ఆటోడ్రైవర్లకు గుడ్న్యూస్ - 4వ తేదీన ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ
సూపర్సిక్స్ హామీల అమలుపై శాసనసభలో ప్రస్తావించిన సీఎం - అక్టోబర్ 4వ తేదీన "ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో" కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నట్లు వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 6:13 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 7:39 PM IST
CM Chandrababu on Supersix Manifesto: సూపర్ సిక్స్ హామీల అమలుపై శాసనసభలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. సభలో మరో సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని ఈ సందర్భంగా సీఎం ప్రకటించారు. అక్టోబర్ 4వ తేదీన "ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో" కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు వెల్లడించారు. చాలా ఆలోచించి పేదల సేవలో అనే పేరు పెట్టామని తెలిపారు. ప్రతి నెలా పింఛన్లు అందించే కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం తనకు చాలా సంతృప్తినిస్తోందని చంద్రబాబు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మొత్తం 2.9 లక్షల మందికి రూ.15,000 అందించనున్నాం.
టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ పార్టీలు కలిసి ఎన్నికలకు వెళ్లాయన్న చంద్రబాబు, అభివృద్ధి-సంక్షేమం-సుపరిపాలన ద్వారా రాష్ట్ర పునర్ నిర్మాణం చేస్తామని చెప్పామని ఉద్ఘాటించారు. నాడు చెప్పాం నేడు చేసి చూపుతున్నామని తేల్చి చెప్పారు. ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో పేరుతో ప్రతి ఏడాది రూ. 15 వేలు ఇస్తామని ప్రకటించారు. అక్టోబరు 4వ తేదీన ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. అందుకుగాను 2.9 లక్షల మంది డ్రైవర్లకు ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో పథకంలో భాగంగా లబ్దిదారులుగా ఉన్నారని తెలిపారు.
ఏదైనా కారణాల వల్లనైనా ఎవరైనా లబ్దిదారుల జాబితాలో పేరు లేకపోయినట్లుయితే వారి సమస్యలను పరిష్కరించి అనంతరం వారిని సైతం లబ్దిదారుల జాబితాలో చేరుస్తామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్లకు ఆటో డ్రైవర్ల స్కీంను వర్తింపచేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ పథకానికి 435 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నామని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం రూ. 12,000 వేలను మాత్రమే ఇచ్చేదని కూటమి ప్రభుత్వం రూ. 15,000 ఇస్తున్నామని చంద్రబాబు తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
ఉచిత బస్సు పథకం: మహిళా ప్రయాణికుల శాతం గతంలో 40 నుంచి ఇప్పుడు 62కి పెరిగిందని రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి తెలిపారు. రోజూ సుమారు 22 లక్షల మహిళలు ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నారని, ఆర్టీసీ బస్సుల్లో 74 శాతం బస్సులను ఉచిత బస్ కేటగిరీలో ఉంచామని వివరించారు. 14 నెలల్లో రూ.600 కోట్లను ఖర్చు చేసి 1500 కొత్త బస్సులు కొనుగోలు చేశామని, 750 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు త్వరలో రోడ్లపైకి రానున్నాయని తెలిపారు.
"అభివృద్ధి, సంక్షేమం, సుపరిపాలను దిశగా రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తామని గతంలో హామీ ఇచ్చాం. అందుకు అనుగుణంగానే పాలనను సుభిక్షంగా సాగిస్తున్నాం. సూపర్ సిక్స్ సూపర్ హిట్ అయ్యింది. ఆటో డ్రైవర్ సేవలో కార్యక్రమాన్ని అక్టోబర్ 4వ తేదీ సాయంత్రం 4 గంటలకు ప్రారంభిస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మొత్తం 2.9 లక్షల మంది లబ్దిదారులకు రూ.15,000 అందించనున్నాం"-సీఎం చంద్రబాబు
