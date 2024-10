ETV Bharat / state

పండగల పవిత్రతను కాపాడుకోవడం మనందరి బాధ్యత: సీఎం చంద్రబాబు

CM Chandrababu Speech on festivals at TTD and Dasara Celebrations in AP : తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు, దసరా నవరాత్రులను వైభవంగా నిర్వహించినట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భక్తుల సౌకర్యార్థం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంకి ఆయన అభినందనలు తెలిపారు. తిరుమలలో ప్రతి సంవత్సరం 450 ఉత్సవాలు జరుగుతాయని సీఎం తెలియజేశారు. అన్నింటికంటే బ్రహ్మోత్సవాలు ముఖ్యమైనవి అని తెలిపారు.

ఈ ఏడాది శ్రీవారి మూలవిరాట్ దర్శనానికి దాదాపు 6 లక్షల మంది, వాహన సేవకు 15 లక్షల మంది భక్తులు హాజరయ్యారని వెల్లడించారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో గతంలో 16 లక్షల మందికి అన్నప్రసాదం అందించగా, ఈ ఏడాది 26 లక్షల మందికి అందించారని తెలిపారు. పండుగ విశిష్టత, వైభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి అద్భుతమైన ఏర్పాట్లు చేశారని కొనియాడారు. లైట్లతో పాటు ప్రత్యేక డిజిటల్ వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేశారని ముఖ్యమంత్రి అభివర్ణించారు.