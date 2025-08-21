Chandrababu on P4 Policy : పరోపకారం పరమో ధర్మః అనేది మన భారతీయ ధర్మమని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఎదుటివారికి, సమాజానికి సేవ చేయడం అనేది మన సంస్కృతిలో భాగమని చెప్పారు. అందుకే మనది పుణ్యభూమి అయిందని తెలిపారు. 'మనం బాగుండాలి, మనతో పాటు నలుగురు బాగుండాలని' నాడు జన్మభూమి కార్యక్రమం చేపట్టి సమాజంలో మార్పుకు శ్రీకారం చుట్టామని గుర్తు చేశారు. అదే స్ఫూర్తితో నేడు జీరో పావర్టీ - పీ4 కార్యక్రమాన్ని తలపెట్టామని వివరించారు. దీనికి వస్తున్న స్పందన ఎంతో సంతృప్తినిస్తోందని ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు.
ఇటీవల ఓ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామికి 121 కిలోల బంగారాన్ని విరాళంగా ఇచ్చేందుకు ముందుకొచ్చారని చంద్రబాబు వివరించారు. భూరి విరాళాలు టీటీడీ చేపట్టే విద్యా, వైద్యం వంటి సేవలకు ఎంతో ఉపకరిస్తుందని తెలిపారు. అదేవిధంగా ఎన్నో సత్కార్యాలకు దోహదపడుతుందన్నారు. డబ్బు సంపాదన కంటే దాన్ని తిరిగి సమాజంపై ఖర్చు చేయడమే ఎక్కువ తృప్తిని, నిజమైన సంతోషాన్ని ఇస్తుందనడంలో సందేహం లేదన్నారు. సమాజంలో సంపద సృష్టించిన ప్రతి ఒక్కరూ మంచి మనసుతో తిరిగి సమాజం కోసం వెచ్చించేందుకు ముందుకు రావాలని కోరారు. ఇదో గొప్ప ఆదర్శంగా నిలిచి ఎన్నో మార్పులకు నాంది పలకాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు చంద్రబాబు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
Zero Poverty P4 in AP : రాష్ట్రంలో పేదరిక నిర్మూలన కోసం ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ పబ్లిక్ పీపుల్స్ పార్ట్నర్షిప్ (పీ-4) కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన విషయం తెలిసిందే. దారిద్య్రరేఖకు దిగువన ఉన్నవారిని గుర్తించి వారి అభ్యున్నతికి దాతల ద్వారా సహాయ సహకారాలు అందించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటోంది. పేదలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసేందుకు ఈ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది.
ప్రస్తుతం వివిధ వర్గాలకు అందిస్తున్న పథకాలకు అదనంగా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా అట్టడుగు వర్గాల వారికి మరింత చేయూతను ఇచ్చేెందుకు కృషి చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే బంగారు కుటుంబాలను ఆదుకునేందుకు పలువురు మార్గదర్శకులు ముందుకొచ్చారు. మార్గదర్శుల నుంచి చిన్న ఆసరా పేదలకు కొండంత అండ అవుతుందని ప్రభుత్వ అభిప్రాయం. తొలి దశలో దాదాపు 20 లక్షల మందికి లబ్ధి చేకూరేలా సర్కార్ ప్రణాళికలు రూపొందించింది.
Chandrababu Delhi Visit : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇవాళ సాయంత్రం గంటలకు దిల్లీ వెళ్లనున్నారు. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మాలా సీతారామన్తో సీఎం భేటీ కానున్నారు. రాష్ట్రంలో చేపడుతున్న పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు కేంద్ర మంత్రికి వివరించి ఆర్థిక సాయం కోరనున్నారు. సాస్కితో పాటు పూర్వోదయ పథకం తరహాలో కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల ద్వారా ఏపీకి నిధులు కేటాయించాలని విజ్ఞప్తి చేయనున్నారు. అనంతరం సాయంత్రం 5 గంటలకు ఓ ప్రైవేట్ హోటల్లో ఎకనమిక్ టైమ్స్ నిర్వహించే వరల్డ్ లీడర్స్ ఫోరం సదస్సుకు చంద్రబాబు హాజరుకానున్నారు. శుక్రవారం రాత్రి దిల్లీ నుంచి అమరావతికి సీఎం తిరుగు ప్రయాణమవుతారు.
