లీ పొగాకును రైతులు తక్కువ ధరకే అమ్ముకోకుండా చూడాలని సీఎం ఆదేశించారు. ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసిన పొగాకుకు రైతులకు 96 కోట్లు చెల్లింపు చేశామని గుర్తుచేశారు.

సెరీ కల్చర్ విషయంలో బిల్ గేట్స్ ఫౌండేషన్ సహకారం తీసుకోవాలని సూచించారు. పట్టు పురుగుల సాగు ఉండే చోట ఇతర పంటల సాగులో ఎరువుల వినియోగం తక్కువగా ఉండేలా చూడాలన్నారు. వ్యవసాయ - సెరీకల్చర్ శాఖలు సమన్వయంతో పని చేయాలని సీఎం సూచించారు.

ఉల్లి, టొమాటో, మిర్చి, మామిడి పంటల విషయంలో సాగు ఖర్చులు ఎంత వరకు ఉన్నాయో ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. టేబుల్ వెరైటీతో పాటు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లకు పంపితే అసలు ధరలు పడిపోయి నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉండదని అభిప్రాయపడ్డారు. వ్యవసాయ రంగంలో అనుబంధ ఉత్పత్తులుగా వచ్చే పుట్టగొడుగుల సాగును పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించాలని సూచించారు.

ఈ సమీక్షలో జీలుగు ఉత్పత్తులను సీఎం చంద్రబాబు పరిశీలించారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో తయారు చేసిన జీలుగు బెల్లాన్ని ముఖ్యమంత్రి రుచి చూశారు. అరకు కాఫీ తరహాలోనే జీలుగు ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించాలని ఆదేశించారు. అటవీ ప్రాంతంలో వెదురు ఉత్పత్తుల విషయంలో దృష్టి సారించాలన్నారు. గిరిజన రైతులకు ఎక్కువ ఆదాయం లభించేందుకు ఉన్న అవకాశాలు పరిశీలించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.

2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి వివిధ పంటలకు సంబంధించిన మద్దతు ధరలు ప్రకటిస్తూ ముఖ్యమంత్రి పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. నాణ్యమైన పట్టుగూళ్లతో తయారు చేసిన ఉత్పత్తులను సీఎం పరిశీలించారు. పట్టుగూళ్లతో తయారు చేసిన వస్త్రాలను, బొకేలను రాష్ట్రానికి వచ్చిన అతిథులకు అందించే దిశగా ఆలోచన చేయాలని సూచించారు. పట్టుగూళ్లతో తయారు చేసిన బోకేను మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అందించి మల్బరీ పట్టు వస్త్రాన్ని సీఎం చంద్రబాబుకు బహుకరించారు.

